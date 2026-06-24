「いぶり縄文スタンプラリー」を実施します！

北海道

スタンプラリー参加者には、世界遺産構成資産の北黄金貝塚（伊達市）と入江・高砂貝塚（洞爺湖町）をパッケージにプリントした「いぶり縄文オリジナルハイチュウ※」を先着1,000名限定でプレゼントします。（※森永製菓株式会社のソフトキャンディ「ハイチュウ」）

（１）実施期間

令和８年６月27日（土）～８月31日（月）

（２）スタンプラリーの参加方法

【STEP1】

「だて噴火湾縄文まつり」または「とうや湖縄文まつり」でスタンプ用紙を入手します。

スタンプ用紙は次の日程・会場に限定して配付します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/88209/table/1146_1_f0ca80277fc8bbb28d942fe9e7d5cb2d.jpg?v=202606241052 ]

【STEP2】

「北黄金スタンプ」と「入江・高砂スタンプ」を集めます。

【STEP3】

下記引換場所でスタンプ用紙を提示し、ハイチュウを引き換えます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/88209/table/1146_2_df713c7e31cd576080a6a56203fbbb46.jpg?v=202606241052 ]

※ 6/29(月)～7/18(土)は、スタンプの設置・ハイチュウの引換はありません。

（３）留意事項

・ハイチュウのプレゼントは先着順とし、１人１つまでとします（無くなり次第終了）。

・カラーコピーするなど、規定のスタンプ用紙を使用していない場合は無効となります。

【主催】

北海道胆振総合振興局

【協力】

伊達市教育委員会、洞爺湖町教育委員会

【お問い合わせ先】

北海道胆振総合振興局保健環境部環境生活課

TEL０１４３-２４-９５７２