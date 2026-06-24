東京マラソン2027チャリティ参加で、子どもたちに教育の機会を！

認定NPO法人国境なき子どもたち

国境なき子どもたち(KnK)は、2027年3月7日(日)開催の東京マラソン2027チャリティに参加します。アジアの子どもたちが安心して学べるよう、応援してください！

カンボジアやフィリピン、バングラデシュの子どもたちに教育の機会と安心・安全な居場所を提供するために、寄付金及びチャリティランナーの募集を行います。ぜひご応募ください！

寄付金の使い道

詳細を見る :https://knk.or.jp/ev270307/

現在、世界中には貧困、親の虐待などで家族と共に暮らすことができず、十分な教育を受けられない子どもたちがたくさんいます。東京マラソン2027チャリティを通じたKnKへのご寄付は、主にカンボジアとフィリピン、バングラデシュの子どもたちの保護と教育支援、コミュニティでの活動などに幅広く充当させていただきます。

大会開催日

2027年3月7日（日）

KnKチャリティランナーご応募方法

お一人18万円以上のご寄付でチャリティランナーとしてご応募いただけます。（法人寄付可）

ご寄付のみの方は千円以上からお受けいたします。

- 募集期間：2026年6月24日（水）11時～7月9日（木）17時[ご寄付のみ] 2026年6月24日（水）11時～8月末- 定員：93名チャリティランナー- 選考方法：【１】1人あたりのご寄付は18万円以上【２】寄付金額の高い方（同額の場合は【３】を優先）【３】KnKのマンスリーサポーター及びチャリティランナー経験者（その他の方は先着順）- 参加資格：19歳以上（大会当日時点）、6時間30分以内にマラソン完走できる方- お問い合わせ先：event@knk.or.jp※メールでのご連絡を確実なものとするため、「@knk.or.jp」を受信許可リスト（セーフリスト）にご登録ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください！寄付金及びチャリティランナー申込み :https://www.runwithheart.jp/news/list/17/18/?tag=※東京マラソン財団チャリティRUN with HEART公式ウェブサイトより「国境なき子どもたち」を選択してお申込ください。（2026年6月24日（水）11時以降に公開予定）

KnKのチャリティランナーになると・・・

- 大会主催者よりチャリティTシャツが配られます記念品贈呈の他、支援先の子どもたちからのメッセージ動画をご覧いただけます- 大会当日、フィニッシュエリア付近のKnK専用ラウンジで軽食やフットマッサージをご提供- ご家族、ご友人とのお待ち合わせ場所にもお使いいただけます ※予定

東京都から認定NPO法人と認められている国境なき子どもたち（KnK）への寄付金は、確定申告により所得税（都民の方は都民税も）控除の対象になります。

東京マラソン2026チャリティに参加したKnKチャリティランナーのメッセージ

●子どもたちが教育を受け、希望を持てるようになることを支援するKnKの趣旨に共感しており、チャリティを通じてその助けになることに喜びを感じます。

●レース中、心が折れそうなとき、各国で毎日前を向いて生きている子どもたちのことを思い浮かべて私自身も鼓舞されてフィニッシュすることができます。

●世界情勢が不安定な中、世界が平和であり続けるためには、教育がとても重要だと思います。

＊国境なき子どもたちは、東京マラソン財団チャリティRUN with HEARTの寄付先団体です。