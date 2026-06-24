25年以上愛されるロングセラー『ヘアフォロー』がPROSIAシリーズから登場！1本で白髪隠し・ボリュームアップ・潤いケアを叶える瞬間カバースプレー。

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、お出かけ前の慌ただしい時間でも、気になる白髪や髪の透け感をサッとスプレーするだけで素早く自然にカバーする「プロシア ヘアフォロー ブラウン」を2026年6月より公式WEBショップにて発売中です。

発売から25年以上、多くの大人世代に愛され続けてきたロングセラー「ヘアフォロー」が、シリーズ累計出荷数190万個（※）を突破した人気ブランド「PROSIA（プロシア）」シリーズに加わり、成分と仕上がりにさらにこだわり抜いた一本として登場いたしました。

※ プロシアシリーズ売上個数実績（2005年3月～2024年3月末日までの販売個数実績）

■ 商品の特徴

◆【3 in 1】これ1本で白髪隠し・ボリュームアップ・毛髪ケア（保湿効果）

気になる部分白髪や細くなった毛髪にサッとひと吹きで素早く塗布でき、気になる部分をしっかりカバー。これ一本で白髪隠しだけでなく、毛髪ケア（保湿効果）もしながらボリュームアップも叶える「3 in 1」仕様です。 カラーは、ヘアカラー（毛染め）をしている髪に自然に馴染みやすい「栗色がかったナチュラルなブラウン」。お出かけ前の数秒で、手軽に若々しいふんわりとした印象へと導きます。

これ1本で3つの効果。気になる部分をしっかりカバーします◆長時間ふんわりな仕上がり「ミクロパウダー技術」

ミクロパウダーが、細くなった毛髪の表面一本一本に付着するので、頭髪全体がふんわり自然にボリュームアップして見えます。サッと乾き、風などでパウダーが飛び散りにくい仕様です。いつものスタイリングの後に、整髪料と併用して使用することも可能です。

ミクロパウダーが毛髪の表面一本一本に付着し、長時間ふんわりな仕上がりに◆新たに追加した「国産馬油」を含む4種の天然保湿成分

新たに保湿成分として「国産馬油」を追加いたしました。人間の皮脂とよく似た性質をもつ馬油が、傷んだ髪に潤いを与え、艶やかな髪へ導きます。他にもセンブリエキス、マコンブエキス、ヨーロッパシラカバ樹皮エキスの計4種の天然保湿成分を配合しています。

新配合の馬油など4種の天然保湿成分を配合◆髪をいたわる「5つのフリー処方」

シリコン、パラベン、香料、鉱物油、紫外線吸収剤を使用しない「5つのフリー処方」です。大切にしている髪に使うものだからこそ、成分にこだわってつくりました。艶のある自然な髪色へと仕上げます。

5つのフリー処方◆サッと使えてシャンプーで洗い流せるタイプ

使い方は簡単。

髪を整え、衣服が汚れないようタオルを巻き、カタカタ音がしてから10回以上よく振ります。

ボタンの噴射口の向きを確認し、毛髪から約20cm離し、円を描くようにムラなくスプレーします。

夜はいつものシャンプーだけでスルッと簡単にオフできます。

2 STEPで簡単。シャンプーだけでスルッと簡単にオフできます◆ 選べるラインナップ

お好みの仕上がりに合わせて選べるブラック系のラインナップもご用意しております。こちらは男性の愛用者も多く、日々の身だしなみチェックに最適です。

[ブラック] マットで自然な風合い。ボリュームアップしたい方に。

[艶ブラック] ツヤ感のあるヘアスタイルや、より自然な仕上がりにしたい方に。

【商品説明】

プロシア ヘアフォロー ブラウン(https://shop.aimedia.co.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000001128&search=%A5%D8%A5%A2%A5%D5%A5%A9%A5%ED%A1%BC&sort=)

価格：2,530円（税込）

気になる白髪・髪の透け感を素早く自然にカバーするスプレー

生え際・分け目の白髪隠しや、加齢による薄毛・細毛のボリュームアップに

髪の潤い成分マコンブエキス、センブリエキス、ヨーロッパシラカバ樹皮エキス、馬油を配合

手につきにくく、サッと乾くタイプ

シャンプーで洗い流せる仕様

男女兼用

【商品概要】

■正味量：150ｇ

■成分：DME、エタノール、(アクリレーツ/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、シリカ、

赤226、カーボンブラック、黄205、センブリエキス、PEG-6、PEG-32、マコンブエキス、

BG、水、ヨーロッパシラカバ樹皮エキス、馬油、トコフェロール

■対象：男女兼用

■原産国：日本

■JANコード：4989409106819

【会社概要】アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

会社名：アイメディア株式会社

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/

【SNS】

Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia

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【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社 商品部 住田

Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp