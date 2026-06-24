【7/14～16開催】学生エントリーは集まるのに、なぜ説明会に来ない？動かない学生を本気にさせる「自動化」設計術を公開

MIL株式会社

インタラクティブ採用※で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦）は、2026年7月14日（火）・15日（水）・16日（木）に開催するオンラインカンファレンス「新卒採用ミライ会議 2026 夏」において、HRクラウド株式会社との特別対談を実施いたします。

お申し込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-summer?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624_milai_hr-cloud1週間の見逃し視聴ほか特典多数！

※インタラクティブ採用とは

候補者が自分の意思で企業とつながることで、候補者の体験価値を向上させる新しい採用手法です。 24時間365日、学生自身がいつでも・どこでも・自分の関心に合わせて企業理解を深められる接点をつくることで、学生にとって納得感のある採用体験を実現します。

■ 特別対談セッション詳細

対談セッションの背景

近年、新卒採用において「エントリーは集まるものの、その後の説明会予約や選考に繋がらない」という移行率の課題を抱える企業が増加しています。

その裏にあるのは、Z世代の学生特有の「タイパ（タイムパフォーマンス）」を重視する傾向です。

就職活動の早期化や学業・アルバイトとの両立により、学生は「時間争奪戦」とも言える多忙な状況に。そんな中、選考プロセスにおいて効率的な情報収集ができない・手軽さがない =「タイパが悪い」と感じると、すぐ離脱されてしまうのです。

本セッションでは、学生の熱量が最も高い「エントリー直後」の学生を確実に動かすための「自動化」の仕組みと、学生の心を掴む「特別感」の設計術について解説いたします。

こんな方にオススメ！

・エントリーから説明会予約や選考への「移行率」に課題を感じている方

・学生の心を掴むアプローチ手法を知りたい方

・採用業務が多忙で、学生へのフォローが遅れてしまう点に課題を感じている方

対談セッション概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35466/table/101_1_7bd243284496304016d8fd6bc4ccdb59.jpg?v=202606241052 ]登壇者

HRクラウド株式会社 HRテック事業本部マーケティンググループ マネージャー

中山 拓 氏

新卒でHRクラウド株式会社へ入社。採用コンサルタント兼就活相談エージェントとして、年間400名以上の学生のキャリア支援及び企業の採用コンサルティングに従事。

その後、就活生向けメディア「JobSpring online」および「採用一括かんりくん」マーケティング部門を立ち上げ、グロースを牽引。現在は同部門の責任者として、コンテンツ戦略の策定から実行まで統括している。

MIL株式会社 フィールドセールス マネージャー

桑田 将臣

WEB系ベンチャー企業にて新規事業の立ち上げ・セールスなどを経験後、PR会社にてデジタルプロモーションの企画提案を担当。2019年3月にMIL株式会社へ入社し、様々な業界・業種のインタラクティブ動画制作・活用の支援を行う。特に「採用マーケティング」を得意領域としており、大手企業の採用動画を中心に約50社の支援実績がある。

お申し込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-summer?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624_milai_hr-cloud1週間の見逃し視聴ほか特典多数！

■ カンファレンス開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35466/table/101_2_8d32de72a86b9f1cf282a19fb64a3ed3.jpg?v=202606241052 ]お申し込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-summer?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624_milai_hr-cloud1週間の見逃し視聴ほか特典多数！

■ HRクラウド株式会社 会社概要

会社名 ： HRクラウド株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供、

採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia

https://www.career-cloud.asia/bpaas

■ MIL株式会社 会社概要

「デジタルコミュニケーションを変革する」をビジョンに掲げる、スタートアップ企業です。

「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

会社名 ：MIL株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 光岡 敦

所在地 ：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

設立 ：2018年3月6日

事業内容：インタラクティブ体験（IX）プラットフォーム「MIL」の開発・提供

サービスサイト：インタラクティブ採用｜Recruit MIL（リクルートミル）(https://service.mil.movie/recruit/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260624_milai_hr-cloud)