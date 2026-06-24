八尾徳洲会総合病院が血液透析中の下肢閉塞性動脈疾患患者における骨格筋電気刺激による循環と筋力の改善を確認

株式会社MTG

八尾徳洲会総合病院 形成外科 綾部忍副院長を筆頭著者としたグループは、株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の骨格筋電気刺激装置を使用し、血液透析中の下肢閉塞性動脈疾患患者への介入を行い、循環と筋力に与える影響を研究し、その成果が「Plastic and Reconstructive Surgery-Global Open」に掲載されました。

■研究背景

末期腎不全（ESRD）のため血液透析を受けている下肢閉塞性動脈疾患（LEAD）患者は、しばしば四肢の筋力低下や循環障害を併発します。その予防のためには運動療法が必要ですが関節痛や関節可動域制限などの理由により、従来の運動療法を実施できない患者は多く存在します。そのような患者に対して骨格筋電気刺激（EMS）は、筋機能と血管機能を改善するための代替手段となり得ます。本パイロット研究では、血液透析を受けているLEADを伴う高齢患者におけるEMSの下肢筋力および末梢血流への影響を評価しました。

■対象と方法

血液透析を受けている末期腎不全（ESRD）の下肢閉塞性動脈疾患（LEAD）患者のうち同意が得られた6名（平均年齢：78.7歳、うち4名は糖尿病を合併）が、透析中に骨格筋電気刺激（EMS）を受けました。

筋力および筋量（足底屈、背屈、足趾力、ヒラメ筋筋厚）および循環動態（皮膚灌流圧、最大静脈血流速度、時間平均静脈血流速度、静脈血流量）をベースライン、4週後、8週後に評価しました。静脈血流は安静時、随意収縮時、EMS実施時に測定しました。

■結果

筋力および筋量

足底屈筋力は8週目時点でベースラインと比較して有意に増加しました。足背屈筋力、足趾力、ヒラメ筋筋厚は有意な変化はありませんでした。

末梢循環

最大静脈血流速度（PV）は随意収縮が安静時及びEMS使用時と比較してすべての時点で有意に高い値を示しました。EMSは8週目で安静時と比較してPVは有意に高い値を示しました。

時間平均静脈血流速度（TAMEAN）の結果では、EMSはすべての時点において、安静時および随意収縮時よりも有意に高い値を示しました。

静脈血流量（FV）の結果では、EMSはすべての時点で安静時および随意収縮時よりも有意に高い値を示しました。さらに、8週目には、随意収縮時が安静時よりも有意に高い値を示しました。

皮膚灌流圧（SPP）

足背部SPPはベースラインと比較して、4週目および8週目で有意な増加を示しました。しかし、足底部SPPと足背部と足底部の平均SPPは、ベースラインと比較して4週目、8週目で有意な変化は認められませんでした。

■結論

図2.:ベースライン、4週目、8週目における足背屈（A）、足底屈（B）、足趾力（C）、ヒラメ筋筋厚（D）の結果図3.:静脈血流パラメータの変化 安静時、随意収縮時、およびEMS使用時に測定した最大静脈血流速度[PV] （A）、時間平均静脈血流速度[TAMEAN] （B）、および静脈血流量[FV] （C）の結果図4.:介入期間中の皮膚灌流圧（SPP）の変化ベースライン、4週目、8週目における足背部（A）、足底部（B)、足背部と足底部の平均（C)の結果

透析中のEMSは、糖尿病、LEAD、およびESRDを合併する高齢患者の筋力と末梢循環を改善する可能性が示唆されました。したがって、EMSは実行可能な補助療法となる可能性があります。皮膚灌流圧は創傷治癒に強い影響を与えますが、今回の結果はEMSによって皮膚灌流圧が改善することを示唆する世界初の報告となります。本研究では少数例での検討であったため、より大規模な無作為化比較試験が必要であると考えま

■論文概要

■タイトル

Pilot Study: Electrical Muscle Stimulation Improves Circulation and Strength in Patients With Leg Ischemia on Hemodialysis

■著者

Ayabe, Shinobu MD, PhD; Nishikawa, Yuichi PT, PhD; Morikawa, Chikashi MD; Motomura, Hisashi MD, PhD

■掲載雑誌

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open , 2026

https://journals.lww.com/prsgo/fulltext/2026/05000/pilot_study__electrical_muscle_stimulation.48.aspx

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