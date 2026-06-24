英語で自然体験！好評の十和田湖サマーキャンプ、今年は初の一泊二日で開催

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構(C)︎十和田奥入瀬観光機構

小学生向け英会話キャンプ「English Summer Camp 2026」は、英語でコミュニケーションを取りながら、仲間と協力してカレーづくりやカヌーなどのアクティビティを雄大な自然あふれる十和田湖畔にて体験していただくプログラムです。初開催からご好評をいただき3年目となる今年は8月5日（水）・6日（木）と、初の一泊二日で開催いたします。

今夏も「子ども英会話ペッピーキッズクラブ」で知られるイッティージャパン株式会社から現役ネイティブ講師を迎え、キャンプのリーダーを務めていただきます。また英語が苦手なお子様もお楽しみいただけるよう、日本人スタッフも全力でサポートいたします。

そのほかTowadako Guidehouse 櫂による宇樽部での野外アクティビティ、十和田湖山荘での宿泊、十和田ビジターセンターでの十和田湖の歴史学習やクラフト、十和田湖遊覧船など地域の各事業者様と連携したさまざまな体験を通して、学校や塾以外の場での実践的な英語に親しむ機会を提供するだけでなく、地元の自然資源の価値に対する子どもたちの理解を深め、そして地域への誇りの育成を目指します。

今回の体験が子どもたちの更なる自信に繋がるよう、スタッフ一同尽力してまいります。ご多忙の中、誠に恐縮に存じますが、ご取材、ご紹介賜りますようお願い申し上げます。

-----------「English Summer Camp 2026」の詳細--------------

▶︎開催日

2026年8月5日（水）・6日（木）

※荒天時などにより一部内容の変更または中止となる場合があります。

▶︎対象

小学生

※お子様のみでのご参加となります。

▶︎料金

1名 32,000円（税込み・宿泊費込み）

▶︎定員

15名（最少催行人員 10名）

▶︎申し込み

オンライン受付のみ

・支払方法：クレジットカードで前払い

▶︎集合場所

十和田市役所駐車場 ハローワーク側

（〒034-8615 青森県十和田市西十二番町６－１）

▶︎服装

汚れてもいい服装、帽子などの熱中症予防アイテム

▶︎持ち物

エプロン、タオル、サンダル、着替え、水筒、雨合羽、常飲している薬

▶︎注意事項

・お子様のみでのご参加となるため、お申込みの際は、お子様が参加することへの保護者の同意及び承認が必要となります。

・アレルギー等で食べられない食材がある場合は、お申し込みの際にお申しつけください。

・当日は広報用動画の撮影を行います。撮影した写真や映像はSNSなどで使用させていただきますので、ご了承ください。

▶︎主催

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構(TOWADA TRAVEL)

▶︎公式ページ

https://www.towada.travel/events/english-summer-camp-2026

▶︎問合せ先

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構（TOWADA TRAVEL）

Tel：0176-24-3006

Mail：store@towada.travel