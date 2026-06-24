【TAC仙台校】「会計士試験について公認会計士に直接質問ができる！なんでも相談会」7/9(木)にオンラインセミナー開催します

TAC株式会社

公認会計士、税理士、不動産鑑定士、建築士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社は、7月9日（木）19時から無料オンラインセミナーを実施します。

■ セミナー概要

タイトル：

【公認会計士講座】 会計士試験について公認会計士に直接質問ができる！なんでも相談会

試験について、キャリアについて、なんでも質問できます。ぜひこの機会にお気軽にご参加ください。

TAC仙台校担任・三浦講師が質問に答えます！



日時：

2026年7月9日（木）19:00～20:00

場所：

オンライン（zoom）開催 (事前予約制／参加無料)

※下記URLよりご予約ください

https://lp.tac-school.co.jp/-20260709-_03-LP11.html

▼仙台校のご案内はこちら

https://www.tac-school.co.jp/tacmap/sendai.html

▼公認会計士予備校は「合格率」で選ぶ。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_jisseki.html

■TACの講義を教室ライブで！オンラインでも！講義無料体験

わかりやすいTACの講義をWebや校舎で体験できる！

簿記の学習経験がない方を対象とした会計士入門講義や簿記の学習経験がある方におススメの短答4科目の講義を無料で体験できます。

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https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/zaimu_taiken_new.html

■TAC株式会社概要

会社名：TAC株式会社

会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号