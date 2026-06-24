株式会社Reelu、一般社団法人港区観光協会に加入

株式会社Reelu

株式会社Reelu（本社：東京都港区、代表取締役CEO：今野珠優、以下「Reelu」）は、このたび、一般社団法人港区観光協会に加入いたしましたのでお知らせいたします。

Reelu（リース）は、国際水準の接遇に特化したプレミアムスポットワークサービスを展開しています。英語・中国語・韓国語・スペイン語・日本語などに対応する人材を、観光、ホテル、交通、商業施設、イベント、MICEなどの現場へマッチングし、国内外の来訪者に対する質の高い顧客体験づくりを支援しています。

港区は、東京タワー、六本木、麻布、赤坂、お台場、芝浦・高輪エリアなど、多様な観光資源や国際的なビジネス・文化交流の拠点を有するエリアです。観光、宿泊、商業、イベント、ビジネスなど、さまざまな目的を持つ国内外の来訪者が集まる地域であり、来訪者を迎える現場における多言語対応や接遇体制づくりの重要性は、今後さらに高まっていくと考えています。

私たちは今回の加入を機に、港区観光協会の会員企業・団体の皆さまとの接点を広げ、地域の観光・商業・イベント等の現場における課題やニーズを学びながら、当社として貢献できる可能性を探ってまいります。

今後の取り組み

Reeluは、港区観光協会への加入を機に、港区内の会員企業・団体の皆さまとの接点を広げ、地域の観光・商業・イベント等の現場における課題やニーズを学びながら、当社として貢献できる可能性を探ってまいります。具体的には、会員企業・団体の皆さまとの連携機会の創出を通じて、以下のような領域で港区の観光価値向上に貢献することを目指します。

一般社団法人港区観光協会について

- 港区内の観光・宿泊・商業・イベント等の現場における人材ニーズの把握- 多言語対応や接遇人材が必要とされる場面での支援可能性の検討- 観光案内、受付、誘導、通訳、アテンド業務などにおける現場支援の可能性の探索- 港区を訪れる国内外の来訪者に向けた、安心感と満足度の高い顧客体験づくりへの貢献- 港区内の事業者・団体の皆さまと連携した、地域観光の受け入れ体制づくりへの協力一般社団法人港区観光協会の公式HPより

一般社団法人港区観光協会は、港区の観光振興を目的に、観光情報の発信、イベントや地域活動への参画、会員企業・団体との連携などを行う団体です。港区の多様な魅力を国内外へ発信し、地域の観光振興に取り組んでいます。

公式HP：https://visit-minato-city.tokyo/ja-jp/

株式会社Reelu 代表取締役 今野珠優より

私たちReeluは、港区に本社を置く企業として、港区観光協会に加入させていただけることを大変嬉しく思っております。港区は、観光、ビジネス、文化、商業が重なり合う国際性の高いエリアであり、日々多くの国内外の方々が訪れる地域です。

すでに魅力的な施設やコンテンツ、長年地域を支えてこられた事業者の皆さまが数多くいらっしゃいますが、私たちはそうした皆さまの取り組みに学ばせていただきながら、必要とされる場面で、多言語対応や国際水準の接遇人材という側面から少しでもお力添えできればと考えております。

今回の加入をきっかけに、港区内の会員企業・団体の皆さまとの接点を広げ、地域の観光価値向上と、来訪者の皆さまにとってより安心で心地よい体験づくりに貢献できるよう努めてまいります。

株式会社Reeluについて

株式会社Reeluは、国際水準の接遇に特化したプレミアムスポットワークサービス「Reelu」を展開しています。英語・中国語・韓国語・スペイン語・日本語などに対応する人材を、観光、交通、ホテル、イベント、商業施設、MICE、医療通訳などの現場へマッチングし、企業の人材不足と来訪者対応の課題解決を支援しています。

商号：株式会Reelu

代表者：代表取締役CEO 今野珠優（こんの しゅう）

本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

設立年月：2022年4月

資本金：38,497,600円（資本準備金含む）

事業内容：国際水準の接遇を届けるプレミアムスポットワークサービスReelu（リール）

会社ホームページ：https://reelu.jp/

サービスサイト：https://service.reelu.jp/

▼サービスに関するお問い合わせはこちら：https://forms.gle/2ztuxsmBx1sJuryo9

※営業目的での問い合わせはご遠慮願います。