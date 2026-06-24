くるりの名曲「ばらの花」が主題歌に決定！ 映画『見えない娘 THE INVISIBLES』主題歌入りの本予告・追加場面写真6点を解禁

株式会社チョコレイト[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y2cp--RDBpE ]

CHOCOLATE Inc. （本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺裕介）は、企画・制作を手がける映画『見えない娘 THE INVISIBLES』（監督：竹林亮、脚本：夏生さえり / 8月28日全国公開）の主題歌・くるり「ばらの花」を使用した本予告映像と、追加の場面写真6点を本日公開いたしました。

2022年公開の映画『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』の制作陣がおくる本作は、「透明人間」を題材とした家族の物語。心配性の父と、生まれつき透明人間である末娘を含む三姉妹が、東京を目指して初めての旅に出る様子を描きます。本日公開の本予告映像では、主題歌である「ばらの花」にのせて、周囲の目を気にしながら奔走する家族の姿や、道中でのドタバタ劇、「見えないもの」と向き合う親子の葛藤などを収録。あわせて公開した場面写真では、姿の見えない末娘の存在を感じさせる日常的な光景や、タクシー車内や喫茶店での一コマなど、さまざまなシチュエーションを切り取っています。

■ 映画『見えない娘 THE INVISIBLES』本予告URL：

https://youtu.be/Y2cp--RDBpE

■ 映画『見えない娘 THE INVISIBLES』主題歌：

くるり「ばらの花」（作詞・作曲：岸田繁、編曲：くるり）SPEEDSTAR RECORDS

映画『見えない娘 THE INVISIBLES』本予告・主題歌・追加場面写真について

■ 本予告：

冒頭では、「この家族には絶対にバレてはいけない秘密がある」と映し出され、心配そうな父・星野学（毎熊克哉 ※敬称略・以下同様）と、長女の風子（近藤華）、次女の音々（矢山花）が続きます。「誰にも見られてないだろうな！？」という父に対して、「心配ご無用！私は普通の透明人間！」という三女・ひかり（鈴木凜子）の無邪気な返答。島で隠れるように暮らす生活から、祖母（余 貴美子）に会うために東京を目指す一行。家族の秘密を守るため、過剰な心配をして、空回りする父親。そんな父は、どんどん成長していく子どもたちが何を考えているのかが分からない……。「お父さんは、一生懸命ひかりを見ようとするけど、そんなのって本当に必要？」という問いが響きます。

■ 主題歌：

主題歌には、2026年9月に結成30周年を迎えるロックバンド・くるりの名曲「ばらの花」が決定。竹林監督が「人と人の間にある引力が、さまざまな距離感の中で色とりどりに結晶化していく。その孤独な中に差し込む光のような明るさに惹かれた」と語るこの楽曲が、星野家の旅路を彩ります。

［くるり プロフィール］

1996年9月頃、立命館大学（京都市北区）の音楽サークル「ロック・コミューン」にて結成。古今東西さまざまな音楽に影響されながら、旅を続けるロックバンド。

■ 新場面写真（6点）：

光るクッションによって三女ひかりの存在を示す、星野家の日常大女優で、三姉妹の祖母でもあるエリ子と、マネージャーの桧山（円井わん）坂道で動き出してしまった車を、全力で引き止める星野家旅の途中で立ち寄った喫茶店の店員・富美子（友近）の視線の先にあるものとは……？タクシー運転手・倉田（寺島進）の車に、緊張した面持ちで乗り込む星野家疑うような目でタクシー車内を覗き込む警察官・権田原（宇野祥平）

映画『見えない娘 THE INVISIBLES』作品概要

見えないものがだんだん見えてくる…！？

透明人間と旅に出る新感覚SFムービー！

監督は、ドキュメンタリー映画『14歳の栞』（2021）、『大きな家』（2024）や、社員全員が同じ一週間を繰り返していく劇映画『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』（2022）で注目を集めた竹林亮。企画・脚本は、竹林とともにYouTube短編映画『ハロー！ブランニューワールド（動画名：もう限界。無理。逃げ出したい。）』（2019）やリモート演劇「BestFriends.com」（2020）、『MONDAYS』などを手がけ、数々の賞をともに手にした夏生さえりが担当。会社員のくり返される日常をタイムループに落とし込んで表現した『MONDAYS』の制作チームが、透明人間というSF題材を通して、普遍的な親子の葛藤を描く最新作です。

■ ストーリー：

もしも、生まれた娘が透明人間だったら？

とある島で、ひっそりと暮らす父と三姉妹の家族。

この家族には、ちょっと変わった秘密があった。

それは、末娘のひかりが生まれつき“透明人間”であること。

娘たちを朗らかに育てた母親が亡くなった後、

心配性の父は、三姉妹を人目から隠すように暮らしていた。

そんなある日、東京で暮らす大女優の祖母が入院したという知らせが入る。

祖母に、ひかりが透明人間であることを打ち明けられないまま、家族は東京へと出発することに。

■ 基本情報：

タイトル：見えない娘 THE INVISIBLES

全国公開日： 2026年8月28日（金）

ムビチケ販売開始日： 2026年6月26日（金）

監督：竹林亮 企画・脚本：夏生さえり・竹林亮

出演：毎熊克哉、鈴木凜子、近藤華、矢山花、寺島進、余 貴美子、友近、濱田祐太郎、宇野祥平、円井わん、浅沼晋太郎、坂口涼太郎、板尾創路、加藤雅也、映美くらら

主題歌：くるり「ばらの花」

上映時間：110分

企画・制作：CHOCOLATE Inc.

製作：CHOCOLATE Inc.、PARCO、東急エージェンシー

配給：PARCO、CHOCOLATE Inc.

公式サイト：http://mienaimusume.com/(http://mienaimusume.com/)

公式X：https://x.com/mienai_musume(https://x.com/mienai_musume)（@mienai_musume）

※本作品に関連した素材をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)THE INVISIBLES Production Committee