【Ｚ会の通信教育】中学生向けコース資料のご請求で、『厳選夏ドリル』『作文マスターBOOK』を無料プレゼント！

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、「Ｚ会の通信教育」において、中学生向けコースの資料をご請求いただいた方に、『厳選夏ドリル』（学年別）と『作文マスターBOOK』、『東大生の中学からの合格戦略』（中高一貫生の方のみ）を、2026年6月1日（月）から2026年8月23日（日）まで無料でプレゼントしています。ぜひこの機会にお申し込みください。

【期間限定特典のご紹介】

キャンペーン詳細 :https://www.zkai.co.jp/jr/26-brcp-smmr/（Ｚ会Webサイトへ遷移します）■『厳選夏ドリル』（学年別）

英語・数学・国語の理解度をチェック！「夏までに習う単元にヌケモレがないか不安…」そんな中学生でも、1回5分で簡単に理解度をチェックできるので、今度のテストに役立ちます。

■『作文マスターBOOK』

作文の書き方を基礎から解説！練習問題に取り組むことで、基礎から入試に対応できるレベルまでの論理的な文章力が自然と身につきます。

■『東大生の中学からの合格戦略』（中高一貫生の方のみ）

Ｚ会による、東大生への「中学生時代の勉強」に関するアンケートをもとに作成した冊子です。いまから心がけておけば、大学入試のときに周りに大きな差がつく情報が盛りだくさんです。

【ご請求締切日：2026年8月23日（日）】

※部数限定につき、キャンペーンの締切日を待たずに終了することがあります。

※Ｚ会員の方は、学習アプリの「お知らせ」よりご覧いただけますので、ご請求いただく必要はございません。

▼キャンペーンの詳細・資料請求について

キャンペーンの応募には、Ｚ会中学生向けコースの資料をご請求ください。

https://www.zkai.co.jp/jr/26-brcp-smmr/

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ＞

株式会社Ｚ会 中学生向けコースお客様センター

通話料無料 0120-76-1039

※携帯電話からもご利用いただけます。

※受付時間…月曜日～金曜日 午前10:00～午後8:00（祝日・夏季休業・年末年始を除く。）