【祝・全九州高校サッカー大会優勝】社会保険労務士法人みらいパートナーズは、熊本県立大津高校サッカー部の躍進と、未来ある選手たちの多様なキャリア形成を応援します

社会保険労務士法人みらいパートナーズ

社会保険労務士法人みらいパートナーズ(https://mirai-ptns.jp/)（および 株式会社みらい人財研究所）は、スポンサーとして支援する熊本県立大津高等学校サッカー部が、2026年6月22日に行われた「全九州高校サッカー大会」において、4年ぶり5度目の優勝を果たしたことをお知らせいたします。

熊本にオフィスを構える企業として、当法人は地域スポーツの振興を支援するとともに、人事労務の専門家として未来ある選手たちの長期的なキャリア形成を応援してまいります。

■大津高校サッカー部、全九州大会で4年ぶり5度目の頂点へ

2026年6月22日、福岡市のベスト電器スタジアムで開催された全九州高校サッカー大会男子決勝にて、大津高校サッカー部は日章学園（宮崎）と対戦しました。

互いに譲らぬ熱戦は0-0のまま延長でも決着がつかず、大津高校がPK戦を4-2で制し、見事4年ぶり5度目の優勝を飾りました。これは、今年2月に行われた九州高校U-17大会決勝で敗れた相手に対する雪辱を果たす勝利でもありました。

現在ワールドカップで活躍中のOB・DF谷口彰悟選手（シントトロイデン）らの存在もチームの大きな刺激となっており、U-17日本高校選抜メンバーでもある主将のDF渡部選手（3年）は「自分もフル代表に入って将来はW杯に出たい」と、さらなる飛躍に向けた大きな夢を語っています。

■伝統の「ブルー軍団」と地域社会との結びつき

大津高校サッカー部は「ブルー軍団」の愛称で親しまれ、創部以来約2,500人のOBを輩出する歴史と伝統あるチームです。OB会をはじめとする多くの地域団体やスポンサー企業が結束し、現役選手たちを多角的にサポートしています。

みらいパートナーズは、東京・福岡に加え、熊本県熊本市南区にもオフィスを構えております。

熊本の地でひたむきに日本一を目指して汗を流す選手たちの姿勢や、地域社会と一体となって若者を育む大津高校のコミュニティに深く共感し、当法人もスポンサーの一員としてチームの活動をご支援させていただいております。

■みらいパートナーズの想い：選手たちの「その先のキャリア」も見据えて

当法人は「人を活かし、企業の未来をつくる」というビジョンのもと、人事労務の専門知識を活かして多くの企業の成長を支援してまいりました。

スポーツ界への支援においては、競技そのものの振興はもちろんのこと、引退後を含めた「多様なキャリア形成」も応援したいという代表の強い想いがあります。

アスリートが厳しい環境の中で培った精神力やチームワークは、社会においても大きな強みとなります。私たちは人事労務や働き方改革のプロフェッショナルとして、選手たちが将来新たなステージへ進む際にも自分らしく輝けるような社会・環境づくりを後押しし、スポーツ界全体の持続可能な発展をサポートしてまいります。

■会社概要

名称：社会保険労務士法人みらいパートナーズ

【東京オフィス】〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル6階

【福岡オフィス】〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号 JRJP博多ビル3F

【熊本オフィス】〒860-0826 熊本県熊本市南区平田二丁目16-30

事業内容：労務相談、アウトソーシング、就業規則・諸規定対応、労務DD（IPO・M&A）、リスキリング助成金、企業型確定拠出年金（DC）、ハラスメント対応など

URL： https://mirai-ptns.jp/