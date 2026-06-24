【MATECH】Qi2対応・360°回転スタンド搭載。薄さ8.2mmの半個体電池内蔵モバイルバッテリー「MagOn Watch FlexStand 5000」新登場

MATECH株式会社

MATECH株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、Qi2対応の高速ワイヤレス充電と360°回転スタンドを搭載した新型モバイルバッテリー「MagOn Watch FlexStand 5000」を発売いたしました。

本製品は、わずか8.2mmの超薄型ボディに、5000mAhのバッテリー容量、Qi2による最大15Wワイヤレス充電、360°回転スタンド、半固体電池「SemiCore」、スマートディスプレイを搭載した次世代モデルです。

スマートフォン、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンなど、日常で使用するデバイスをより快適に充電できるよう設計されました。

発売記念キャンペーン

発売を記念して、Amazon.co.jpにて数量限定100個まで、20％のAmazonポイント還元キャンペーンを実施いたします。

メーカー希望小売価格 7,990円（税込）でご購入いただくと、1,598ポイントが還元され、実質6,392円（税込）でお買い求めいただけます。

キャンペーン概要 販売価格：7,990円（税込）Amazonポイント還元率：20％還元ポイント：1,598ポイント実質価格：6,392円（税込）対象数量：先着100個限定

※2026年6月23日現在の情報です。

※ポイント還元は予定数量に達し次第終了となります。

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【製品特長】

■ 薄さ8.2mm。Qi2対応。次世代を持ち歩く

Watch FlexStand 5000は、Qi2対応の高速ワイヤレス充電、360°回転スタンド、半固体電池「SemiCore」を搭載した次世代マグネット式モバイルバッテリーです。

わずか8.2mmの超薄型ボディに5000mAhの安心容量と高い安全性を凝縮。スマートフォン、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンなどをこれ1台でスマートに充電できます。

■アップルウォッチ充電にも対応

スマートフォン、AirPods、Apple Watch 3in1で充電ができるので、これ１台で、ほかの充電器を持ち運ぶ必要がありません。

■ 半固体電池「SemiCore」採用

本製品は、MATECH独自品質基準「SemiCore」に準拠した半固体電池を採用しています。

SemiCoreは、充放電安定性・温度耐性・耐久性など独自基準をクリアしたセルのみを採用する品質認証です。

さらに、

釘刺し試験

耐圧試験

高温試験

長期耐久試験

などの厳しい安全試験をクリア。

従来のリチウムイオン電池と比較して熱安定性・安全性・耐久性に優れ、高出力時でも安定した性能を維持します。

■ Qi2対応 最大15W高速ワイヤレス充電

最新のQi2規格に対応し、最大15Wの高速ワイヤレス充電を実現しました。

従来のQi規格と比較して約2倍の充電速度を実現し、MagSafe対応iPhoneへ磁力で正確に位置合わせされることで、高い充電効率を発揮します。

■ 360°回転 FlexStand Technology

独自開発のFlexStand Technologyを採用。

360°回転に対応したスタンドは、縦置き・横置きの両方に対応し、40°～120°まで自由に角度調整が可能です。

動画視聴、オンライン会議、SNS閲覧、ゲームプレイなど様々なシーンで快適な視聴環境を提供します。

MATECH株式会社（MATECH, Inc.）

MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。

従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。



大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。



所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30

代表者：代表取締役 松本 弘暉

設立：2016年10月

資本金：3,000万円

事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売

公式サイト：https://www.matech-jp.com