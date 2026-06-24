LUNA EARTH ONLINEより、ふんわり重なるドレープデザインが魅力のバンスクリップや人気のシアー＆ニュアンスシュシュなどの新作アクセが6/18（木）入荷しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
ふんわり重なるドレープデザインが魅力のバンスや、
人気のシアー＆ニュアンスシュシュなどのヘアアクセサリー新作。
シンプルステンレスピアスと、存在感あるイヤーカフも入荷しました。
商品名：パール付プリーツドレープバンスクリップ
品番：LHA10-2606-5189
価格：\990（税込）
バリエーション：グリーン/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2606-5189.html
商品名：パール付ドレープバンスクリップ
品番：LHA10-2606-5190
価格：\990（税込）
バリエーション：オフホワイト/パープル/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2606-5190.html
商品名：パール付シアードレープバンスクリップ
品番：LHA10-2604-5083
価格：\990（税込）
バリエーション：ホワイト/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2604-5083.html
商品名：ドットシアーフリルバナナクリップ
品番：LHA15-2604-5093
価格：\990（税込）
バリエーション：ベージュ/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA15-2604-5093.html
商品名：シフォンリボンバンスクリップ
品番：LHA10-2606-5203
価格：\550（税込）
バリエーション：イエロー/ピンク/ネイビー/グリーン/グレー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2606-5203.html
商品名： パイピングシアーシュシュ
品番：LHA17-2603-4732
価格：\990（税込）
バリエーション：ホワイト/ベージュ/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2603-4732.html
商品名：ニュアンスグラデーションカラーシュシュ
品番：LHA17-2604-4692
価格：\330（税込）
バリエーション：ピンク/ブルー/グリーン
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2604-4692.html
商品名：レイヤードチェーンイヤーカフ
品番：LER14-2602-2282
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER14-2602-2282.html
商品名：クロスデザインイヤーカフ / キュービックジルコニア
品番：LER18-2604-2388
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER18-2604-2388.html
商品名：スクエアビジューイヤーカフ
品番：LER14-2602-2302
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER14-2602-2302.html
商品名：フープピアス / ステンレス
品番：LPC18-2604-4654
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC18-2604-4654.html
商品名：ボリュームフープピアス / ステンレス
品番：LPC18-2604-4653
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC18-2604-4653.html
6/18（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)
about LUNA EARTH
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/