【出展告知】第1回 建設DX展＋（プラス）に、ブリッジワンが運営する「ビーバーズ」が出展

株式会社ブリッジワン

◎ 「建設DX展＋（プラス）」とは？

来る2026年7月1日（水）からの3日間、

東京ビッグサイトにて「建設DX展＋（プラス）」が開催。



BIM/CIM、建設AI、工程管理システム、さらには建設ロボットなど、

業界の明日を担う最先端デジタル技術が集結する、いま最も注目のイベントです。

当日は「ものづくり ワールド [東京]」や「物流DX展」も併催。



会場には最新システムやロボット、現場での熱中症対策グッズなどが並び、

多くの業界人が最新トレンドを求め来場します。

技術を実際に体験し、自社への導入を具体的に検討できるのが醍醐味です。

人手不足や生産性向上、そして「i-Construction 2.0」への対応といった

建設業界の重要課題に対し、各企業がどのようなAIソリューションで挑んでいるのか。



その解決策をダイレクトに、まとめて把握できる貴重な機会となっています。



公式サイト：https://www.japan-build.jp/tokyo-2/ja-jp.html









◎ビーバーズの事業内容



DX・AI化支援（DX・AIコンサルティング）

29業種ある建設業の特性に合わせ、貴社に必要なソフトの選定から

自社開発プログラムの構築から社内浸透まで、ノウハウをもとに幅広くサポートします。



DX・AI化支援以外にも様々なサービスがあります。





１.ヘッドハンティング

現場監督や業界経験を持つヘッドハンターが多数在籍。

独自の横の繋がり（人海戦術）でリサーチするためミスマッチがなく、

定着率の高い優秀な監督をお繋ぎします。

２. 人材紹介

建設特化型メディア「ビーバーズ」の登録者数は約150,000名！

圧倒的な人材プールの大きさを活かし、スピーディーに最適な人材をご紹介します。

３. 高度外国人材紹介

施工管理ができ、無期雇用可能な専門学校・大学卒の優秀な外国人材をご紹介。

毎月50名を超える豊富な紹介実績を誇ります。

４. М＆Aコンサルティング（事業承継・M&A支援）

大手M＆A上場企業出身の代表率いるプロ集団が、建設業特有の小規模ディールを中心にサポート。

情報保有数は大手企業を凌ぐ強みがあります。



５. 新卒採用・採用コンサルティング

払いすぎてる採用コストを下げ、広告料を払い続ける構造から抜けませんか？

年間10,000名を超える集客ノウハウを貴社にインストール。

学校訪問の代行から採用業務のアウトソーシング（RPO）まで丸ごと請け負います。







◎株式会社ブリッジワンとは？

株式会社ブリッジワンは、「人の力で世界最高峰を再興する」をミッションに掲げ、

日本の企業が再び世界で戦える状態をつくる総合コンサルティング会社です。

私たちの最大の強みは、クライアントの複合的な経営課題に

一人の担当者が窓口となって向き合う「ワンデスクソリューション」。

従来の「単一商材を売る営業」とは異なり、採用、営業支援、組織開発、DX、仕組み化まで、

経営の上流から下流までの多様なソリューションをオーダーメイドで組み合わせて提供します。

これほど幅広い領域を一人の営業が扱える組織は、国内でも極めて稀です。









◎イベント概要



【出展ブース番号】 C3-57



西４ホール出入口から入ってすぐ左手側です。



▼「ブリッジワン」で検索

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2026mto0701/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%AF%E3%83%B3.org-a8661bb0-052e-4e1a-acb3-32196e0ead4b.html#/



【展示会名】 第1回 建設DX展＋（プラス）

【会期】 2026年7月1日（水）～3日（金）の3日間

10:00～17:00

【会場】 東京ビッグサイト

【主催】 RX Japan 合同会社









過去参加の展示会

EVENT HISTORY

── 2026年



・2026年6月17日(水)～20日(土)

第8回 国際 建設・測量展［CSPI2026］(会場：幕張メッセ)

・2026年5月20日(水)～22日(金)

産業DX総合展 2026 春 大阪（会場：インテックス大阪）

・2026年5月13日(水)～15日(金)

住まい・建築・不動産の総合展 [BREX] ～ブレックス～（会場：東京ビッグサイト）



── 2025年



・2025年12月10日(水)～12日(金)

第10回 JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展-（会場：東京ビッグサイト）

・2025年11月19日(水)～21日(金)

Japan Home Show & Building Show 2025（会場：東京ビッグサイト）

・2025年10月30日(木)～31日(金)

住まい・建築・不動産の総合展 [BREX関西] 2025 （会場：インテックス大阪）

・2025年7月30日(水)～8月1日(金)

産業DX総合展 2025 夏 東京（会場：東京ビッグサイト）

・2025年6月4日(水)～6日(金)

人材不足・人手不足 対策EXPO [PEREX] （会場：東京ビッグサイト）













【会社概要】

会社名：株式会社ブリッジワン

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3

ガーデンプレイスタワー21F

代表者：代表取締役 山本大輔

設立：2020年3月



Tel：03-6421-0504

Fax: 03-6421-0503



HP（会社）：https://bridge-one.co.jp

採用サイト：https://bridge-one.co.jp/recruit/