創業105年の建設会社が地域防災を支援～施工した保育園へ防災備蓄パン缶を寄贈～

藤建設工業株式会社

藤建設工業株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：工藤喜作）は、地域貢献活動の一環として、同社が施工に携わった山鼻華園保育園（札幌市中央区）へ、防災備蓄パン缶を寄贈する「防災備蓄パン缶寄贈会」を2026年7月1日（水）に開催いたします。

パン缶オリジナルデザイン「子供も食べやすいオレンジ味」

本取り組みは、近年高まる自然災害への備えとして、地域の子どもたちや保護者の防災意識向上を目的に実施するものです。当日の寄贈対象は同園の園児約90名分を予定となり、防災備蓄パン缶120個の贈呈を行います。

【寄贈実施背景】

北海道では2018年の北海道胆振東部地震をはじめ、近年も全国各地で地震や豪雨などの自然災害が発生しており、防災への関心が高まっています。

一方で、時間の経過とともに災害の記憶や防災意識は薄れていく傾向があります。

藤建設工業では、地域の子どもたちに「災害を恐れる」のではなく、「日頃から備えることの大切さ」を知ってもらうきっかけをつくりたいと考え、本取り組みを企画いたしました。

同社は1921年（大正10年）創業以来、創業105年にわたり地域の建設業として、多くの教育施設や公共施設の建設に携わってまいりました。

藤建設工業が建設した「華園福祉会 山鼻華園保育園」

今回、自らが施工した保育園へ防災備蓄パン缶を寄贈することで、建物をつくるだけではなく、その後も地域の安心・安全を支える企業として地域社会に貢献してまいります。

また、本活動は単発の寄付活動ではなく、継続的な地域貢献活動として実施していく予定です。寄贈した備蓄品の管理や更新時期も見据えながら、防災意識の啓発と地域とのつながりづくりを継続的に行ってまいります。

藤建設工業はこれからも、地域の未来を支える建設会社として、子どもたちの安全・安心な環境づくりに取り組んでまいります。

【取り組み内容】

今回寄贈する防災備蓄パン缶は、賞味期限5年の長期保存が可能な非常食です。

採用した商品は、栃木県那須塩原市の株式会社パン・アキモトが製造する「パンの缶詰」です。

同商品は、1995年に発生した阪神・淡路大震災をきっかけに、「災害時でもおいしい食事を届けたい」という想いから開発された長期保存食であり、現在では全国の自治体や企業、防災施設などで活用されています。

藤建設工業では、災害の記憶を風化させず、未来へ備えるという同社の姿勢に共感し、本取り組みへの採用を決定しました。

缶には藤建設工業オリジナルデザインを採用し、子どもたちにも親しみやすい仕様として制作しました。

また、本取り組みを通じて、防災を「特別なこと」ではなく、日常の中で考えるきっかけとしてもらうことを目指しています。

さらに、本活動は単発の寄付活動ではなく、継続的な地域貢献活動として実施していく予定です。寄贈した備蓄品の管理や更新時期も見据えながら、防災意識の啓発と地域とのつながりづくりを継続的に行ってまいります。

藤建設工業株式会社 代表取締役 工藤喜作 コメント

藤建設工業代表取締役 工藤喜作より子供たちへ

「私たちは建設会社として建物をつくることを仕事としています。しかし、本当に大切なのは完成後にその建物を利用する方々の「安全と安心」だと考えています。今回の取り組みが、子どもたちや保護者の皆さまにとって、防災について考えるきっかけになれば嬉しく思います。

また、この活動は今回限りで終わるものではなく、継続的に地域へ貢献していく取り組みとして育てていきたいと考えています。創業105年企業として、これからも地域とともに歩み、地域に必要とされる企業であり続けたいと思います。」

【寄贈式概要】

実施日：2026年7月1日（水）

時間：10時00分～（予定）※時間の変更等もございます。

場所：山鼻華園保育園（〒064-0918 北海道札幌市中央区南18条西11丁目1－2）

【当日内容】

・防災備蓄パン缶寄贈

・記念撮影

・園関係者コメント

・藤建設工業代表コメント

【報道関係者の皆様へ】

当日は寄贈式を実施いたします。

創業105年を迎えた地域建設会社による地域防災支援活動として、また、防災意識の啓発と地域との継続的な関係づくりを目指す取り組みとして、ぜひご取材いただけますと幸いです。

なお、園児の安全確保および保育活動への配慮のため、取材をご希望される場合は事前にご連絡をお願いいたします。取材可能人数には限りがございますので、予めご了承ください。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

藤建設工業株式会社

創業105年を迎える地域密着型建設会社として、「建てて終わりではない、地域とのつながりづくり」をテーマに、地域防災や子どもたちの未来につながる活動に取り組んでいます。

担当：広報担当 石飛 卓也

TEL：090-5229-7686

E-mail：fujiken.sapporo@gmail.com