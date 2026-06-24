30年間パンツを愛す！ストレッチパンツ専門店ビースリー、夏の外出でも『はいた瞬間、ひんやり』の夏の新定番”アイスパンツ”を発売

株式会社バリュープランニング

ストレッチパンツ専門店ビースリー（運営：株式会社バリュープランニング）は、全国のビースリー店舗および公式通販サイトにて、厳しい暑さが続く夏を快適に過ごすための酷暑対策パンツを販売しております。

猛暑が日常になる時代へ。8月平均気温は10年間で約3℃上昇

酷暑対策パンツのラインナップはこちら :https://b-three.jp/collections/26ssstay-cool?srsltid=AfmBOor1tokjSnEA_sAjHylpDauccDvnDzGbL3DU2gYkrxK9DisIzWwq

近年、日本各地で猛暑日や酷暑日が増加しており、夏の暑さは年々厳しさを増しています。

気象庁が公表している東京都の8月平均気温によると、2015年は26.7℃だったのに対し、2025年は29.6℃となり、この10年間で2.9℃上昇しています。

こうした気候変動により、私たちの暮らしや働き方に大きな影響を与えています。特に通勤や外回り、買い物、子どもの送り迎えなど、日常的に外出する機会の多い人にとって、外出時の暑さや汗による不快感は夏の大きな悩みです。

また、衣服に求められる役割も変化しています。これまでアパレルで重視されてきたデザイン性に代わり、「涼しさ」「通気性」「快適性」といった機能面を重視して衣服を選ぶ人が増えており、暑さへの対応はアパレル業界においても重要なテーマとなっています。

【出典】

気象庁「過去の気象データ検索（東京都・8月平均気温）」

https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s3.php?prec_no=44&block_no=47662(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s3.php?prec_no=44&block_no=47662)

「とにかく涼しいパンツが欲しい」お客様の声から生まれた酷暑対策パンツ

ビースリーでは、店舗や通販サイトに寄せられるご意見を商品開発に活かしています。

「とにかく涼しいパンツが欲しい」

「夏でも快適にはけるパンツが欲しい」

「汗によるベタつきやムレを軽減したい」

といったお客様の声を受け、

この夏、パンツを“愛す”るビースリーより「”アイス”パンツ」を発売。

ストレッチパンツ専門店として培ってきた動きやすさや美しいシルエットはそのままに、暑い季節でも快適に過ごせる機能性を追求しました。

ビースリーは、酷暑という新たな社会課題に対し、衣服の力で快適な外出をサポートし、一人ひとりが自分らしく活動できる毎日を提案します。

■酷暑対策パンツラインナップ「とにかく涼しいパンツが欲しい！」を叶えた、アイスニット・ジョガーパンツ

ビースリー初の男女兼用パンツが新登場。

UVカット率98％以上、接触冷感、吸水速乾機能を備えた高機能パンツです。通気性が高く、猛暑日の屋外でも熱がこもりにくいため、旅行や買い物、散歩など夏の外出を快適にサポートします。

品番：770485

価格：18,590円（税込）

商品詳細：https://b-three.jp/products/770485

「ラクも涼しさも、どちらも欲しい！」を叶えた、エアサッカー・ワイドクロップドパンツ

高通気素材を使用し、風が通り抜けるような軽やかなはき心地を実現。ムレを軽減し、真夏でもさらりと快適な状態を保ちます。

品番：770486

価格：16,390円（税込）

商品詳細：https://b-three.jp/products/770486

「夏のムレ、どうにかならない？」を解決する、エアメッシュ・ストレートパンツ

ビースリーパンツの中で最も高い通気性を誇る一本です。汗をかいても乾きやすく、シワになりにくい素材を採用。軽やかな着用感で、暑い日でも快適な一日をサポートします。

品番：770477

価格：18,590円（税込）

商品詳細：https://b-three.jp/products/770477

神戸新聞の特集欄「マイストーリー」に掲載されました！

2026年6月23日(火)に、神戸新聞の「マイストーリー」という特集欄に、弊社代表取締役社長の井元憲生が掲載されました。

6月23日から6日間の連載予定です。(～6月27日、30日)

「いいものを長く、大切にはいてほしい」環境に優しいパンツづくりへの想い

「アパレル否定型アパレル」という独自の考え方

一般的なアパレルは、移り変わるトレンドや個人の趣味嗜好に基づいた一過性の“デザイン”を重視したものづくりが主流です。一方で、私たちはその考え方とは反対に、長く愛用していただくための“品質”を重視したものづくりを続けてきました。

流行を追い続けるのではなく、自分に合うものを長く着用していただくこと。

私たちはこの考え方を「アパレル否定型アパレル」と呼び、ものづくりの原点となる考え方として大切にしています。

32年間の研究で培った、独自の素材とシルエットへのこだわり

アパレルはテキスタイルメーカー(生地屋さん)から生地を購入して、企画デザインしていくのが一般的ですが、私たちは生地となる前段階の”糸一本”から独自に企画開発しています。

しっかり伸びて、しっかり戻る独自のストレッチ素材を使用したパンツは、動きやすさだけでなく高い耐久性と品質のよさを実現。32年間の研究で培った独自の美脚黄金比は、美しいシルエットを叶えます。年齢やトレンド・趣味嗜好問わず、誰からも支持される”定番”として、長くはき続けられるパンツを作っています。

縦・横・斜めの360°全方向に伸縮する、ビースリーオリジナルのストレッチ生地環境に配慮したエコなパンツを研究・開発する「美脚研究所」

ビースリーでは、長くはき続けられるパンツの研究・開発を行う「美脚研究所」を設置しています。

同研究所では、肌触り・伸縮性・耐久性などを検証するため、60項目以上におよぶ品質試験を実施しています。

例えば、1日約10万回の屈伸動作を行う検証ロボット「くっしんちゃん」により、膝抜けなどの品質劣化が起きないかを確認しています。

また、厳格な品質基準をクリアした証として、アパレル業界では珍しいシリアルナンバーを製品ごとに付与しています。

こうした取り組みにより、ビースリーはこれまで累計1400万本を販売し、累計250万人以上のお客様に愛用されています。

ストレッチパンツの研究・開発のためだけに設置された「美脚研究所」”1日10万回”屈伸するロボット「くっしんちゃん」さらに”売って終わり”ではない、18年間継続しているエコの取り組みを行っています

商品を販売して終わりではなく、長く着用していただく”サステナブルな取り組み”を推進しています。

その取り組みの一つが、2009年から継続している今年で18年目の「エコキャンペーン」です。

お客様から不要になった衣料品や衣料小物を回収し、リユース・リサイクル・再資源化することで、循環型ファッションの実現を目指しています。

「いいものを長く、大切に」

この想いをかたちにするため、私たちはこれからも、お客様の日常に寄り添うものづくりを続けていきます。

只今、夏のエコキャンペーン開催中です。詳細はこちらからご確認ください。(https://b-three.jp/blogs/contents/b3eco)

漫画「魔法のパンツ誕生物語」作りました！

ビースリーをより詳しく知りたい方はこちら↓

https://b-three.jp/pages/b3manga

ビースリー店舗一覧はこちら

https://www.b-three.jp/real-store-search

ビースリー公式通販サイトはこちら

https://www.b-three.jp/

ビースリー公式SNS一覧

●公式Instagram：https://www.instagram.com/b_three_official/

●公式X：https://x.com/b_three_jp

●公式Facebook：https://www.facebook.com/bthreepants/

●公式LINE：https://lin.ee/7kCh6YX

本件に関する問い合わせ先

株式会社バリュープランニング

〒651-0061 兵庫県神戸市中央区上筒井通6-1-5

Tel: 078-222-7074(#) Fax: 078-222-8177(#)

E-mail：info@valueplanning.co.jp

HP：https://www.valueplanning.co.jp/