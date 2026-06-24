【新規事業のメディア・アクセラレーター】東海テレビ「Edge」、数社限定の2026年夏プランが募集締切間近

東海テレビ放送株式会社

東海テレビ放送株式会社（本社：名古屋市東区）が展開する「Edge」は、東海テレビが2025年3月に開始した法人向けの新規事業開発プログラム。企業の新規事業を全国へ広げるメディア・アクセラレーターです。

「新規事業創出を学び、生み出し、育て、広げる」をテーマに、新規事業に取り組む人が継続して行動できる環境を提供しています。

テレビ局の強みである映像制作力、ストーリーテリング、メディアマーケティングのノウハウを活かし、新規事業の立ち上げに必要な知識や、各社に必要なアドバイスを、動画や音声コンテンツ、オンラインセッションや対面の交流会等で、分かりやすく提供しています。

アイデアを「生み出す」段階から、事業として「育て」、社会へ「広げる」段階まで、新規事業創出の一連のプロセスを支援します。

現在、“数社限定”で2026年夏プランの参加企業を募集しています

募集期間：2026年4月1日～6月30日

プログラム開始：2026年7月予定

募集締切が間近に迫っています。

新規事業の立ち上げや事業化に取り組みたい企業の皆さまは、ぜひこの機会にご検討ください。

気になった方は、まずは資料請求を！資料請求 :https://edge-biz.jp/contact/?type=%E8%B3%87%E6%96%99%E8%AB%8B%E6%B1%82

オフライン交流会の様子Edge参加企業（一部・50音順）気になった方は、まずは資料請求を！資料請求 :https://edge-biz.jp/contact/?type=%E8%B3%87%E6%96%99%E8%AB%8B%E6%B1%82講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

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東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://edge-biz.jp/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

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