人材不足の先にある組織設計を研究する「GTC Lab」設立 - 2030労働力白書を公開 -

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BeBiz株式会社

「2030労働力白書 Vol.0」 2026年6月刊行

BeBiz株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：相澤恵）は、多文化共創型組織の研究・社会実装を目的とした「外国人材キャリア研究所（GTC Lab）」を設立し、第一弾レポートとして『2030労働力白書 Vol.0』を公開したことをお知らせいたします。



【GTC Lab 公式サイト】 https://gtclab.org/


設立の背景


日本では少子高齢化の進行により、労働力不足が大きな社会課題となっています。


パーソル総合研究所・中央大学による「労働市場の未来推計2030」では、2030年に644万人の労働力不足が発生すると推計されています。一方で、女性・シニア・外国人材の就業者数は増加を続けており、AIを活用した業務変革も急速に進みつつあります。



しかし現場では依然として、


- 採用しても育たない
- 定着しない
- 管理職に負荷が集中する
- 現場が疲弊する

といった課題が繰り返し発生しています。



この問題は単なる「人手不足」ではなく、「組織設計」の問題でもある、と私たちは考えています。


これからの企業に求められるのは、「誰を採るか」だけではありません。


女性、シニア、外国人材、AIを含め、どのような組み合わせで組織を構成するのか。



2030労働力白書 Vol.0 図2-1 組織の従来モデル vs 2030モデル


その問いに向き合うため、BeBiz株式会社は外国人材キャリア研究所（GTC Lab）を設立しました。



GTC Labとは


GTC Lab（Global Talent Career & Culture Lab）は、現場から学びながら、多文化共創型組織の成功モデルを研究・社会実装する研究所です。


外国人材支援そのものを目的とするのではなく、外国人材を入口として、企業が直面する組織課題を研究し、実践につなげることを目指しています。



主な研究テーマ


- 人材ポートフォリオ経営
- 多文化組織運営
- ブリッジリーダー人材育成
- 人材×AIによる組織設計
- 日本的経営と多文化共創



GTC Labナレッジサイクル　- 現場から学び、モデル化し、社会実装する研究所 -


第一弾レポート： 『2030労働力白書 Vol.0』


今回公開した『2030労働力白書 Vol.0』では、2030年の労働力不足を単なる採用課題としてではなく、組織設計の課題として捉え直し、企業が今から向き合うべき視点をまとめました。



主な内容


・2030年労働力不足の現状整理


・人材ポートフォリオ経営という考え方


・業界別人材ポートフォリオモデル


・Culture Gap / Standard Gap / Trust Gap理論


・ブリッジリーダーモデル


・地域別Gapマップ


・2030年に向けた組織設計への提言



白書ダウンロード： 2030労働力白書 Vol.0(https://gtclab.org/library/2026/06/whitepaper_vol0/)



今後公開予定の白書シリーズ


GTC Labでは、継続的な研究成果として以下の白書シリーズを公開予定です。



Vol. タイトル　　　　　　　　　　　　


Vol.0　2030労働力白書


Vol.1　外国人材活躍白書


Vol.2　多文化組織運営白書


Vol.3　外国人材が辞める会社白書



【本プロジェクトによって期待される効果】


人材不足議論の再整理


採用や確保だけではなく、「組織をどう設計するか」という視点を社会に提示します。



現場知見の蓄積と共有


企業現場で起きている課題を研究資産として蓄積し、実践的な知見として発信します。



多文化共創型組織モデルの構築


外国人材だけでなく、女性・シニア・AIを含めた新しい組織運営モデルの研究を進めます。



産学官連携の促進


企業、自治体、支援機関、教育機関との連携を通じて、社会実装を推進します。



代表のコメント



相澤 恵 Founder/CEO （BeBiz株式会社 代表取締役）

これまで様々な国や地域の企業・現場と関わる中で、人材に関わる課題を数多く見てきました。その中でも、日本で特に強く感じるのは、外国人材の話になると採用や制度の議論は多く語られます。しかし現場では、「伝わらない」「育たない」「管理職が抱え込む」といった課題が繰り返されていることです。



私たちは、これらを外国人材だけの課題とは考えていません。 女性、シニア、障がいのある方、外国人材、AIなどの技術。そのような多様な人材と技術が当たり前になる時代に、日本企業がどのような組織をつくっていくのか。 GTC Labは、その問いを現場から学び、研究し、社会に還元していくための研究所です。



GTC Labでは、企業・専門家・教育機関・支援機関・外国人材コミュニティなど、一人の専門家が答えを出すのではなく、多様な人材と専門家が学び合いながら知見を蓄積し、社会に還元していくことを目指しています。





今後の展開


今後は以下のような展望を持って活動を推進してまいります。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/143204/table/8_1_d812400b2c6a8ab5d9b323e4d4573141.jpg?v=202606241052 ]


GTC Labでは、白書やレポートの発行に加え、企業・外国人材・支援者・教育機関等が共に学び合う公開セミナーやコミュニティ活動、企業との共同研究を通じて、多文化共創型組織の成功モデルを研究し、社会実装してまいります。



GTC Labについて


名称：外国人材キャリア研究所（GTC Lab）


英語表記：Global Talent Career & Culture Lab



Vision


「日本企業を、世界から選ばれる組織へ。」



活動内容


- 多文化組織運営に関する研究
- 白書・レポート発行
- コミュニティ運営
- イベント開催
- 企業との共同研究
- 人材育成プログラムの開発・実装

公式サイト：https://gtclab.org/



【運営会社概要】


社名：BeBiz株式会社


本社所在地：神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1クロスゲート7F


代表取締役：相澤恵


事業内容： 経営支援、組織開発、人材育成、多文化共創支援事業等


設立： 2022年