人材不足の先にある組織設計を研究する「GTC Lab」設立 - 2030労働力白書を公開 -
「2030労働力白書 Vol.0」 2026年6月刊行
BeBiz株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：相澤恵）は、多文化共創型組織の研究・社会実装を目的とした「外国人材キャリア研究所（GTC Lab）」を設立し、第一弾レポートとして『2030労働力白書 Vol.0』を公開したことをお知らせいたします。
【GTC Lab 公式サイト】 https://gtclab.org/
設立の背景
日本では少子高齢化の進行により、労働力不足が大きな社会課題となっています。
パーソル総合研究所・中央大学による「労働市場の未来推計2030」では、2030年に644万人の労働力不足が発生すると推計されています。一方で、女性・シニア・外国人材の就業者数は増加を続けており、AIを活用した業務変革も急速に進みつつあります。
しかし現場では依然として、
- 採用しても育たない
- 定着しない
- 管理職に負荷が集中する
- 現場が疲弊する
といった課題が繰り返し発生しています。
この問題は単なる「人手不足」ではなく、「組織設計」の問題でもある、と私たちは考えています。
これからの企業に求められるのは、「誰を採るか」だけではありません。
女性、シニア、外国人材、AIを含め、どのような組み合わせで組織を構成するのか。
2030労働力白書 Vol.0 図2-1 組織の従来モデル vs 2030モデル
その問いに向き合うため、BeBiz株式会社は外国人材キャリア研究所（GTC Lab）を設立しました。
GTC Labとは
GTC Lab（Global Talent Career & Culture Lab）は、現場から学びながら、多文化共創型組織の成功モデルを研究・社会実装する研究所です。
外国人材支援そのものを目的とするのではなく、外国人材を入口として、企業が直面する組織課題を研究し、実践につなげることを目指しています。
主な研究テーマ
- 人材ポートフォリオ経営
- 多文化組織運営
- ブリッジリーダー人材育成
- 人材×AIによる組織設計
- 日本的経営と多文化共創
GTC Labナレッジサイクル - 現場から学び、モデル化し、社会実装する研究所 -
第一弾レポート： 『2030労働力白書 Vol.0』
今回公開した『2030労働力白書 Vol.0』では、2030年の労働力不足を単なる採用課題としてではなく、組織設計の課題として捉え直し、企業が今から向き合うべき視点をまとめました。
主な内容
・2030年労働力不足の現状整理
・人材ポートフォリオ経営という考え方
・業界別人材ポートフォリオモデル
・Culture Gap / Standard Gap / Trust Gap理論
・ブリッジリーダーモデル
・地域別Gapマップ
・2030年に向けた組織設計への提言
白書ダウンロード： 2030労働力白書 Vol.0(https://gtclab.org/library/2026/06/whitepaper_vol0/)
今後公開予定の白書シリーズ
GTC Labでは、継続的な研究成果として以下の白書シリーズを公開予定です。
Vol. タイトル
Vol.0 2030労働力白書
Vol.1 外国人材活躍白書
Vol.2 多文化組織運営白書
Vol.3 外国人材が辞める会社白書
【本プロジェクトによって期待される効果】
人材不足議論の再整理
採用や確保だけではなく、「組織をどう設計するか」という視点を社会に提示します。
現場知見の蓄積と共有
企業現場で起きている課題を研究資産として蓄積し、実践的な知見として発信します。
多文化共創型組織モデルの構築
外国人材だけでなく、女性・シニア・AIを含めた新しい組織運営モデルの研究を進めます。
産学官連携の促進
企業、自治体、支援機関、教育機関との連携を通じて、社会実装を推進します。
代表のコメント
相澤 恵 Founder/CEO （BeBiz株式会社 代表取締役）
これまで様々な国や地域の企業・現場と関わる中で、人材に関わる課題を数多く見てきました。その中でも、日本で特に強く感じるのは、外国人材の話になると採用や制度の議論は多く語られます。しかし現場では、「伝わらない」「育たない」「管理職が抱え込む」といった課題が繰り返されていることです。
私たちは、これらを外国人材だけの課題とは考えていません。 女性、シニア、障がいのある方、外国人材、AIなどの技術。そのような多様な人材と技術が当たり前になる時代に、日本企業がどのような組織をつくっていくのか。 GTC Labは、その問いを現場から学び、研究し、社会に還元していくための研究所です。
GTC Labでは、企業・専門家・教育機関・支援機関・外国人材コミュニティなど、一人の専門家が答えを出すのではなく、多様な人材と専門家が学び合いながら知見を蓄積し、社会に還元していくことを目指しています。
今後の展開
今後は以下のような展望を持って活動を推進してまいります。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/143204/table/8_1_d812400b2c6a8ab5d9b323e4d4573141.jpg?v=202606241052 ]
GTC Labでは、白書やレポートの発行に加え、企業・外国人材・支援者・教育機関等が共に学び合う公開セミナーやコミュニティ活動、企業との共同研究を通じて、多文化共創型組織の成功モデルを研究し、社会実装してまいります。
GTC Labについて
名称：外国人材キャリア研究所（GTC Lab）
英語表記：Global Talent Career & Culture Lab
Vision
「日本企業を、世界から選ばれる組織へ。」
活動内容
- 多文化組織運営に関する研究
- 白書・レポート発行
- コミュニティ運営
- イベント開催
- 企業との共同研究
- 人材育成プログラムの開発・実装
公式サイト：https://gtclab.org/
【運営会社概要】
社名：BeBiz株式会社
本社所在地：神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1クロスゲート7F
代表取締役：相澤恵
事業内容： 経営支援、組織開発、人材育成、多文化共創支援事業等
設立： 2022年