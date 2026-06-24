20年愛される“とろける肌ざわり”の寝具「とろけるふとん enifea II」がOMOTENASHI Selection 2026 金賞を7年連続受賞

株式会社ディーブレス

寝具などの企画・販売を手がける、株式会社ディーブレス（代表取締役：今井 徳英・増田 吉史、本社：東京都中央区日本橋久松町）は、同社が展開する寝具シリーズ「とろけるふとん enifea II」が、日本の優れた商品・サービスを発掘し国内外へ発信するアワード「OMOTENASHI Selection 2026」において、金賞を受賞したことをお知らせいたします。

「とろけるふとん enifea II」は、2020年の初受賞以降、今回で7年連続の金賞受賞となります。

■ 7年連続受賞。評価され続ける理由は、“肌ざわり”へのこだわり

毎日使う寝具は、眠る時間だけでなく、1日の終わりに心身をゆるめるための大切な存在です。

本シリーズは、素肌にふれた瞬間の心地よさを大切に、素材・中わた・生地・仕立てを見直し続けてきました。ふんわり軽く、しっとりやわらかく、身体にすっと沿うような感覚を目指したものづくりが、7年連続の金賞受賞につながりました。

■ 眠る直前まで働く“触覚”に着目した寝具

睡眠中、人の感覚は少しずつ休息へ向かっていきます。そのなかでも、肌にふれる感覚である“触覚”は、眠りに落ちる直前まで働くといわれています。

本商品は、その“触覚”に着目し、寝具の肌ざわりがもたらす心地よさを追求して生まれました。

素肌にふれた瞬間、ふんわりと包み込まれるようなやわらかさ。軽やかでありながら、身体にやさしく沿うような肌沿いのよさを大切にしています。

■ こんな方におすすめの寝具です

特に以下のような方におすすめです。

・肌ざわりのよい寝具で、眠る前の時間を心地よく過ごしたい方

・軽くて身体に沿うような肌掛けふとんを探している方

・季節を問わず使いやすい寝具を選びたい方

・素肌に近い場所で使う寝具のやわらかさにこだわりたい方

・日本製の上質な寝具を、日常使いやギフトとして選びたい方

毎日肌にふれる寝具だからこそ、素材のやわらかさや季節ごとの使いやすさにもこだわりました。

■ 春夏秋冬、素肌の近くで使える“ふとんのインナーウェア”

素肌に近い場所で使うことで、そのやわらかさをより実感いただけます。

春や秋は、1枚で肌掛けふとんとして。

夏は、冷房対策にも使いやすい軽やかなコンフォーターとして。

冬は、掛け布団の下に重ねる一枚として。

また、両面使えるリバーシブルデザインを採用しており、寝室のインテリアや気分に合わせてお使いいただけます。

■ 20年続くロングセラー「とろけるふとん」の歩み

「とろけるふとん」は、2006年3月に初代モデルが誕生しました。

その後、2012年に「とろけるふとん Babyskin」、2014年に「とろけるふとん enifea」、2017年に「とろけるふとん enifea II」へと進化。肌ざわりへのこだわりを大切にしながら、素材や中わた、生地、使い心地を見直し続けてきました。

■ 受賞につながった「とろけるふとん enifea II」3つの特長

特長１.｜赤ちゃんの肌着をお手本にした、やわらかな生地「スムースキン」

生地には、赤ちゃんの肌着のようなやわらかさをお手本にしたオリジナル生地「スムースキン」を使用しています。

敏感肌の方にも心地よく使っていただけるよう、なめらかでやわらかな肌ざわりを追求。生地にギャザーを入れることで、ストレッチ性を高めながら、ふんわり感も引き出しています。

特長２.｜特許技術を施した超柔繊維「スピリオール3D Air」

中わたには、特許技術「Treatment加工」を施した超柔繊維「スピリオール3D Air」を使用しています。

植物系再生繊維を主原料とし、日本国内で丁寧に超柔加工を施すことで、驚くほどふんわりとやわらかな中わたに仕上げています。肌沿いがよく、首もとや足先までやさしくフィットし、全身を包み込むような使い心地を目指しました。

特長３.｜約20層に重ねた、ふわぽかミルフィーユ構造

「スピリオール3D Air」は、薄く引き伸ばしたうえで、手間を惜しまず約20層に重ね、ミルフィーユ状の中わたに仕上げています。

何層にも重ねることで、空気をたっぷり含み、ふわふわとしたやわらかさと、ぽかぽかとしたあたたかさを実現。軽やかなのに、身体にすっと沿うような独特の心地よさを生み出しています。

■ 「とろけるふとん」商品企画担当：石井かずみコメント

2006年の誕生以来、「とろけるふとん」は、肌にふれた瞬間の心地よさを大切にしながら進化を続けてきました。毎日の眠りの時間が、少しでも安らぎに満ちたものになるよう、素材選びや仕立て、使い心地の細部までこだわっています。

このたび「とろけるふとん enifea II」が7年連続で金賞を受賞できたことを、大変嬉しく思います。これからも、日本のものづくりと使う人への思いやりを大切にしながら、心からくつろげる寝具をお届けしてまいります。

■ OMOTENASHI Selectionとは

OMOTENASHI Selectionは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、国内外に発信することを目的に創設されたアワードです。

有識者による現物審査を通じて、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力」にあふれた商品・サービスが選定されます。

■ 商品概要

とろけるふとん enifea II

【展開商品】肌掛けふとん、敷きパッド、掛けカバー、枕カバー

【カラー】エッグイエロー、さくら、ブラウン、ミントグリーン、ラベンダー、ミルクティー ほか

【生産国】日本

【購入先】快眠博士公式オンラインストア ほか

【公式ページ】https://www.d-breath.co.jp/product/sleeping/torokeru/

※サイズ・価格は商品によって異なります。詳細は公式ページをご確認ください。

※「とろけるふとん」及び「とろける」は株式会社ディーブレスの登録商標です。

■ 株式会社ディーブレスについて

「DEEP BREATH（深呼吸）」を社名の由来に持つ株式会社ディーブレスは、あわただしい毎日の中で、深呼吸するようにゆったりとした時間を過ごしてほしいという想いから、心安らぐ寝具・生活雑貨を企画・開発・販売する寝具メーカーです。

自社で企画・開発した商品を日本の職人と協力してものづくりし、品質にこだわったアイテムを届けています。企画者自身が納得した商品だけをお客様にお届けするという姿勢を大切に、20年以上にわたり「真の安らぎ」を追求し続けています。

社名：株式会社ディーブレス

所在地：〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町11-6 日本橋TSビル

代表者：今井 徳英・増田 吉史

設立：2003年5月1日

事業内容：寝具などの企画・製造・販売

会社URL：https://www.d-breath.co.jp/

メールアドレス：info@d-breath.co.jp