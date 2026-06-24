【7/8～10】「西日本製造技術イノベーション2026」へ出展
株式会社アマダ（本社：神奈川県伊勢原市、代表取締役社長：山梨 貴昭）は、2026年7月8日（水）から10日（金）まで、北九州メッセ（旧・西日本総合展示場新館／福岡県北九州市）で開催される「第21回 西日本製造技術イノベーション2026」に初出展します。
「西日本製造技術イノベーション」は、九州・山口地域の製造業を対象に、最先端技術の導入や人材不足、環境対応などの課題に対する解決策を提案する総合展示会です。
会場では、ベンディングマシン、ファイバーレーザ加工機、スーパーアルカリイオンウォーター生成機、多機能洗浄ユニットを展示。実機によるデモンストレーションを通じて、製造現場における生産性向上や環境負荷低減など、様々な課題解決につながるソリューションをご提案します。
また、各事業における最新技術を加工サンプルと映像を用いてご紹介します。
ぜひアマダブースへお立ち寄りください。
【出展内容】
・エルゴノミクス 小物サーボベンディングマシン
EGB-4010e（小型）(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/bend/egb-e_s/egb-e_s.html?utm_medium=PR137)
・ファイバーレーザ加工機（レーザマーカー）
ML-7350GL(https://products.amada.co.jp/products/product/?productid=id000287&language=1&utm_medium=PR137)
・スーパーアルカリイオンウォーター生成機
UBF-15A(https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/env/saiw/saiw.html?utm_medium=PR137)
・加工サンプル展示
板金、微細溶接、切削、研削盤、プレス、他
ご来場には「西日本製造技術イノベーション2026」公式サイトより事前登録が必要です。
以下よりご登録ください。
https://innov-w.solution-expo.jp/moshikomi.php