和のくつろぎ空間を手軽に実現！「ベッド、ときどき、居間。」暮らしに合わせて形を変える、パレットベッド×畳マットレスが新登場！

株式会社エムール自由に組み換えできるパレットベッド×畳マットレス

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2026年6月23日より、天然木パレットの優れた通気性と、天然い草マットレスの調湿・消臭機能を組み合わせた「自由に組み換えできる パレットベッド＆畳マットレス2点セット」（以下、本品）の販売を開始しました。ベッドとしてはもちろん、小上がりやくつろぎスペースとしても活用できる自由度の高い設計で、ライフスタイルに合わせた快適な空間づくりを提案します。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/zd-paleiguset

“寝る”も“くつろぐ”も、もっと自由に。天然素材がつくる心地よい毎日

暮らしに合わせて自在に変化

暮らしに合わせて形を変えるパレットベッドと天然い草マットレスが融合。これひとつで、賃貸物件でも手軽に理想のくつろぎ空間を実現できます。

あなただけの“小上がり和室”がすぐそこに

理想の「小上がり」で上質な時間を

敷くだけで、洋室の中にモダンな和のパーソナルスペースが誕生します。パレットを並べて畳マットレスをのせるだけで、理想の「小上がり」が完成。読書やストレッチ、ちょっとしたお昼寝など、日常の中にホッとする上質な時間を生み出します。

四季を通じてさらさら、五感で感じるい草の心地よさ

天然い草の優れた調湿・消臭パワー

天然い草が叶える癒しの空間

国産い草が部屋の余分な水分を吸収・放出。さらに、い草本来の自然な消臭効果と爽やかな香りが、寝室の空気を優しく整えます。

天然木パレットが生む、軽やかな暮らし

空気を通し、湿気を逃がす

通気性と心地よさを追求したパレットベッド

パレットベッドの魅力は、その優れた通気性にあります。床との間に空気の通り道をつくることで湿気がこもりにくく、寝具を清潔で快適な状態に保ちます。また、天然木ならではの温もりある質感と軽やかな構造は、空間に圧迫感を与えず、開放的なロースタイルの暮らしを実現します。

｜POINT｜

ワンタッチで簡単連結

すのこの両端をはさむだけで連結できるパーツ6個付き。組み立てのストレスなく簡単に設置できます。

暮らしに合わせて心地よさを繋ぐ

使い方を決めない、自由なトランスフォーム設計

暮らしに合わせて自由に使い分けが可能

パレットと畳を分けて使えば、一台が何通りもの役割に。パレットはサイドテーブルやローソファに、畳はリラックススペースに早変わり。暮らしのシーンに合わせて自由に使い分けることができます。

空間と暮らしを心地よく繋ぐ新しい選択肢

別々に使えば、使い方の幅が広がります！

使わないときは重ねて省スペースに収納できるため、お部屋を広く使えるのも魅力。引越しや模様替え、家族構成の変化にも柔軟に対応しながら、長く付き合える家具です。

コンパクトに収納できます

｜POINT｜

重ねてもズレにくいパレットベッド

パレットは段差付きでスタッキングしやすく、安定感のあるつくりです。



四つ折り畳マットレス

畳マットレスは四つ折りできるので、コンパクトに収納可能です。

寝室にもリビングにも。自由なレイアウトを楽しむパレットベッド×畳マットレス

自由に組み換えできるパレットベッド×畳マットレス詳細を見る :https://emoor.jp/products/zd-paleiguset

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/268_1_d12e308f03b76018f3135ad8867dad3d.jpg?v=202606241052 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・体験型ショールームおよび販売店の運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・伊勢丹立川店(常設店)

https://emoor.world/jp/showroom/#show-2094

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop



▼エムールのプレスリリース一覧はこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51129