プレセントキッチン株式会社とのシルバーパートナー契約締結のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■内容
■契約期間
この度、水戸ホーリーホック様とパートナー契約を結ばせて頂き大変光栄に思います。競技に真摯に向き合う姿勢と今後の可能性に大きな魅力を感じ、支援させていただくことととなりました。
■法人名
■所在地
■代表者
■事業内容
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、プレセントキッチン株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
バリケードバナーへの広告掲出
■契約期間
2026年7月1日～2027年5月6日
プレセントキッチン株式会社 代表取締役 三上 優友 様よりファン・サポーターの皆さまへ
この度、水戸ホーリーホック様とパートナー契約を結ばせて頂き大変光栄に思います。競技に真摯に向き合う姿勢と今後の可能性に大きな魅力を感じ、支援させていただくことととなりました。
水戸ホーリーホック様の挑戦を、弊社一同全力で応援してまいります。今後とも熱いご声援をよろしくお願いいたします。
法人概要
■法人名
プレセントキッチン株式会社
■所在地
茨城県那珂郡東海村白方中央1丁目11-19
■代表者
代表取締役 三上 優友
■事業内容
飲食店業 左記に関する販売事業