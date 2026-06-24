ブリーチカラー / デザインカラーのトレンドを創る美容室Nullが、明治通り沿いの渋原エリアに4号店目となる新店舗『Null HauteCouture（オートクチュール）』をオープン

株式会社Null

株式会社Null（本店：東京都港区、代表取締役：松岡諒、内海風我、読み：ヌル）は、2026年6月3日（水）、運営する美容室Null（Instagram：null.salon）の新店舗となる『Null HauteCouture（オートクチュール）』（Instagram：null.hautecouture）を、原宿・神宮前エリアにオープン致しました事をお知らせします。

秩序的な美しさ、それぞれの輝きと繋がり、円（縁）をイメージしたロゴデザイン

■『Null HauteCouture』出店の背景

Nullはミッションである『クリエイターが輝く世界を創る』を理念に、2023年6月に表参道へ1号店（表参道店）をオープン。2024年9月には原宿駅前に2号店（原宿店）、2025年7月には3号店（神宮前店）を出店し、国内屈指のトレンドエリアである表参道・原宿・神宮前を中心に成長を続けてまいりました。



今回オープンするHauteCoutureは、これまで培ってきた技術力とクリエイティブをさらに深め、お客様一人ひとりの個性や感性を、より自由に、より繊細に表現するための新たな拠点となります。



■『Null HauteCouture』出店への想い

現代は、SNSや情報が日常に溢れ、知らず知らずのうちに誰かの価値観や正解に自分を重ねてしまいやすい時代。その中で、自分の輪郭を見失わず、「本当はこう在りたい」という想いを表現することは、とても大切な選択だと私たちは考えています。

”Creative isn’t decoration. It’s revelation.”



髪を美しくすることだけではなく、ヘアスタイルやカラーを通じて、お客様一人ひとりが「自分はどう在りたいか」「どんな自分で生きていきたいか」と向き合い、本当の自分を表現できる瞬間に寄り添いたい。



そして、一人ひとりの中にある、まだ言葉にならない衝動や想いを、髪という表現でそっと形にする場所を創りたい。



そんな想いを込め、今回の出店にいたりました。

コンセプト

ネオ和モダンをテーマにした内装

6F7Fの吹き抜け天高

ブランドビジュアル

美容には、人の心を動かし、人生の景色を少し変える力があります。

HauteCoutureではルーツカラーやエンドカラー、アンブレラカラー、スラッシュカラー、エンジェルリングカラーなど、Nullが発信してきた高レベルなデザインカラー技術を中心に、一人ひとりの骨格に合わせたカット、ファッションやライフスタイル、内面にある感性まで丁寧に汲み取り、オーダーメイドデザインをご提案いたします。

『HauteCouture』という名前には、誰かのために用意された既製の美しさではなく、その人だけのために仕立てられた表現を届けたいという想いも込めています。



より多くのお客様にNullの技術と世界観を届けるとともに、若いクリエイターたちが自らの表現を磨き、発信していくための新しいステージとして誕生します。

■Nullの特徴

Nullは、表参道、明治神宮前、原宿を中心に展開する、Instagram総フォロワー数60万人以上の実力派美容室です。

平均年齢23.5歳の若いクリエイターたちが中心となり、ブリーチカラー / デザインカラーのトレンドを発信。多数のメディア出演やコンテスト受賞、人気美容業界誌『PREPPY』の巻頭表紙、業界最大規模のヘアショー『ナプラドリームプラス』への登壇、美容室のミシュラン『カミカリスマ』2年連続受賞など、美容業界内外から大きな注目を集めています。

また、2025年11月にはヘアショー『CONFLICT』を主催。最新設備が揃った大型会場のステージで、若手美容師たちの感性と技術を披露。美容師・美容学生を中心に大きな反響を呼びました。

ミッションである『クリエイターが輝く世界を創る』のもと、お客様だけでなく、美容師からも支持されるサロンとして、Nullはこれからもヘアデザインの可能性を広げてまいります。

いつの日か、誰かが自分を少し変えたいと思ったとき、自然とNullを思い出してもらえるような存在へ。

Nullはこれからも、美と表現を通じて、一人ひとりが本当の自分で在ることを選べる世界を目指してまいります。

■『Null HauteCouture店』の詳細

店舗名：Null HauteCouture店

アクセス：明治神宮前駅 7番出口徒歩5分 / 渋谷駅 B1出口徒歩6分

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目18-14 ＪＳ神宮前ＰＲＯＰＥＲＴＹ6F

Instagram：https://www.instagram.com/null.hautecouture/

予約リンク：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000814256/

オープン日：2026年6月3日（水）

人気メニュー : カット（ウルフカット、ミニボブ、ボブ、レイヤーカット、ロングレイヤー、姫レイヤー、姫カット、浮遊レイヤー）、ブリーチカラー/デザインカラー（エンドカラー、アンブレラカラー、ルーツカラー、スラッシュカラー、エンジェルリングカラー、オーダーメイドデザイン）

■会社概要

会社名：株式会社Null

所在地：東京都港区北青山3-9-19 表参道391ANNEX 3F

代表者：松岡諒、内海風我

設立日：2023年2月16日

資本金：9,000,000円



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Null 和田

e-mail：null@null.salon