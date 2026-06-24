【阪神梅田本店】“早い、安い、旨い”スナックパークで、手軽に野菜を！バラエティ豊富な野菜メニューが登場するイベントを初開催します。

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 地下1階 スナックパーク「スナックパークの野菜フェア」

■7月1日(水)→8月31日(月)

■公式URL： https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/restaurantguide/snackpark/index.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/restaurantguide/snackpark/index.html)

暑くて食欲がなくなりがちな夏にこそ、サクッと手軽に野菜を摂取！

阪神梅田本店が誇る”早い、安い、旨い”の三拍子が揃う「スナックパーク」13店舗から、14種類の野菜メニューが期間限定で登場します。

「阪神名物 いか焼き」のコーンいか焼きが期間限定で復活するほか、中華そばの名店「カドヤ食堂」、姫路の老舗「えきそば」、ちょぼ焼き、たこ焼き、お寿司まで、人気のフードが参加する貴重なイベントにぜひご期待ください。

1日1万枚売れることもある“いか焼き”から、コーンいか焼きがリバイバル！

コーンのほのかな甘味と、モチモチ生地が相性ピッタリ！今回、約2年ぶりに復活を果たします。

「阪神名物 いか焼き」コーンいか焼き（1枚）198円 ＜阪神梅田本店限定＞ ※平日限定各100枚 午前11時から販売 8月12日(水)～8月14日(金)は販売中止

あの名店「カドヤ食堂」からは、ボリューミーな野菜マシマシ中華そば！

オリジナルのタレで和えたキャベツが奏でる名店の味。がっつりスタミナをつけたい時におすすめ。

「カドヤ食堂」野菜マシマシ中華そば（1杯）980円 ＜阪神梅田本店限定＞

老舗の人気店「えきそば」からも、さっぱり野菜メニューが登場！

和風だしに梅、大根おろしを加えたさっぱり老舗の味。食欲がないときにでも、さっぱり野菜も食べられる嬉しい1杯。

「えきそば」さっぱり野菜えきそば（冷／温）（1杯）680円 ＜阪神梅田本店限定＞

その他、野菜メニューがバリエーション豊富にご用意！

「ふじたま」ねぎまみれたこ焼き（8個入）630円

ふんだんなネギが引き立てる生地の旨さをご堪能いただけます。

＜阪神梅田本店限定＞

「ローマ軒」野菜マシマシジャポネーゼ（1人前）920円

ブロッコリー・小松菜・赤ピーマン・玉ねぎを贅沢に盛ったスパゲッティ。

各スパゲッティに＋税込290円で野菜マシマシに！

＜阪神梅田本店限定＞

「魚がし日本一」オクラの握り（2貫）240円、水ナスの握り（2貫）300円

酢飯に合う季節の野菜を使った握り寿司。

＜阪神梅田本店限定＞

「うどん藤味」野菜ネバネバぶっかけうどん（冷）（1杯）680円

おくら、とろろ、なめこ。出汁に絡むネバネバ野菜たちで、汁まで飲み干せる1杯。

＜阪神梅田本店限定＞

「天ぷらの山」MEGA野菜かき揚げ天丼（1人前）600円

白ごはんが進む大判野菜かき揚げ天。

＜阪神梅田本店限定＞ ※各日限定20食

「元祖ちょぼ焼き本舗」チーズコーンちょぼ焼き（1枚）280円

相性抜群のチーズとコーンを使った、ちょぼ焼きの新しい味。

＜阪神梅田本店限定＞

「おフクさん」ベビーリーフのマヨ焼きそば（1人前）690円

後味さっぱりのベビーリーフは、意外に焼きそばとマッチします。

＜阪神梅田本店限定＞

「うまかラーメン」野菜ラーメン（1杯）600円

キャベツ・コーン・もやしにピッタリのオリジナルスープがやみつきになります。

＜阪神梅田本店限定＞ ※各日限定20食

「海鮮丼の駅前」まぐたくのごまだれ丼（1杯）850円

マグロとたくあん、絶妙の味わいで食欲が止まらないおいしさ。

＜阪神梅田本店限定＞

「玉子丸」野菜ゴロゴロカレー（1杯）630円

ルーの旨みを引き立てる具だくさんのカレー。

＜阪神梅田本店限定＞