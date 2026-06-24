LUNA EARTH ONLINEより、ふんわり重なるドレープデザインが魅力のバンスクリップや人気のシアー＆ニュアンスシュシュなどの新作アクセが6/18（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

ふんわり重なるドレープデザインが魅力のバンスや、

人気のシアー＆ニュアンスシュシュなどのヘアアクセサリー新作。

シンプルステンレスピアスと、存在感あるイヤーカフも入荷しました。

商品名：パール付プリーツドレープバンスクリップ

品番：LHA10-2606-5189

価格：\990（税込）

バリエーション：グリーン/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2606-5189.html

商品名：パール付ドレープバンスクリップ

品番：LHA10-2606-5190

価格：\990（税込）

バリエーション：オフホワイト/パープル/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2606-5190.html

商品名：パール付シアードレープバンスクリップ

品番：LHA10-2604-5083

価格：\990（税込）

バリエーション：ホワイト/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2604-5083.html

商品名：ドットシアーフリルバナナクリップ

品番：LHA15-2604-5093

価格：\990（税込）

バリエーション：ベージュ/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA15-2604-5093.html

商品名：シフォンリボンバンスクリップ

品番：LHA10-2606-5203

価格：\550（税込）

バリエーション：イエロー/ピンク/ネイビー/グリーン/グレー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2606-5203.html

商品名： パイピングシアーシュシュ

品番：LHA17-2603-4732

価格：\990（税込）

バリエーション：ホワイト/ベージュ/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2603-4732.html

商品名：ニュアンスグラデーションカラーシュシュ

品番：LHA17-2604-4692

価格：\330（税込）

バリエーション：ピンク/ブルー/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2604-4692.html

商品名：レイヤードチェーンイヤーカフ

品番：LER14-2602-2282

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER14-2602-2282.html

商品名：クロスデザインイヤーカフ / キュービックジルコニア

品番：LER18-2604-2388

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER18-2604-2388.html

商品名：スクエアビジューイヤーカフ

品番：LER14-2602-2302

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LER14-2602-2302.html

商品名：フープピアス / ステンレス

品番：LPC18-2604-4654

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC18-2604-4654.html

商品名：ボリュームフープピアス / ステンレス

品番：LPC18-2604-4653

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LPC18-2604-4653.html

6/18（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/