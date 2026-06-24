【鹿児島高専】バドミントン部「第61回鹿児島県高等学校バドミントン競技大会」において男子団体戦初優勝 高専として全国初のインターハイ出場
優勝したバドミントン部の集合写真
鹿児島工業高等専門学校（鹿児島県霧島市 校長：道地 慶子 以下「鹿児島高専」）のバドミントン部が、「第61回鹿児島県高等学校バドミントン競技大会」において男子団体戦初優勝を果たしました。
本大会は、令和8年6月3日（水）から6日（土）の4日間、西原商会アリーナおよび南栄リース桜島アリーナにおいて開催されました。
本大会における男子団体戦の優勝は創部初であり、さらにバドミントン競技において、高専が団体戦でインターハイに出場するのは全国初の快挙となります。
この結果により、7月23日（金）から26日（日）の近畿地区（和歌山県）で開催される「令和8年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）」に、鹿児島県代表として出場することが決定しました。
また、男子ダブルスでは、向原琉晴選手（電子制御工学科3年）・柳克弥選手（創造デザイン工学科1年）ペアが準優勝を果たし、鹿児島県第2代表としてインターハイへ出場します。本種目における入賞およびインターハイの出場についても創部初となります。
試合中の様子、応援している様子
■鹿児島工業高等専門学校について
＜教育理念＞
未来の技術を創る人を育てる
＜ミッション＞
１．国際的に通用する創造性豊かで人格が優れた技術者を養成する。
２．開発型の教育・研究に重きをおき、社会的・経済的価値あるものを創出していく。
３．地域の産業、文化さらには生活を支えていく地域に根差した高専とする。
＜育成する人材像＞
１．人類の未来と自然との共存をデザインする技術者
２．グローバルに活躍する技術者３．創造力豊かな開発型技術者
４．相手の立場に立ってものを考える技術者
学校写真
鹿児島工業高等専門学校
所在地：鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1
校長：道地 慶子
設立：昭和38年4月
URL：http://www.kagoshima-ct.ac.jp/
事業内容：高等専門学校・高等教育機関