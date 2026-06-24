民間アフタースクール「ものづくりエデュベース」が、首都圏13拠点でサマースクール開催！

株式会社サイエンス倶楽部

株式会社サイエンス倶楽部（本社：東京都中野区、代表：広永雅史）が運営する民間アフタースクール「ものづくりエデュベース」は、2026年7月15日（水）から9月4日（金）の夏休み期間中、首都圏13拠点にて、サマースクールを開催いたします。

ものづくりエデュベースは、2025年4月より自由が丘に開校し、『自ら学びたくなる環境を提供する』をコンセプトに、お子さまたちにやりたいことであふれた放課後の学びの基地を提供してきました。2026年4月には一都三県へ12拠点を一斉新設し、計13拠点へ拡大しています。

夏休みは、「自分でやりたいことを納得のいくまでやってみる」絶好の機会です。しかし現実には「やらなければならない」宿題や課題に追われ、主体的な学びの時間が失われがちです。今夏は「やりきる力を育てよう！」をスローガンに、子どもたちが自分のやりたいことを選び、夢中になって取り組めるサマースクールを実施します。

■特徴

自分の好きなものをさがすところからはじめよう！生き物や植物の飼育をすることもみんなで何を育てるか計画！おやつ作りをする日はみんな楽しみ！夏休みだからこそ、「やらされる」ではなく「やりたい！」から始めよう

サマースクールでは、宿題など「やらなければならない」ことに取り組む時間を確保しつつ、子どもたちが自発的にやりたいと思い、没頭できる時間を大切にします。自ら選んで挑戦する「探究プログラム」は、ものづくりエデュベースならではの唯一無二の教育メソッドです。

自由研究も先生達がアドバイス。じっくり取り組もう！どんな色？堅さにする？スライム作りもとことんやろう"Me Time""We Time"を楽しもう！

「探究プログラム」は、一人で没頭しても、仲間を募って行っても構いません。自分の意志でじっくり取り組む経験、みんなで試行錯誤しながら成功する経験、それぞれに異なる教育効果があります。私たちは、この時間を"Me Time""We Time"と呼び、子どもたちの探究活動をサポートします。

一人でたのしく実験！みんなで協力してやってみよう！科学のプロが揃えた本格環境で、思いきり挑戦しよう

理科実験教室・プログラミング教室を30年以上運営する株式会社サイエンス倶楽部が母体だからこそ実現できる、本格的な実験器具、電子工作ツール、プログラミング教材が揃った学習環境、子どもの教育経験豊富なスタッフが、ものづくりエデュベースの強みです。

■開催概要

■本サービスの問い合わせ先

工作道具も！実験もプログラミングもそろっています！[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11467/table/42_1_9d8fe3dd1bcb35f067e1e929ff445014.jpg?v=202606241052 ]

株式会社サイエンス倶楽部 本部事業部

TEL：03-5942-7920（月～金 10:00～17:00）

e-mail：info-press@science-club.co.jp

URL：https://edu-base.jp/

■会社概要

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11467/table/42_2_a405960143eec63abfb3b8d6deb56da4.jpg?v=202606241052 ]

株式会社サイエンス倶楽部 広報担当：鈴木

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