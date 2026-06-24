【7/30開催】AI活用の顧客対応と属人化解消をテーマに、少人数で利益を最大化する仕組み化を解説

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォーム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、2026年7月30日（木）に開催されるオンラインカンファレンス「経営oneplusサミット2026 Summer」にて、執行役員CPOの舘林が登壇することをお知らせいたします。

https://ehaco.net/keiei-oneplus-summit-day2?e_src=ingage

◆開催背景

現在のビジネス環境において、労働人口の減少に伴う「人手不足」は深刻な社会課題となっています。特に顧客対応の現場においては、限られた人数で多様化する問い合わせに対応せざるを得ず、業務の「属人化」やそれによる対応品質の低下、従業員の負担増が深刻化しています。多くの企業がDX推進やAI活用を模索する一方で、「具体的にどのように仕組み化すれば利益最大化につながるのか」という実用的なアプローチに頭を悩ませているのが現状です。

◆登壇概要

こうした背景を踏まえ、本カンファレンスにおいてインゲージは「少人数で利益を最大化する～AIを活用した顧客対応と属人化解消への仕組み化～」をテーマにセッションをお届けします。6,000社以上（※1）のコミュニケーション課題を解決してきた実績と知見を基に、AIをいかに実務に組み込み、属人化を解消して組織全体の対応力を底上げするか、具体的な実践ノウハウを解説いたします。

◆カンファレンス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/316_1_2dd3b5ef87a616d5d36c49096c86bdde.jpg?v=202606241052 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/316_2_069d016e3e35fa3d73b4c602dc685cfc.jpg?v=202606241052 ]

＜注意事項＞

・主催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りさせていただきます。

・講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

・2名以上でご参加される場合、定員管理のため、お一人ずつお申込みください。

・匿名でのお申込み、同業種・個人のお客様からのご参加はお断りさせていただく可能性がございます。

・定員に達しますとお申込みを締め切ります。

◆Re:lationについて

『Re:lation（リレーション）』は、メール、電話、チャット、SNSなど複数の問い合わせ窓口を一元管理し、チームで共有するコミュニケーションプラットフォームです。対応状況の可視化やAIによる回答支援に加え、タスク・プロセス管理までツール内で完結。業務進捗の正確な把握により、属人化を防ぎ標準化された運用を実現します。

蓄積された応対ログやナレッジを組織の資産へと変え、ミス防止にとどまらない「攻めの顧客対応」を支援。導入社数は6,000社（※1）を超え、企業の生産性向上と事業成長に貢献します。

『Re:lation』サービスサイト： https://ingage.jp

（※1）トライアル利用を含みます。

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp