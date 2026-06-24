大手広告代理店を脱サラした女性起業家が障がい者とともに挑む、 金継ぎブランド『TOITSUGI』が、6月28日より天保山に常設出店

～捨てられるはずだった器が、障がい者の手で「一点モノの宝石」に～

tohito

世界から注目される日本の伝統技術「金継ぎ」の技法を用いて、障がい者とともに、いらなくなった器を美しいジュエリーや器へと作り変えるブランド『TOITSUGI（といつぎ）』（tohito 代表：田葉尚実）は、2026年6月28日（日）より、国内外の多くの方が訪れる大阪「天保山マーケットプレース」にて、金継ぎアクセサリーや器の常設販売を開始します。

▽「作る力はあるのに、稼げない」障がい者就労の現実を変えたい

現在、障がいのある方がサポートを受けながら働く「就労継続支援B型」事業所の全国平均工賃（お給料）は月額24,141円と非常に安価。さらに実態としては、月額10,000円前後しかもらえない障がい者が過半数を占めるという大きな課題があります。

障がい者の働く就労継続支援B型事業所の平均工賃の分布

この課題に対し、『TOITSUGI』は世界的に需要が高まっている高付加価値な「金継ぎ」に着目。難しそうな伝統技法を細かく工程分解したり、現代技術に置き換えることで、障がい者にも作業可能な形に再構築。

ブランディングにより高単価で販売し、その売上を障がいのある方々の工賃向上へ直接還元することで、経済的な自立を支援します。

〈tohito代表・田葉 尚実 コメント〉tohito代表 田葉 尚実

誰もが輝ける社会を、福祉の現場から世界へ

広告代理店で18年間、デザインやマーケティングに携わってきましたが、福祉の現場にある「素晴らしい作る力があるのに、ブランディングやマーケティングができなくて稼げない」という現実に直面し、「私の今までのキャリアをフル活用して解決する！」とこの事業を立ち上げました。

金継ぎは、かけらを繋ぎ合わせ、傷をあえて見せることで新たな価値を生み出します。障がいの有無に関係なく、誰もが手を取り新しい価値を生み出せる社会を、まずはこの天保山から目指していきます。

【展開商品・ショップ詳細】

販売予定商品： 金継ぎを施した陶器片のピアス、イヤリングなどアクセサリー、器など

価格帯： 6,600円～16,500円

販売開始日： 2026年6月28日（日）～ 常設展示

営業時間： 10:30～22:00（※施設の営業時間に準ずる）

出店場所： 天保山マーケットプレース 2階 JINTO店内（大阪府大阪市港区海岸通1-1-10内 なにわ食いしんぼう横丁隣）

※期間限定のポップアップではなく、常設での販売・出店となります。

【本件に関するお問い合わせ先】

担当者名：田葉 尚実（tohito）

メールアドレス：contact@toitsugi.com