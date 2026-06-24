【鹿児島高専】バドミントン部「第61回鹿児島県高等学校バドミントン競技大会」において男子団体戦初優勝　 高専として全国初のインターハイ出場

独立行政法人国立高等専門学校機構優勝したバドミントン部の集合写真

鹿児島工業高等専門学校（鹿児島県霧島市 校長：道地 慶子 以下「鹿児島高専」）のバドミントン部が、「第61回鹿児島県高等学校バドミントン競技大会」において男子団体戦初優勝を果たしました。

本大会は、令和8年6月3日（水）から6日（土）の4日間、西原商会アリーナおよび南栄リース桜島アリーナにおいて開催されました。



本大会における男子団体戦の優勝は創部初であり、さらにバドミントン競技において、高専が団体戦でインターハイに出場するのは全国初の快挙となります。

この結果により、7月23日（金）から26日（日）の近畿地区（和歌山県）で開催される「令和8年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）」に、鹿児島県代表として出場することが決定しました。

また、男子ダブルスでは、向原琉晴選手（電子制御工学科3年）・柳克弥選手（創造デザイン工学科1年）ペアが準優勝を果たし、鹿児島県第2代表としてインターハイへ出場します。本種目における入賞およびインターハイの出場についても創部初となります。

■鹿児島工業高等専門学校について

試合中の様子、応援している様子

＜教育理念＞

未来の技術を創る人を育てる

＜ミッション＞

１．国際的に通用する創造性豊かで人格が優れた技術者を養成する。

２．開発型の教育・研究に重きをおき、社会的・経済的価値あるものを創出していく。

３．地域の産業、文化さらには生活を支えていく地域に根差した高専とする。

＜育成する人材像＞

１．人類の未来と自然との共存をデザインする技術者

２．グローバルに活躍する技術者３．創造力豊かな開発型技術者

４．相手の立場に立ってものを考える技術者

学校写真鹿児島工業高等専門学校

所在地：鹿児島県霧島市隼人町真孝1460-1

校長：道地 慶子

設立：昭和38年4月

URL：http://www.kagoshima-ct.ac.jp/

事業内容：高等専門学校・高等教育機関