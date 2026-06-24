【新商品／中部発着】2026年7月15日OPEN「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」販売開始！スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』でTime sale実施中
BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村
《スカイパックツアーズ公式サイト》
https://www.skypaktours.co.jp/
《たす旅 予約サイト》
https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp
スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークを利用した価格固定型のパンフレット旅行商品『中部国際空港発 スカイステイション BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村』の販売を開始しました。また、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』ではTime Sale実施中♪
【BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村】
１.全室50平方メートル 以上のプライベート空間
客室は全室50平方メートル を超えるプライベート空間。ハワイ語で「大型のバルコニーやテラス」を意味する「ラナイ/Lanai」。奥行き3mの広々としたラナイは、沖縄恩納村のリゾートホテルでは最も広い平均面積を誇ります。美ら海や森を見晴らし、光と風と開放感を満喫できる、贅沢なオープンエア・スペースです。
２.空と森に抱かれて自然の一部になる、丘上のインフィニティプール
目の前に広がる恩納村の森。そよ風に揺れる木々の葉音、小鳥のさえずり、ここちよい自然の音色が心と体を癒すインフィニティプール。雨天でもお愉しみいただけるインドアプールも併設しています。
３.メインダイニング 森”MUI”
沖縄の雄大な自然を望み、優雅なひと時をお愉しみいただけるメインダイニング。地元食材を贅沢に使用したこだわりメニューは、素材本来の味わいを存分にご堪能いただけます。
【商品概要】
・商品名：スカイマークで行く「スカイステイション BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村」【中部国際空港発着】
・設定期間：2026年7月15日出発～2026年10月24日帰着
【商品特色】
・飛行機搭乗時の受託手荷物がお一人様20Kgまで無料です。
・航空座席の事前座席指定が無料で可能です。
・パンフレット限定のポイントが満載。
◆ハイフロア（9階以上）の客室を確約
◆3連泊以上で夕食1回付
◆サウナ付大浴場利用無料
【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】
『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。
『たす旅』
インフィニティプール（イメージ）
インフィニティプール（イメージ）
フロント・ロビー（イメージ）
プールラウンジ（イメージ）
スーペリアスイート（イメージ）
スーペリアスイート（イメージ）
スーペリアスイート（イメージ）
スカイマーク１
スカイマーク２
スカイマーク３
【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」で「Super夏得Time Sale」を開催♪最大50,000円OFFクーポン配布中
『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。2026年10月24日（土）帰着分まで、スカイマークの全就航路線で利用可能です。
たす旅 ⇒ https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp
たす旅
【キャンペーン概要】
予約対象期間：2026年6月18日（木）11:00 ～ 2026年7月2日（木）17:00
旅行対象期間：2026年6月19日（金）出発 ～ 2026年10月24日（土）帰着
対象路線：全路線・全ホテル
※割引クーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。
『たす旅』の特徴
・スカイマーク公式ページ掲載
・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。
・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。
・出発前日の16：59まで申し込み可能。
・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。
・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。
スカイパックツアーズ株式会社 東京本社
TEL:03-5821-8551