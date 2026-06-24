報道が終わってもベネズエラの危機は終わっていない、『命のスペイン語レッスン』が「夏休み集中コース」開講

特定非営利活動法人 開発メディア

ベネズエラのマドゥロ大統領が米国に排除されておよそ半年。あなたはベネズエラの「その後」をどこまで知っていますか。

日本の大手メディアの報道はすでに止まりました。でもベネズエラでは、デルシー・ロドリゲス暫定政権による市民への弾圧は続き、1カ月の最低賃金は47円のまま、国民の4分の1はいまだ難民として国外にいます。「大きな一歩」のはずだったマドゥロ大統領の排除も、庶民の暮らしは結局、変わっていません。

「ベネズエラのことが気になっているのに、自分は何もしていない」。そう感じる社会人＆学生の皆さまに具体的な一歩を提案します。

ベネズエラにとどまらざるを得ないベネズエラ人から直接、スペイン語を学んでみませんか？ それだけで支援になります。

ganasが6年以上（累積受講者1209人）にわたって続けてきた『命のスペイン語レッスン』（16期）がこの8、9月に「夏休み集中コース」を開講します。

講師はベネズエラのさまざまなエリアで暮らす3人。レッスンではスペイン語を学びながら、報道では絶対に出てこない「庶民のリアル」まで直接聞けます。マドゥロ大統領がいなくなって（デルシー・ロドリゲス暫定政権になって）、現地では何が起きているのか。ベネズエラの庶民はいま、何を思っているのか。又聞きではない生の声を、生のスペイン語を学びながら知ってください。

受講者からはこんな声が届いています。「今まで参加した外国語教室の中で一番楽しい」「同等のレッスンを日本で受けると10倍の値段」

また講師からは「このレッスンのおかげで父の手術費を捻出できた」という声も。あなたのレッスン料が地球の裏側で誰かの命にかかわっています。

寄付でも募金でもなく、あなたが学ぶことが支援になる。それが『命のスペイン語レッスン』の本質です。

レッスンはすべてマンツーマン。スペイン語の基礎からDELE対策まで対応します。スペイン語を初めて学ぶ方も少なくないので、ご安心ください。『命のスペイン語レッスン』ではWhatsApp（LINEと同じ感覚）を使うため、やりとりはすべて残りますし、辞書を引きながら自分のペースで進められます。

＊10月31日までゆっくり15回レッスンを受けられる「お試しコース（ライトプラン）」は7月25日まで募集中です（枠が残っている限り）。

「夏休み集中コース」は8、9月限定です。概要は下のとおり。

期間

A：8月1～31日（1カ月）

B：9月1～30日（1カ月）

C：8月1日～9月30日（2カ月）

＊いずれかひとつをお選びください。

＊時間帯（日本時間）は7～12時、19～25時

レッスンの回数

・A、B：15回まで

・C：30回まで

＊1回のレッスンは1時間です。2回分のレッスンをつなげて2時間にすることも可能です（枠が空いている場合）。

＊レッスンを受講できるのは期間内のみです。

費用

・A、B：2万1000円

・C：3万7000円

＊ベネズエラへの送金額はAとBは1万4000円、Cは2万8000円。残金は運営費・税金などとなります。送金額はスペイン語講師と教材制作者への報酬となるほか、一部は現地の子どもたちを対象とするワークショップの開催費用などにも充てます（現地の状況によります）。

定員

10～15人

締切

7月25日（土）

＊先着順です。

＊枠が余ればB（受講期間9月1～30日）の締め切りは8月20日（木）まで。

＊お申し込みを完了された方から優先的にレッスンを予約できます。

予約の入れ方

・お申し込み手続きを完了された方に予約表（グーグルスプレッドシート）をシェアします。そこに予約を書き込んでください（詳しいやり方は手続き完了後にご説明します）

・8月分は7月25日までに、9月分は8月25日までにすべての予約を完了させてください。日時の変更は不可です（停電と通信環境のひどさからベネズエラ側で急な対応が難しいため）

・停電などベネズエラ側の都合でレッスンを受けられなかった場合は、次回以降のレッスンの時間を連続2コマ（1時間延長して2時間にする）にして対応します

お申し込み方法

https://forms.gle/RDW2fEqFsrryaZef6

＊上のリンク（グーグルフォーム）をクリックして手続きしてください。完了されましたら、その旨をメールでもお知らせください（お申し込みの際にメールアドレスを誤って記入されますと、こちらからメールを差し上げられません）。

＊返信メールで振込先をご案内いたします（迷惑ボックスも念のためご確認ください）。

＊申し込み手続きはレッスン料のご入金をもって完了いたします。

＊受講者の都合により入金後にキャンセルされても返金いたしません。ご了承ください。

お問い合わせ

メール：devmedia.ganas@gmail.com

＊ご質問はお気軽にどうぞ。

スペイン語が錆びついてきたJICA海外協力隊のOB・OGの皆さま、任地の活動で使うであろう実践的なスペイン語を学びたい候補生の皆さまには特におススメです。