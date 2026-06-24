【愛車を夏の光で彩る】エフシーエルが好きな商品をもらえるInstagram無料プレゼント企画を開催

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、Instagramでの無料モニタープレゼントキャンペーンを開始します。

夏の夜道への不安を解消する特別なモニター企画

夜間のドライブが増える夏、暗い道での視界に不安を感じることはありませんか。「ライトをもっと明るくして安心したい」「カスタムに興味はあるけれど、どれを選べばいいか分からない」といった悩みを抱えるユーザー様に向け、エフシーエルはサポートを行います。本キャンペーンを通じて、実際に製品を手に取り、見やすさとクリアな視界を体感していただくことで、夏の夜道の安心を提供します。

全商品が対象となるキャンペーンの3つの魅力

キャンペーンの基本情報

簡単な3ステップで完了する応募手順と条件

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/112_1_c2e0af98a483068c9477ff6bf7085388.jpg?v=202606241052 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/112_2_ecf9d982afdb93fe2f43d96f548f05e8.jpg?v=202606241052 ]

応募方法は以下の通りです。

- 公式Instagramアカウント（@fcl_ledhid）をフォローする- 本キャンペーンの投稿に「応募する」とコメントを送信する- DMに届く専用フォームから必要事項を記入し、応募を完了させる

応募条件として、公開アカウントであること、商品到着後1ヶ月以内にSNSでのレビュー投稿が可能であること、およびBefore/After写真を弊社にご提供いただけることが必須となります。

対象となる公式Instagramリンク

エフシーエルが追求する「信頼光」について

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/112_3_e833747a093399995f1276bfcfc59fa1.jpg?v=202606241052 ]

エフシーエルは「明るさの先にある体験を。」をコンセプトに高品質なLED・HIDをお届けする、車好きのためのライティングブランドです。ブランド理念である「信頼光」のもと、明るすぎることは追求せず、配光の質を重視し、長年の開発データに基づいた「見やすさ」と「正確な配光」を追求しています。今後も、皆様の安全で快適なカーライフを支える製品と企画を提供してまいります。

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)