一般社団法人日本事業者支援協議会





一般社団法人日本事業者支援協議会では、芸能プロダクション、映像制作会社、ヘアメイク事務所、キャスティング会社など、芸能業界に携わる事業者様向けに特化したファクタリングサービスをご提供しております。



芸能業界では、案件の受注から入金まで一定期間を要するケースが多く、売上が計上されていても資金繰りに課題を抱える事業者様が少なくありません。同協議会では、そのような事業者様の経営をサポートするため、売掛債権の早期資金化を支援しております。最短で即日資金調達にも対応しており、急な運転資金の確保や事業拡大に伴う資金ニーズにも迅速にお応えいたします。



最大の特長は、芸能業界の商習慣や業務フローを熟知したベテランスタッフが対応することです。芸能プロダクションや制作会社特有の事情を理解した上で、一社一社の状況に寄り添いながら、きめ細やかなご提案を行っております。



また、お取引先との関係性に配慮した対応を重視しており、お取引先に知られることなくご利用いただける体制を整えております。資金調達に関するご相談内容やお取引情報についても適切な管理を徹底し、安心してご相談いただける環境をご提供しております。そのため、「資金調達を検討していることを取引先に知られたくない」という事業者様からも多くのご相談をいただいております。



さらに、ファクタリングに加え、銀行融資や日本政策金融公庫の融資に関するご相談、補助金・助成金活用のご案内など、事業者様の経営基盤強化に向けた幅広いサポートも実施しております。



一般社団法人日本事業者支援協議会は、芸能業界で活躍される事業者様の良きパートナーとして、円滑な事業運営とさらなる成長をサポートしてまいります。



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