【数量限定】大人気V3ファンデーション購入で豪華特典がもらえる！エレガンス.コスメティックプロダクツが特別な「スペシャルセット」を6月22日より発売

大人気「V3ファンデーション」シリーズに、今だけの豪華な限定アイテムが付いた「スペシャルセット」が数量限定で登場！

株式会社トップエレガンス.

株式会社トップエレガンス.（本社：東京都中央区）が運営する「エレガンス.コスメティックプロダクツ」は、健やかで美しい肌を演出するメイクアップアイテムとしてサロンオーナー様や一般ユーザー様から厚い支持をいただいている「V3ファンデーション」シリーズより、豪華な限定アイテムを詰め込んだ「スペシャルセット」3種を6月22日（月）より数量限定で発売いたします。

日頃から「V3シリーズ」をご愛用いただいている方はもちろん、気になっていたけれど試す機会をうかがっていたという方にも、通常購入より高い満足感を感じていただける特別なキャンペーンセットです。それぞれのセットに、日常のメイクや外出時の気分を格上げするオリジナルポーチやトートバッグなどの限定アイテムをご用意いたしました。

用途や理想の仕上がりに合わせて選べる3つの豪華ラインナップ

今回のスペシャルセットは、お好みのファンデーションの種類やメイクの仕上がりに合わせてお選びいただける3つのバリエーションをご用意いたしました。

1.【V3エキサイティングファンデーション スペシャルセット】

爽やかな使い心地で肌に自然な艶と潤いを与える「V3エキサイティングファンデーション」に、これからの季節に欠かせないUVケアアイテム「プロテクションサンスクリーン（8,800円相当）」の現品を丸ごとセットに。さらに、日々のお手入れや持ち運びに便利なオリジナルポーチなどをプレゼントいたします。

価格：8,800円（税込）

特典内容：プロテクションサンスクリーン（8,800円相当）、SPICAREオリジナルショッパー、V3ファンデーション専用オリジナルポーチ

サロン価(ログイン後に表示)：https://www.e-elegance.jp/?pid=192187382

2.【V3ファンデーション スペシャルセット】

仕上がりの好みに合わせて3種類（シャイニング・ブリリアント・インテリジェント）からお選びいただけるファンデーションに、お出かけが楽しくなるオリジナルトートバッグや専用ポーチなど、計4点の限定アイテムをプレゼントいたします。

価格：

・シャイニングセット / ブリリアントセット：各9,350円（税込）

・インテリジェントセット：9,900円（税込）

特典内容：SPICAREオリジナルトートバッグ、SPICAREオリジナルショッパー、V3ファンデーション専用オリジナルポーチ、SPICAREオリジナルリボン

サロン価(ログイン後に表示)：https://www.e-elegance.jp/?pid=192187435

3.【V3ファンデーション+セットアップパウダー スペシャルセット】

好みの仕上がりを選べるファンデーション1種と、メイクのキープ力を高めて繊細な肌を演出する「V3セットアップパウダー シャイニー」の同時購入セットです。こちらのセットには、メイクの完成度をさらに高める「ビッグパフ」や「オリジナルスカーフ」など、限定アイテムが贅沢に6点も付属します。

価格：

・シャイニングセット / ブリリアントセット：各16,500円（税込）

・インテリジェントセット：17,050円（税込）

特典内容：SPICAREオリジナルトートバッグ、SPICAREオリジナルショッパー、V3ファンデーション専用オリジナルポーチ、SPICAREオリジナルリボン、ビッグパフ、SPICAREオリジナルスカーフ

サロン価(ログイン後に表示)：https://www.e-elegance.jp/?pid=192187686

ファンデーションとパウダーの組み合わせで、メイクの仕上がりと完成度をさらにアップ

「V3ファンデーション」シリーズは、それぞれ肌に潤いを与え、なめらかに整えることで、立体感のある美しいメイクアップ効果を演出します。 さらに「V3セットアップパウダー シャイニー」を組み合わせて使用することで、ファンデーションの美しい艶感を維持しながら、ヨレやテカリを抑えて、より洗練された隙のない仕上がりへと導きます。

今回のスペシャルセットは数量限定でのご用意となります。サロンでのプロユースとしてはもちろん、ご自宅での毎日のメイクをより贅沢な時間にするために、ぜひこの特別な機会にお買い求めください。



■単品でのご購入をご希望の方はこちら

【SPICARE V3シリーズ 単品一覧ページ】

https://www.e-elegance.jp/?mode=grp&gid=3064930(https://www.e-elegance.jp/?mode=grp&gid=3064930)

各単品ページ

・V3シャイニングファンデーション：https://www.e-elegance.jp/?pid=168906526

・V3ブリリアントファンデーション：https://www.e-elegance.jp/?pid=178031575

・V3インテリジェントファンデーション：https://www.e-elegance.jp/?pid=184996196

・V3エキサイティングファンデーション：https://www.e-elegance.jp/?pid=168756255

・V3セットアップパウダー：https://www.e-elegance.jp/?pid=170230289

会社概要

V3エキサイティングファンデーションV3ブリリアントファンデーションV3シャイニングファンデーションV3インテリジェントファンデーションV3セットアップパウダーV3プロテクションサンスクリーン

株式会社トップエレガンス

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