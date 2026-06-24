おためし転職、モバイルアプリをリリース

フィシルコム株式会社

フィシルコム株式会社（本社：東京都、代表取締役：与謝 秀作）は、実際に働いてから入社を判断できる転職マッチングサービス「おためし転職」のモバイルアプリをリリースしたことをお知らせします。

これまで「おためし転職」はWebブラウザを中心に提供してまいりましたが、このたびiOS・Android向けモバイルアプリの提供を開始しました。これにより、求職者・企業ともに、より手軽にサービスをご利用いただけるようになります。

詳細を見る :https://otame4.work/

モバイルアプリ提供の背景

近年、転職活動や採用活動においてスマートフォンの利用割合が増加しています。一方で、求人情報の確認や応募、企業とのコミュニケーションをよりスムーズに行いたいというニーズも高まっています。

そこで「おためし転職」では、利用者の利便性向上を目的としてモバイルアプリを開発しました。

アプリ提供によるメリット

1. Webとアプリ、好きな環境で利用可能

利用者はWebブラウザとモバイルアプリのどちらからでも「おためし転職」を利用できます。PCで求人を探し、外出先ではスマートフォンでメッセージを確認するといった柔軟な使い方が可能です。

2. 求人情報をいつでも手軽にチェック

スマートフォンから簡単に求人情報や企業情報を閲覧できるため、移動中や空き時間にも効率的に転職活動を進められます。

3. 企業とのコミュニケーションを迅速化

応募状況やメッセージをリアルタイムで確認できるため、企業とのやり取りをスムーズに行うことができます。

今後の展望

「おためし転職」は、実際に働いてから入社を判断できる新しい転職体験を提供することで、求職者と企業のミスマッチを減らすことを目指しています。

今後もモバイルアプリならではの機能拡充を進め、より多くの求職者と企業にとって使いやすいサービスへと進化させてまいります。

おためし転職について

おためし転職は、求職者が実際に働く体験を通じて企業との相性を確認したうえで入社を判断できる転職マッチングサービスです。従来の面接だけでは分からない職場環境や業務内容を事前に体験することで、入社後のミスマッチを防ぎます。

会社概要

会社名：フィシルコム株式会社

代表者：代表取締役 与謝 秀作

URL：https://www.ficilcom.jp/