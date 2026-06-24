「大衆とり酒場 とりいちず 葛西店」2026年6月20日（土）グランドオープン！食べ飲み放題アリ！コスパよく楽しめる新店舗

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年6月20日（土）、東京都江戸川区葛西エリアに「大衆とり酒場 とりいちず 葛西店」をグランドオープンいたしました。

■ 葛西エリアで使いやすい大衆酒場

「大衆とり酒場 とりいちず 葛西店」は、葛西エリアに位置し、仕事帰りの一杯から宴会まで、幅広いシーンで利用できる個室完備の大衆とり酒場です。

■ グランドオープン記念キャンペーン概要

キャンペーン内容

何杯飲んでも！生ビール ＆強炭酸ハイボール0円

実施期間

2026/06/23（火）~2026/06/25（木）

条件・注意事項

* 2時間制

* 飲み残しは正規料金を頂戴いたします

* グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須

* お通し代＋350円（税込385円）以上の商品をお一人様1オーダー必須（指定商品から1品）

公式Instagramはこちらから▶https://www.instagram.com/toriichizu_mania/

■ 名物鶏料理と“価格以上”の満足感

とりいちずでは、鶏の旨みを活かした名物料理を中心に、リーズナブルでボリューム感のあるメニューを提供しています。

また、自家製豆腐やプリンなど、一部メニューは店内で一から仕込み、価格以上の満足感を大切にしています。

主な人気メニュー（一例）

* 秘伝の骨付鳥（なし・基本・辛・鬼辛）

* 秘伝のかわ串／無限！あてチキ

* 今治焼鳥各種・月見つくね

* 水炊き（定番・辛炊き・トマト鍋）

* 鶏雑炊、チキンチャーハン

* 自家製豆腐（店内仕込み）

* 究極のプリン（店内手作り）

今治焼鳥 レバー無限！あてチキ自家製豆腐の冷奴

■ 食べ放題・飲み放題で楽しめるコース

宴会や集まりには、

飲み放題付きコースや、

食べ放題＆飲み放題コースをご用意しています。

おすすめコース（一例）

* 季節限定 旬菜コース

2時間飲み放題付き／全9品

2,400円（税込）

* 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース

120分制

2,980円（税込）

名物の今治焼鳥や鶏料理を中心に、

しっかり食べて飲めるコース内容となっており、観光利用から宴会まで幅広く対応します。

※内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合があります。

■ 店舗情報

店舗概要

店舗名：大衆とり酒場 とりいちず 葛西店

所在地：東京都江戸川区東葛西6-6-3 アクトビル1階

営業時間：

平日 16:00～翌4:00

土日祝 12:00～翌4:00

席数：80席

電話番号：03-6808-0770

ご予約はこちらから：https://www.hotpepper.jp/strJ004613116/

■ とりいちずとは

大衆とり酒場 とりいちず は、名物の鶏料理を中心に、「安い・うまい・気軽」を大切にした大衆居酒屋ブランドです。