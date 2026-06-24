【6/24より】「自社商材拡販プラン」のサービスを刷新しました！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「自社商材に使える補助金が分かれば、商談の後押しになるのに」

「補助金情報を調べても、営業で使える提案にまで落とし込めない」

「お客様から申請の相談を受けても、十分に対応しきれない」

このようなお悩みはありませんか？

助成金なうの

「自社商材拡販プラン」は、このたびサービス内容を見直し、

より導入しやすく、より営業活動に組み込みやすいサービスへと刷新しました。

▼新しい自社商材拡販プランの詳細はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/kakuhanplan.php

▼資料請求はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_jishashozai_kakuhan_siryodl_form.php

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■新しくなった3つのポイント

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【1】営業体制・商材数に合わせて選べる3コース

「まずは補助金活用営業を試してみたい」

「継続的に商談で活用したい」

「複数商材を対象に、競合との差別化を図りたい」

こうしたニーズに合わせて、選べるコース体系をご用意しました。

無理なく始めたい企業様から、

補助金を活用して本格的に売上アップを目指す企業様まで、

貴社の商材数や営業方針に合ったプランをお選びいただけます。

【2】補助金を「探す」だけでなく、「売る」ための営業支援へ

本サービスは、単に補助金・助成金情報をお届けするだけではありません。

貴社商材についてヒアリングを行い、

活用が見込める補助金・助成金を調査。

営業活動で使いやすい提案書としてご提供します。

さらに、プランに応じて以下のような営業支援もご利用いただけます。

・補助金を活用した商談への同席

・営業活動で使える補助金チラシの作成

・補助金情報を盛り込んだLPの作成

・社員向け勉強会の開催

・共催セミナーの実施

・助成金なう会員との顧客マッチング

・販売代理店マージン制度

「補助金を切り口に新規商談をつくる」

「価格面で迷っているお客様の背中を押す」

「競合との違いを分かりやすく伝える」

そんな営業活動を後押しします。

【3】お客様の補助金申請に関する相談にも対応

商談先のお客様が補助金の申請を希望された場合には、

申請サポートのご案内も可能です。

補助金の紹介だけで終わらず、

申請に関するお悩みにも対応できるため、

より安心感のある提案につなげられます。

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■このような企業様におすすめです

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・設備、ITツール、広告、研修、建設、コンサルティングなどを販売している

・補助金を営業トークに活用したい

・価格面で導入を迷うお客様への提案力を高めたい

・営業担当者の補助金知識を底上げしたい

・自社商材に使える補助金を継続的に把握したい

・競合他社との差別化につながる提案を増やしたい

補助金を「調べるだけ」で終わらせず、

商談を前に進める営業ツールとして活用してみませんか？

まずは、貴社商材に活用できる補助金・助成金があるか、

無料で確認いたします。

▼新しい自社商材拡販プランの詳細はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/lp/kakuhanplan.php

▼資料請求はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_jishashozai_kakuhan_siryodl_form.php

ご不明点や個別のご相談がございましたら、

お気軽にお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

認定経営革新等支援機関

株式会社ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781

FAX：03-5215-5702

営業時間：月～金 10:00～19:00

e-mail：info@joseikin-now.com