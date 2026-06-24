【夏休み限定・新潟】ランドセルを自分の手で解体する体験イベント開催

ランドセル、まだ手元にありますか？

カナーズ・ジャパン株式会社

長い夏休みは、子どもと一緒に普段できないことに挑戦する好機でもあります。一方で、役目を終えたランドセルを前に「この先どうしようか」と悩むご家庭も少なくありません。

ランドセルリメイク専門ブランド「カナーズ・ジャパン」では、2026年7月・8月の夏休み期間中、ランドセルを"自分の手で解体する"特別体験イベントを開催します。

ランドセルを自分の手でほどく、夏だけの特別体験

本イベントは、お客様がランドセルを当日持参し、職人の指導のもとで実際の解体工程を体験するイベントです。かぶせ（フタ）と本体を外す、肩ベルトを切り外す、糸をほどく⸺普段は職人だけが行うリメイクの第一工程を、自分の手で体験していただけます。

解体を通じてランドセルの構造や革の素材感を知り、「このランドセルをリメイクしたい」という実感が生まれる場として設計しています。

夏休みの自由研究テーマとしても、新潟観光と組み合わせた体験型お出かけとしても、ぴったりのイベントです。

当日の流れ

STEP 1 受付・ランドセル確認（5 分）

持参したランドセルの状態を確認しながら、どのパーツをどんなアイテムにリメイクできるかご案内します。

STEP 2 解体体験（20～40 分）

職人が手順をレクチャーしながら、以下の工程を体験していただきます。

・かぶせ（フタ）と本体を外す ・肩ベルトを切り外す

・糸をほどく

STEP 3 リメイク提案・ご注文（10 分）

解体したパーツを広げながら、どのアイテムに仕立てられるかをご提案。その場でリメイクのご注文へ。

STEP 4 キーホルダー制作・お渡し（時間のある方）

時間に余裕があれば、職人が解体したパーツでキーホルダーを作成し、当日お持ち帰りいただけます。当日完成しない場合は、仕上げ後に郵送でお届けします。

解体体験と合わせて、レザー体験教室も開催中

カナーズ・ジャパンでは、解体体験と同日に通年開催の「レザー体験教室」もご利用いただけます。

コインケース作りを中心に、初心者のお客様でも約 1 時間で本革小物を仕上げられる体験教室です。解体体験のあとにそのままレザー体験へ⸺合計 2～3 時間の充実した来店をお楽しみいただけます。

レザー体験教室

・開催時間：10:00～16:00

・所要時間：約 1 時間

・料金：1,000 円（材料費・レッスン代込み）

・オプション：+1,000～6,000 円（コインケース大・キーケース・カードケース・名刺入れ・パンチング・ポーチ・巾着）

解体体験の概要

開催期間：2026 年 7 月・8 月（夏休み期間）

開催時間：10:00～15:00

料金：リメイクご注文（11,000 円以上）で体験無料

定員：各回 2～3 組（完全予約制）

持参物：ランドセル

会場：カナーズ・ジャパン 〒959-0418 新潟県新潟市西蒲区升岡 161-1

ご予約・お問い合わせ： Instagram DM ／ LINE 公式 ／ お問い合わせフォーム ／ お電話 0256-77-5012（9:00～19:00）

職人の手仕事を間近で感じる、夏の特別体験

カナーズ・ジャパンのランドセルリメイクは、ハサミで切るのではなく、一本ずつ糸をほどいて解体するところから始まります。

20 年以上の経験を持つ職人が、革の状態を一つひとつ確認しながら、素材の風合いを最大限に活かした仕上がりを目指します。

今回の解体体験では、そのリメイクの起点となる工程をお客様自身に体験していただきます。「傷が多いから無理かもしれない」「型崩れしていても大丈夫？」⸺そうした不安も、実際に職人と向き合いながら解消していただける機会です。

こんな方にぴったりです

・ランドセルをどうするか決めかねている

・子どもと一緒に夏休みの特別な体験をしたい

・夏休みの自由研究テーマを探している

・新潟観光と組み合わせたお出かけを計画している

・職人の手仕事に興味がある

東京都江東区・I 様｜ランドセルリメイク プレミアム レザートートバッグ〈A 対応・ファスナー仕様〉

「素敵に仕上がっていて、とても嬉しいです。明日、早速使わせていただきます。

本当にありがとうございました。娘の最後のランドセルの日の写真を入れて、フォトフレームも一緒に飾らせていただきます。」

兵庫県西宮市・K 様｜小さなミニランキーホルダー・シンプルポーチ 7 点セット

「どれも素敵な小物ばかりで、家族みんなで喜んでおります。

『これはあの部分だね』『こんなに変わるんだ！』と、届いてからもまた驚きがありました。

現在ランドセルを背負っている下の子も羨ましそうにしています。その子が卒業したら、またぜひお願いしたいです。」

長崎県・K 様｜思い出を形に変える ランドセル アルバム

「箱を開けた瞬間、娘も私も思わず声が出てしまいました。素敵な形に変身させてくださり、ありがとうございました。正面から見ると本当にランドセルそのままですね。使われているパーツを見て、娘が『教科書とかで擦れちゃったんだよね』と感慨深そうに話していました。

6 年間、教科書を詰めて一緒に過ごしたランドセル。

これからは思い出の写真を詰めて、また新しいかたちで娘と歩んでいってほしいと思います。」

【メディア関係者の皆様へ】

本件に関する取材のご相談をはじめ、取材対応・職人へのインタビュー・店舗撮影も可能です。詳細につきましては、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

■ ブランド概要

業 名：カナーズ・ジャパン株式会社(https://canars.jp)（CANAR'S JAPAN）

ブランド名：CANAR'S JAPAN（カナーズ・ジャパン）

所在地：〒959-0418 新潟県新潟市西蒲区升岡 161-1

TEL：0256-77-5012

メール：canarsjapan@gmail.com

Instagram：@canars_japan(https://www.instagram.com/canars_japan/)

事業内容：ランドセルリメイク／本革アイテム制作

特徴：

・トート／ショルダーバッグ製作対応（国内でも対応できる専門店がほとんどない希少な技術）

・職人による一点一点の手仕事

・オーダーメイド対応

・劣化・傷みのあるランドセルにも対応

・累計 25,000 個以上のリメイク実績