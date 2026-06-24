アンケート回答の瞬間、CRMが動く。immedio BoxがSalesforce・HubSpot自動連携機能をリリース

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、ナーチャリングAI「immedio Box（イメディオボックス）」において、アンケート回答内容をSalesforceまたはHubSpotへリアルタイムで自動連携する「アンケートCRM連携」機能を2026年6月24日にリリースしました。

immedio Boxは、サービス資料や動画の閲覧中・閲覧後にアンケートを表示し、見込み顧客の課題感や検討フェーズをその場でキャッチできるツールです。コンテンツへの関心が高まっている瞬間に設問を届けることで、通常のフォームでは得られない生の温度感を収集できます。今回リリースした「アンケートCRM連携」機能では、その回答内容をSalesforceまたはHubSpotへリアルタイムで自動反映します。CRMに未登録の見込み顧客は新規レコードとして作成され、登録済みの場合は回答内容をもとに最新情報へ更新されます。

営業担当者はアンケート回答後の手入力や確認作業に追われることなく、温度感の高い見込み顧客へすばやくフォローできるようになります。

資料閲覧後のフォローは、鮮度が命

サービス資料やホワイトペーパーを閲覧し、アンケートに回答するという行動は、見込み顧客が能動的に情報収集をしている瞬間を意味します。課題を認識し、解決策を探している。そのタイミングこそが、営業がアプローチすべき最もホットな瞬間です。

しかし、その瞬間は長くは続きません。検討の熱量は時間とともに急速に冷めていきます。翌日には別の業務に追われ、翌週には他社の提案を受けている。というのが、BtoBの商談現場でよく起きる現実です。

だからこそ、アンケートへの回答を受け取った瞬間に営業がアクションできる状態をつくることが重要です。CRMへの反映が手作業である限り、その「瞬間」は常に数時間～数日後にずれ込みます。フォローが遅れるほど、商談化率は下がっていく。この構造的な課題を解決するのが、今回の「アンケートCRM連携」機能です。

「CRMへの登録待ち」が、商談機会の損失を生んでいた

これまで、資料を送付した見込み顧客がアンケートに回答しても、その情報をCRMへ反映するまでには担当者の手作業が介在していました。

回答内容を確認し、CRM上に既存レコードがあるかを探し、なければ新規作成し、必要な情報を入力する。こうした作業が積み重なることで、温度感の高い見込み顧客へのフォローが後手に回るケースは少なくありませんでした。

また、担当者によって登録タイミングや入力粒度にばらつきが生じやすく、CRMデータの品質を維持することも課題でした。

その結果、せっかくコンテンツで引き出した顧客の興味・関心が、営業の現場に届く前に薄れてしまう。今回の「アンケートCRM連携」機能は、こうした機会損失を防ぎ、アンケート回答を起点としたスムーズな営業フォローを実現するために開発されました。

回答した瞬間、CRMが動く

今回リリースした「アンケートCRM連携」機能では、immedio Box上のアンケートにリードが回答した瞬間、設定しておいたSalesforceまたはHubSpotの項目に回答内容が自動で反映されます。

事前に設問とCRM項目のマッピングを設定しておけば、回答後に担当者が手を動かす必要はありません。

Salesforceの場合

既存の取引先責任者やリードの有無を確認し、該当レコードがある場合はプロパティを更新します。該当するリードが存在しない場合は、新しいリードとして自動作成されます。

HubSpotの場合

既存のコンタクトがある場合はプロパティを更新し、存在しない場合は新しいコンタクトとして自動作成されます。

また、CRM側にすでに値がある場合の扱いも、項目ごとに設定できます。「上書きしない」「空欄のときだけ上書きする」「常に上書きする」から選択できるため、既存データの品質を保ちながら、アンケートで得られた最新情報をCRMに反映できます。

利用シーン

設定はノーコードで完結

- サービス資料・ホワイトペーパー閲覧者へのフォローアップimmedio Boxで配信したサービス資料やホワイトペーパーの閲覧後にアンケートを表示し、検討フェーズや課題感を収集。回答内容はSalesforceまたはHubSpotにリアルタイムで反映されるため、営業担当者は手入力なしで閲覧後すぐにフォローを開始できます。温度感の高いタイミングを逃さず、商談化率の向上につながります。- ウェビナー参加者の見込み度を即座にCRMへウェビナーのアーカイブ動画にアンケートを設置し、視聴者の興味テーマや検討フェーズを収集。回答内容はHubSpotのコンタクト情報に自動で反映されるため、MA連携や担当者への通知など、その後のナーチャリング施策へスムーズにつながります。- インサイドセールスの未開拓リードを自動発掘メールで配信した資料リンクからアンケートに回答した見込み顧客を、CRMに未登録であっても自動でリード化。インサイドセールス担当者は、CRMに反映された回答内容をもとに優先度高くフォローできるため、追客の抜け漏れ防止につながります。

設定は、SalesforceまたはHubSpotとの連携後、アンケートの設問とCRM項目をマッピングし、資料・動画のワークフローに「アンケート回答完了」をトリガーとして設定することで利用できます。

管理画面では、「Salesforceのプロパティ更新（リードが無い場合は同時作成）」「HubSpotのプロパティ更新（コンタクトが無い場合は同時作成）」というアクション名で表示されます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106428/table/302_1_597a00201f8207bee80f60585fa2e69f.jpg?v=202606241052 ]アンケートCRM連携機能の詳細はこちら :https://www.immedio.io/news/page-3203/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260624

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ナーチャリングAI

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

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