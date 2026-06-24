大好評「チキンビリヤニ」や「南インド風キーマカレー」に加え、「エリックサウス」稲田氏が初の“和えそば”を監修「キーマカレー＆ガパオのあいがけそば」7月8日(水)より販売

大好評「チキンビリヤニ」や「南インド風キーマカレー」に加え、「エリックサウス」稲田氏が初の“和えそば”を監修「キーマカレー＆ガパオのあいがけそば」7月8日(水)より販売