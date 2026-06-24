ジグザグ、創業11周年。「ウェブインバウンド(R)」で世界中のカスタマーとECサイトを気持ちよくつなぐ

株式会社ジグザグ

ウェブインバウンド・越境EC支援を行う「WorldShopping BIZ」を展開する株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：仲里 一義、代表取締役COO：鈴木賢、以下 ジグザグ）は、多くの方に支えられて2026年6月24日に創業11周年を迎えました。

ジグザグは創業以来、「ウェブインバウンド(R)︎」の推進を通じて、日本と世界をつなぐ越境EC支援に取り組んできました。近年は訪日外国人旅行客の増加を背景に、タビマエからタビナカ・タビアトまで一貫した購買体験へのニーズが高まっており、インバウンド集客支援サービス「インバウンドナビ」の提供など、リアルとデジタルを横断した支援領域の拡大を進めています。

国内ECサイトの越境EC対応を支援する「WorldShopping BIZ」はサービス開始から9年目を迎え、多くの国内EC事業者に導入されています。また、海外カスタマー向け購入代行サービス「WorldShopping」は世界228の国と地域に対応し、訪日をきっかけに日本の商品を継続購入する「タビアト需要」の受け皿として利用が拡大しています。

こうした需要の高まりを受け、ジグザグは2026年5月に台湾子会社「吉克查克股份有限公司（英語表記：Zig-Zag Taiwan Co., Ltd.）」を設立し、正式に営業を開始しました。今後は台湾市場における事業基盤を強化するとともに、日本事業者の海外販路拡大をさらに支援してまいります。

・代表コメント

代表取締役CEO 仲里 一義

株式会社ジグザグは、本日2026年6月24日をもちまして、創業11周年を迎えました。

この節目を迎えることができたのは、日頃よりご利用いただいているショップの皆さま、世界中のカスタマーの皆さま、パートナー企業の皆さま、株主・投資家の皆さま、そして日々事業を支えてくれている社員とそのご家族をはじめ、ジグザグに関わってくださったすべての皆さまのおかげです。心より御礼申し上げます。



創業以来、私たちは「世界中のワクワクをあたりまえに」という想いのもと、日本のECサイトと世界中のカスタマーを、もっと簡単に、もっと気持ちよく繋げることに挑戦してきました。



11年という時間の中で、たくさんの壁にぶつかりながらも、支えてくださる皆さまとともにサービスを磨き続け歩んできました。

一方で、私たちの挑戦はまだ始まったばかりです。越境EC、訪日インバウンド、そして帰国後も続く日本ブランドとのつながりには、まだ大きな可能性があります。2026年には台湾子会社の営業も開始し、より深く現地のカスタマーを理解しながら、日本のショップ・ブランドの皆さまが世界中にファンをつくる支援をさらに強化してまいります。



これからもジグザグは、「海外に売る」だけではなく、「世界にファンをつくる」ためのパートナーとして、日本と世界を気持ちよく繋げるウェブインバウンドを推進してまいります。

私たちの旅は、まだ始まったばかりです。

今後とも、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役COO 鈴木 賢

11周年、ともに歩んでくださったすべての皆さまへ、深く感謝申し上げます。

私がこの11年を振り返るとき、真っ先に思い浮かぶのは「越境ECとは何か」という問いが、少しずつ広がり続けてきた歴史です。

私たちはもともと、日本のECサイトと海外のカスタマーを繋ぐことから始めました。「買いたいけど買えない」という世界中のファンの声に応えるために、ショップに1行のタグを埋め込むだけで海外販売ができる仕組みを磨いてきました。しかし事業を続けるうちに、一つの確信が生まれてきました。それは、越境ECの本質は「売る」ことではなく、「ファンとの関係を育てること」だという気づきです。

日本を訪れた旅行者が、帰国後もあのショップの商品を買い続ける。その体験の連鎖を、旅マエの情報収集から、旅ナカのリアルな出会い、そして旅アトの再購入まで、一気通貫で支援できる会社になる。この考えが、ここ数年の私たちの進化を牽引してきました。

越境ECというと「海外に売る仕組み」と捉えられがちです。しかし私たちが本当に目指しているのは、日本のブランドと世界のファンが、どこにいても、どのタイミングでも、自然に繋がり続けられる世界です。旅という体験をきっかけに芽生えた「好き」という気持ちを、購買という行動に変え、さらに深いファンへと育てていく。そのプラットフォームとして、ジグザグはこれからも進化し続けます。

11年で積み上げてきたのは、ショップとカスタマーの間に流れる「信頼」そのものだと思っています。その信頼を土台に、旅マエから旅アトまでをなめらかに繋ぐモデルをさらに深め、日本と世界を気持ちよく繋げるウェブインバウンドの実現に向けて、チームとともに歩んでまいります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

・ジグザグ社メンバー構成

▼ 創業11周年、ジグザグのメンバーと働き方

メンバーの男女比は、男性54％、女性が46%で、30～40代が中心となっています。国籍割合は日本が7割強、8カ国のメンバーで構成されています。働き方はリモート勤務が中心で、フレックスタイム制を取り入れています。



入社時のオンボーディングや、Gatherを利用したバーチャルオフィスの活用などリモート下でも会社の仕組みを深く学べる環境が整っています。また、ランチ補助の制度やクラブ活動など、コミュニケーションの円滑化に寄与しています。

▼ IR

各種IR情報は以下よりご確認ください。

URL：https://ir.zig-zag.co.jp/

▼ 採用広報メディア「zig-zag 公式note」を運用

採用広報・社内広報の両方を兼ねた、公式noteを運営。これからご入社いただく方や社員に向けた「ジグザグの今がわかるコンテンツ（社員インタビューやプロジェクト紹介、社内イベントレポートなど）」を通じて、企業文化や働く魅力を社内外へ発信しています。

URL：https://note.com/zigzaginc

・企業情報

会社名 ：株式会社ジグザグ

上場区分：東証グロース（340A）

代 表 ：代表取締役CEO 仲里 一義、代表取締役COO 鈴木 賢

設 立 ：2015年6月

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町14-1

事業内容：

・WorldShopping BIZ：EC事業者向け海外販売支援サービスの開発・提供

https://www.worldshopping.biz/

・WorldShopping：海外カスタマー向け購入代行サービスの開発・提供

https://www.worldshopping.global/

・インバウンド導線支援モデル：訪日インバウンド顧客の来店～購買までの導線最適化支援

（インバウンドナビ・インバウンドスワイプ等を提供）

https://www.worldshopping.biz/blog/inbound-series