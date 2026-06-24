世界が称賛する人気コミックが待望のアニメ化決定！「サンライズ×シャフト」初タッグで制作！「フールナイト」Netflixにて、2026年世界独占配信決定！

株式会社バンダイナムコフィルムワークス（代表取締役社長：河野 聡、本社：東京都杉並区）は、「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」（フランスで開催中）のパネルイベント「NETFLIX ANIME STUDIO FOCUS」内で、世界中のファンを魅力し続けているコミック「フールナイト」（小学館『ビッグコミックスペリオール』にて好評連載中）のアニメ化と、Netflixシリーズとして2026年に世界独占配信することを発表いたしました。













































■メインキャスト・キャラクター

























「フールナイト」は「このマンガがすごい！2023」にランクイン、フランスでは「Japan Expo Award(DARUMA賞)2023」最優秀サスペンス賞を受賞するなど、国内外で高く評価され話題となった作品です。制作は、ガンダムシリーズなどを手掛けてきた当社制作スタジオのSUNRISE Studios（以下サンライズ）と、「魔法少女まどか☆マギカ」シリーズなど独自の表現手法でアニメファンを魅了する「シャフト」という、制作初タッグが実現しました。監督は「すずめの戸締り」で演出を務めた湯川敦之、シリーズ構成に「【推しの子】」の田中 仁、音響監督に「聲の形」の鶴岡陽太、音楽は「Dr.STONE」の加藤達也と、気鋭の実力派クリエイターが結集。さらに、主人公・神谷トーシロー役には内山昂輝、トーシローの幼馴染・蓬莱ヨミコ役に寿 美菜子が決定するなど、盤石の布陣で、未来が現代（いま）を映すディストピア×ヒューマンドラマを描く「フールナイト」の作品世界を紡ぎ出します。今回、ティザービジュアルやティザーPV、キャラクター情報のほか、原作・安田佳澄によるアニメ化記念イラストとコメント、ならびにキャスト・スタッフからのコメントを一挙解禁いたします。世界中のファンに向けて展開される本作に、ぜひご期待ください。■ティザービジュアル決意めいた眼差しで正面を見据える主人公・神谷トーシローと、「転花」途中の人間。2人を乗せて走り続ける電車の車窓に広がるのは、鮮やかな花畑と、どこか不穏な気配を暗示させる暗い空…。対照的なモチーフを画の隅々に散りばめ、異彩を放つ「フールナイト」の作品世界を表現したビジュアルとなっています。トーシローの眼差しが意味する決意とは。■ティザーPV日本のアニメーションを牽引する「サンライズ×シャフト」の技術力が結集されたハイクオリティな映像と「Dr.STONE」 の加藤達也による重厚で期待感を煽る劇伴で、「フールナイト」の厳しい環境でも必死に生きる登場人物たちの感情描写を繊細かつ緻密に表現。主人公・神谷トーシローの切実な想いが込もった独白や、施術台に横たわる「霊花」を真っ直ぐ見つめる蓬莱ヨミコの姿、転花が進行して自分の意志で話すことも動くこともできなくなった霊花など、一足先に作品の世界観を堪能できるPVとなっています。ティザーPV https://youtu.be/HIHduZ8-Jx0 主人公・神谷トーシローを演じるのは、「呪術廻戦」狗巻棘役、「僕のヒーローアカデミア」死柄木弔役など、数々の人気作品に出演する内山昂輝。トーシローの幼馴染・蓬莱ヨミコは、「けいおん!」琴吹紬役、「響け! ユーフォニアム」田中あすか役などを演じる寿 美菜子が担当。キャストよりコメントも届きました。・神谷トーシロー（cv:内山昂輝）劣悪な環境に身を置く青年。生きていることに意味を見出せなくなり、半ば強引に「転花」の施術を受け、「霊花」の声が聞こえるという特異な能力が発現。国立転花院の特例臨時職員として採用される。https://digitalpr.jp/table_img/2721/135642/135642_web_1.png・蓬莱ヨミコ（cv: 寿 美菜子）国立転花院の職員。特定の部署に所属せず、「転花」に関する業務を幅広くこなしている。美味しいものを食べることに何よりの幸せを感じている。トーシローとは幼なじみ。https://digitalpr.jp/table_img/2721/135642/135642_web_2.png■メインスタッフ監督：湯川敦之 シリーズ構成：田中 仁 キャラクターデザイン：ロバート佐藤副監督：志村 亮 ビジュアルデベロップメント：菊地 涼美術監督：郄野真希(J.C.STAFF) 色彩設計：日比野 仁撮影監督：石川万成(アニモキャラメル)、紱田千明(テラエフェクト)、会津孝幸(シャフト)CGディレクター：山本直輝、平野潤也 編集：松原理恵(瀬山編集室)音響監督：鶴岡陽太 音楽：加藤達也アニメーション制作：サンライズ×シャフト■監督からのコメント・監督：湯川敦之【代表作】 「すずめの戸締り」（演出）、「アオアシ」（第2クールオープニングアニメーション絵コンテ・演出）https://digitalpr.jp/table_img/2721/135642/135642_web_3.png■原作 安田佳澄先生のアニメ化決定イラスト・コメント・原作：安田佳澄

第76回小学館新人コミック大賞の青年部門にて入選。漫画アプリにて『電波青年』の初連載を飾る。現在は、ビッグコミックスペリオールにて『フールナイト』を連載中。









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・原作情報著者：安田佳澄連載：ビッグコミックスペリオール（小学館）コミックス：既刊12巻国内外累計発行部数（電子含む）約60万部、全世界17の国と地域で単行本発売済。「Japan Expo Award（DARUMA賞）2023」最優秀サスペンス賞の受賞や、「漫画界のカンヌ」とも呼ばれるフランス「アングレーム国際漫画祭」ノミネートなど、海外でも高い人気を誇る。〈作品概要〉【タイトル】「フールナイト」【メインスタッフ】監督：湯川敦之 シリーズ構成：田中 仁 キャラクターデザイン：ロバート佐藤副監督：志村 亮 ビジュアルデベロップメント：菊地 涼美術監督：郄野真希(J.C.STAFF) 色彩設計：日比野 仁撮影監督：石川万成(アニモキャラメル)、紱田千明(テラエフェクト)、会津孝幸(シャフト)CGディレクター：山本直輝、平野潤也 編集：松原理恵(瀬山編集室)音響監督：鶴岡陽太 音楽：加藤達也アニメーション制作：サンライズ×シャフト【キャスト】神谷トーシロー：内山昂輝／蓬莱ヨミコ：寿 美菜子【イントロダクション】死期が近い人間の肉体に種を埋め込み、植物へと変える技術――「転花」。それは、人類が生き延びるために選んだ手段だった。ぶ厚い雲が空を覆い、冬と夜ばかりになった遥か未来の地球――。ほとんどの植物は枯れ果て、酸欠状態に陥った人類は「転花」によって得られるわずかな酸素に依存する社会を築く。貧困に苦しむ青年・神谷トーシローは税金、生活費、そして精神を病んだ母の薬代のため懸命に働き続けるが、無慈悲な現実は、次第に彼から希望を奪っていく。――生きてて…楽しいことなんか、ひとつもない――光なき世界で彼が選んだのは、人間が姿を変えた植物――「霊花」になる道だった。人として生き続けるか、苦しみを捨て植物として新たな生へ踏み出すか。あなたならどんな選択をしますか？https://digitalpr.jp/table_img/2721/135642/135642_web_5.png©安田佳澄／小学館／「フールナイト」製作委員会＊プレスリリースの情報は発表時現在のものであり、発表後予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。関連リンク「フールナイト」公式サイトhttps://www.foolnight.com/「フールナイト」公式Xhttps://x.com/foolnight_anime