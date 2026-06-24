プレセントキッチン株式会社とのシルバーパートナー契約締結のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、プレセントキッチン株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

バリケードバナーへの広告掲出

■契約期間

2026年7月1日～2027年5月6日

プレセントキッチン株式会社 代表取締役 三上 優友 様よりファン・サポーターの皆さまへ

この度、水戸ホーリーホック様とパートナー契約を結ばせて頂き大変光栄に思います。競技に真摯に向き合う姿勢と今後の可能性に大きな魅力を感じ、支援させていただくことととなりました。

水戸ホーリーホック様の挑戦を、弊社一同全力で応援してまいります。今後とも熱いご声援をよろしくお願いいたします。

法人概要

■法人名

プレセントキッチン株式会社

■所在地

茨城県那珂郡東海村白方中央1丁目11-19

■代表者

代表取締役 三上 優友

■事業内容

飲食店業 左記に関する販売事業