ラフールサーベイ、対応言語にスペイン語・ポルトガル語・インドネシア語を追加し、計8言語に対応

株式会社ラフール

株式会社ラフール（本社：東京都中央区、代表取締役社長：結木啓太、以下ラフール）は、組織サーベイ『ラフールサーベイ』において、対応言語に新たにスペイン語・ポルトガル語・インドネシア語の3言語を追加し、2026年6月23日（火）より順次提供を開始いたしました。これにより、ラフールサーベイは日本語を含め計8言語に対応。日本語を母語としない社員も、より答えやすい言語でサーベイに回答、マイページの閲覧ができるようになります。

本アップデートでは、多国籍な職場で働く一人ひとりの声をより正しく拾い、組織改善につなげることを目指します。

■ 背景：外国人労働者250万人時代、「言葉の壁」が組織の声を見えづらくする

日本で働く外国人労働者は2,571,037人（2025年10月末時点）と、届出義務化（2007年）以降で過去最高を更新し、前年比11.7%増と増加が加速しています。在留外国人も初めて400万人を超え、なかでも今回追加する3言語圏（ブラジル・インドネシア・中南米）は増加の中心。インドネシアは前年から6万人以上増えて約26万7千人にのぼります。

出典：

・厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況まとめ（令和7年10月末）」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68794.html

・出入国在留管理庁「令和7年末 在留外国人数」

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00062.html ）

一方、外国人を雇用する事業所の約4割（43.9%）が「日本語能力等のためコミュニケーションが取りにくい」ことを課題として最も多く挙げています。人的資本開示でエンゲージメントやダイバーシティの可視化・開示・実行が求められるいま、サーベイが日本語中心であれば、回答のハードルは高く、真意も伝わりきりません。「測れていないものは、改善しづらい」。ラフールは、この課題に対応言語の拡大で応えます。

出典：厚生労働省「令和6年 外国人雇用実態調査の概況」

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001551388.pdf

■ こんな課題をお持ちの企業さまにおすすめです

■ 提供概要

- 外国人材を雇用しているが、サーベイが日本語のみで本音を拾いきれていない人事- 経営層の方 製造・介護・建設・物流・小売など、多国籍なメンバーが働く現場を持つ組織の方- 日本語が得意でない社員の回答率が上がらず、組織の実態がつかめていない方- 人的資本経営の開示・実行に向けて、多様な属性を含めたエンゲージメントを可視化・改善したい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/42113/table/346_1_f54b3b8252b5e93677d16af91b5e51cf.jpg?v=202606241052 ]

対応する言語・ページ・機能の詳細はサポートサイトをご覧ください

https://survey.lafool.jp/support/sys_info/

■ 対応言語が計8言語に。母語に近い言語で回答できる

１. 対応言語を拡大：回答できる社員の幅が広がる

従来の日本語・英語・中国語・ベトナム語・タイ語に加え、新たにスペイン語・ポルトガル語・インドネシア語に対応します。日本国内で働く多様な社員が、自分の母語に近い言語でサーベイに回答できるようになり、回答率と回答の正確性の向上が期待できます。

２. 「言葉の壁」で埋もれていた可能性のある声を拾える

言語が理由で「回答をためらう」「実態と異なる回答になる」といった取りこぼしを減らします。日本語を母語としない社員の声も正しく拾えることで、離職防止やエンゲージメント改善の分析を、より確かなデータにもとづいて進められるようになります。

３. 安心して使えるデータ基盤

ラフールサーベイは、収集したデータを日本国内で保管しています。情報セキュリティについてはISO/IEC 27017、ISMS（ISO/IEC 27001）、プライバシーマークを取得しており、多様な社員の機微な声を扱うにあたっての安全性に配慮した基盤の上で提供します。

国籍や言語の違いにかかわらず、社員の声が組織づくりに活かされる。ラフールは「すべてのはたらくをウェルビーイングに」というビジョンのもと、今後も現場の声に耳を傾けながらサービスを磨き続けます。今後も順次、対応言語・カバー範囲を拡張し、多様な人材が活躍する組織の実現と、社員一人ひとりのウェルビーイング向上を支援してまいります。

■ ラフールについて

「すべてのはたらくをウェルビーイングに」をビジョンに掲げるラフールは、メンタルデータテック(R)事業のリーディングカンパニーとして、累計2,300社超の企業に組織サーベイ「ラフールサーベイ」を提供してきました。近年では、採用適性検査「テキカク」管理職支援ソリューション「ラフールマネジメント」などのプロダクトや人事コンサルティング・ソリューションなどの提供を行い、３億件超のデータをもとに企業の人的資本経営・ウェルビーイング経営の支援を通じて、「組織成果の向上」へとその役割を拡大しています。

社名：株式会社ラフール

本社所在地：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-9-5 日進ビル7階

設立：2011年11月30日

代表者：代表取締役社長 結木啓太 事業内容：メンタルデータテック(R)事業（ラフールサーベイ／ラフールマネジメントの開発・運営）、採用支援事業（テキカクの開発・運営）、保育園事業

URL：https://corp.lafool.co.jp/

ラフールサーベイについて（https://survey.lafool.jp/(https://survey.lafool.jp/)）

ラフールサーベイは、従業員と組織の状態を多角的に調査し、表面的な結果だけでなく、課題の根底にある"要因"まで可視化する組織改善ツールです。要因を正しく把握することで、最適な施策の立案と改善サイクルの実行が可能になり、離職防止・エンゲージメント向上につながります。累計導入社数は2,300社を超え、人的資本経営やウェルビーイング経営の実現を推進し、企業価値向上を支援します。

テキカクについて（https://tekikaku.lafool.jp/(https://tekikaku.lafool.jp/)）

企業の組織文化とのマッチ度から、採用候補者の定着率・活躍度がわかる適性検査ツールです。採用ミスマッチや早期離職、低パフォーマンスを防ぎ、目指す組織に "必要な人材" かを可視化し、組織力向上に貢献するサービスです。企業で働く社員と採用候補者の双方が、ウェルビーイングに働けるかのマッチ度を算出し、人材不足、早期離職の課題を解決し、人的資本経営の実現を支援します。

ラフールマネジメントについて（https://corp.lafool.co.jp/service/lafool-management/）

マネージャーとメンバーの「認識ギャップ」を可視化し、感覚頼りの指導から脱却するマネジメント支援ソリューション。 客観的データとAI活用、伴走支援により管理職の行動変容を促し、自律人材の育成と組織の集団効力感を最大化します。