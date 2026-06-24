【ブランド初】EC時代の下着選びに新提案！tu-hacciが顧客参加型「フィッティング・ワークショップ」を6月8日(月)より始動

株式会社WaterAir

株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーファッションブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』では、2026年6月8日（月）、ブランド初となる顧客参加型プロジェクト「VOICE for tu-hacci ～フィッティング・ワークショップ～」を始動いたしました。

画面越しでは伝わりきらないフィット感へのこだわりを体感していただくとともに、お客様の「生の声」を通じて寄り添い、共に歩むブランドとしての姿勢を形にした、新機軸のコミュニケーションサービスです。

■ 背景：ECの利便性の裏にある「サイズ迷子」の女性たちへ

近年、スマートフォンの普及やECプラットフォームの利便性向上により、ファッションアイテムをオンラインで購入することが一般的なライフスタイルとして定着しました。特に、多様なデザインを手軽に比較・選択できるECサイトは、現代の多忙な女性たちにとって欠かせない購買チャネルとなっています。

しかしその一方で、ことインナーに関しては体型に密着するアイテムだからこその「根深いお悩み」も浮き彫りになっています。

- 「画面だけでは、自分に合う正しいサイズが分からない」- 「失敗したくないから、着用感を試してから購入したい」

デジタルシフトが加速する市場の裏側で、多くの生活者が「サイズ選びの不安」という根深い悩みを抱えているのが現状です。

■ お客様の「VOICE」を未来へつなぐ。顧客参加型ワークショップの始動

このような背景から、tu-hacciは単なる「試着の場」にとどまらない、ブランド初となる体験型プロジェクト「VOICE for tu-hacci ～フィッティング・ワークショップ～」を始動いたします。

お客様の心に潜む「サイズ迷子」の課題を解消し、より自分らしく心地よい日常を過ごしていただくため、私たちは衣服と下着の垣根を超えた新たなコミュニケーションの場が必要であると確信いたしました。

従来のインナーブランドのようにただ下着を提供するだけでなく、オンラインの利便性を活かしながらも、お客様が抱くサイズへの不安に徹底的に寄り添い、「確かな安心感」をお届けしたい。

そんな強い思いから本プロジェクトは、ご参加いただいたお客様のリアルなお悩みや「生の声（VOICE）」を直接ヒアリングし、オンラインでのサイズ判断の迷いを解消するだけでなく、今後の商品開発やECサイトの改善へとダイレクトに反映させていく試みとなっています。

お客様と共に、ECにおける『サイズ選びの不安』を限りなくゼロへ近づけていく。それこそが、私たちがこのプロジェクトを始動した理由です。

■「VOICE for tu-hacci」 3つの特徴と体験内容

本プロジェクトは、ただ商品を試着していただくだけでなく、お客様とブランドが直接対話を行う「顧客参加型」のワークショップです。会場では、参加者の皆様に特別な体験と特典をご用意しています。

1. 専門スタッフによるフィッティングサービス（サイズ悩みの解消）

ECサイトでは判断が難しい「サイズ感」や「着心地」を、実際に手に取ってご確認いただけます。プロのアドバイスのもと、自分にぴったりのサイズを知ることで、今後のオンラインショッピングもよりスムーズで安心なものへと変わります。

2. ブランドの未来を創るユーザーインタビュー（声の収集）

インナーに対するこだわりや、日頃感じているお悩みをスタッフが直接ヒアリングいたします。「この情報があれば欲しかった」「ここが分かりにくい」というユーザー視点のリアルな声を、今後の商品開発やページ改善に活用してまいります。

3. 参加者への豪華限定特典

本イベントにご参加いただいた方への特別ギフトとして、tu-hacciのラインナップの中からお好きな商品1点（\10,000以内）を無料でプレゼントいたします。さらに、公式LINEのお友だち追加で、ECサイトで即日使用できる500円OFFクーポンも進呈いたします。

■ 今後の展望：対話から生まれるインナーの未来

「VOICE for tu-hacci」は、一過性のイベントではなく、ブランドとお客様を繋ぐ継続的なコア・プロジェクトとして位置づけています。

今後はより多くの女性が気軽に参加し、確かなフィット感を体験できる体制を目指してまいります。さらに、tu-hacciでは現在、お客様と直接触れ合える「リアル店舗創造」にも全力を注いでおり、本ワークショップで蓄積されるリアルなデータやお客様の声は、オンライン・オフライン問わず今後のブランド展開において極めて重要な資産となります。

私たちは、全国の「サイズ迷子」に悩むすべての女性たちへ、いつでも安心できる最高の購入体験をお届けできるよう、お客様一人ひとりに寄り添いながら、次世代のインナーファッションブランドへと進化を続けてまいります。tu-hacciの今後の動向に、ぜひご注目ください。

■開催情報

イベント名：VOICE for tu-hacci ～フィッティング・ワークショップ～

開催日：2026年6月8日（月）

※以降、順次開催予定(詳細はオフィシャルサイトにて発信)

開催場所：株式会社WaterAir 東京オフィス

参加方法：完全事前予約制（各日定員20名）

オフィシャルサイトトップにて随時募集

tu-hacci(ツーハッチ)について

ブランドコンセプト

Enrich your life.

「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。

tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。

【公式】tu-hacciオフィシャルサイト

https://www.tu-hacci.co.jp/

【LINEギフト】

https://mall.line.me/sb/tu-hacci

【公式SNS】

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Instagram：@tu_hacci

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【会社概要】

株式会社Water Air（https://waterair.jp/）

本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19

事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売