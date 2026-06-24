家事ラクを、見て・触れて・体感できる新モデルハウスが完成「ハートフルビレッジ九条駅前」にて随時見学受付中

株式会社日本中央住販株式会社日本中央住販は、奈良県大和郡山市九条町の分譲地「ハートフルビレッジ九条駅前」に、家事ラクに特化した新しいモデルハウスを完成いたしました。帰宅後の動きやすさ、洗濯・収納のしやすさ、家族が自然につながる回遊動線など、毎日の暮らしをスムーズにする工夫を随所に採用。さらに、キッチンや浴室などの設備面にも家事負担を軽減する仕様を取り入れ、忙しい共働き世帯や子育て世帯に向けた“暮らしやすさ”を体感できる住まいです。現在、無人モデルハウスとしても公開しており、随時見学予約を受け付けています。

株式会社日本中央住販が展開する分譲地「ハートフルビレッジ九条駅前」に、家事ラクをコンセプトにした新モデルハウスが完成しました。

本モデルハウスは、間取りの美しさだけでなく、日々の家事や生活動線に着目した住まいです。玄関からシューズクローク、洗面、ランドリー、ファミリークローゼットへとつながる帰宅動線をはじめ、家の中を効率よく移動できる回遊動線、洗う・干す・しまうをスムーズにする洗濯動線など、暮らしの中で発生する小さな手間を減らす工夫を随所に取り入れています。

また、キッチンには家事時間を短縮する食洗機を備え、浴室・洗面・脱衣・ランドリーを近接させることで、料理や洗濯、お子さまの入浴などを同時進行しやすい設計としました。広々としたシューズクロークやファミリークローゼットなど、収納面にも配慮し、家族それぞれの荷物をすっきり整えやすい住まいを目指しています。

さらに、吹抜けのある明るいリビングは、開放感と家族のつながりを感じられる空間に。家事のしやすさだけでなく、毎日を心地よく過ごせる居住性にもこだわりました。

本モデルハウスは、同じく家事ラクをコンセプトとした分譲地「ハートフルビレッジ大和郡山ラクリア」のモデルハウスとしても機能します。図面や資料だけでは伝わりにくい動線設計や設備仕様を、実際の住まいを通じて体感いただけます。

また、現在は無人モデルハウスとしても公開中です。スタッフ同行の見学だけでなく、ご家族のペースでゆっくり確認できる見学スタイルにも対応し、住宅検討初期の方にも気軽にご覧いただける機会を提供しています。

見学は随時受付中です。家事をもっとラクに、家族の時間をもっと心地よくしたい方は、ぜひ「ハートフルビレッジ九条駅前」新モデルハウスにて、実際の暮らしやすさをご体感ください。

【見学予約】

https://event.home-ncj.co.jp/cms/yoyaku/fudosannara/events/113689

「まるっとしあわせ」をコーポレートメッセージとして、関わる全ての人々がしあわせになる暮らしを提供する日本中央住販グループ――地域社会への貢献と安心できる住まいを追求し続けるハート＆テクノロジーで躍進するリーディングカンパニー

1986年以来、住まいを通じて地域のお客様のしあわせを追求し続けてきた日本中央住販は、間もなく創業40周年を迎えようとしています。いつもその時代に即した最先端の技術と、常に先を見据えた行動力で地域の皆様に信頼と実績を積み上げてまいりました。今もなおそのチャレンジ精神を忘れることなく、あらゆる分野にアンテナを張り地域に貢献できる発想と想像力で邁進しております。「家」は快適に暮らすだけの建物ではなく、そこに住む人のライフスタイルをしあわせにする要素がなければなりません。住む人が心身ともに健康で、尚且つ地域や地球環境をも考慮した次世代にも通用する家づくりを追求し続けていくことが重要です。

そのためには家族が常に健康に恵まれ、笑顔の絶えないしあわせな家を提供し続けたいと考えています。家は人々の暮らしや生活の最も基本となる大切な拠点です。毎日が安心・安全・快適な暮らしを実現できる家づくりをお約束することで、しあわせをその地域全体へと波及させ、多くの人々にしあわせになっていただきたいと考えております。このように「体」「心」「地域(地球)」の3つの健康を目指すという「健康家族宣言」を掲げ、住むだけでしあわせになる家づくりを実現させる事が我々の使命なのです。これからも常にお客様の立場に立って、様々な問題解決と希望に満ちた未来を創造し地域社会に貢献していく所存です。日本中央住販は、地域の皆様の信頼を大切にし、共にしあわせになれる住まいのベストパートナーとしてこれからも歩み続けます。

株式会社日本中央住販グループ

■株式会社日本中央住販



本社所在地 ：奈良県奈良市法華寺町70-1



大阪本部 ：大阪府大阪市北区大深町4‐20 グランフロント大阪 南館 タワーA 22階



代表者 ：代表取締役社長 安井 利次



設立 ：1986年12月1日



資本金 ：8,000万円



宅建業免許 ：国土交通大臣（6）第5538号



建設業許可 ：国土交通大臣許可（般-4）第24519号



実績 ：4,275棟超 ※日本中央住販グループ2026年4月集計



：奈良県戸建分譲事業売上高ランキング14年連続第1位

※2025年8月東京商工リサーチ奈良支店調べ





■株式会社日本中央住販滋賀



所在地 ：滋賀県大津市におの浜4-7-7



代表者 ：代表取締役社長 谷手 二代



設立 ：2014年10月29日



宅建業免許 ：滋賀県知事(1)第3960号



建設業許可 ：滋賀県知事(般-6)第13304号





〈事業内容〉



新築一戸建分譲事業 /売買・仲介事業 /宅地造成事業 /注文建築事業 /リフォーム事業 /インテリア販売 /賃貸事業 /資産活用・マンション事業 /外食レストラン事業



公式ホームページURL ：https://home-ncj.co.jp/



会社案内デジタルブックURL：https://home-ncj.meclib.jp/ncjcompanyguide/book/index.html