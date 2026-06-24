人材不足の先にある組織設計を研究する「GTC Lab」設立 - 2030労働力白書を公開

BeBiz株式会社「2030労働力白書 Vol.0」 2026年6月刊行

BeBiz株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：相澤恵）は、多文化共創型組織の研究・社会実装を目的とした「外国人材キャリア研究所（GTC Lab）」を設立し、第一弾レポートとして『2030労働力白書 Vol.0』を公開したことをお知らせいたします。

【GTC Lab 公式サイト】 https://gtclab.org/

設立の背景

日本では少子高齢化の進行により、労働力不足が大きな社会課題となっています。

パーソル総合研究所・中央大学による「労働市場の未来推計2030」では、2030年に644万人の労働力不足が発生すると推計されています。一方で、女性・シニア・外国人材の就業者数は増加を続けており、AIを活用した業務変革も急速に進みつつあります。

しかし現場では依然として、

- 採用しても育たない- 定着しない- 管理職に負荷が集中する- 現場が疲弊する

といった課題が繰り返し発生しています。

この問題は単なる「人手不足」ではなく、「組織設計」の問題でもある、と私たちは考えています。

これからの企業に求められるのは、「誰を採るか」だけではありません。

女性、シニア、外国人材、AIを含め、どのような組み合わせで組織を構成するのか。

2030労働力白書 Vol.0 図2-1 組織の従来モデル vs 2030モデル

その問いに向き合うため、BeBiz株式会社は外国人材キャリア研究所（GTC Lab）を設立しました。

GTC Labとは

GTC Lab（Global Talent Career & Culture Lab）は、現場から学びながら、多文化共創型組織の成功モデルを研究・社会実装する研究所です。

外国人材支援そのものを目的とするのではなく、外国人材を入口として、企業が直面する組織課題を研究し、実践につなげることを目指しています。

主な研究テーマ

- 人材ポートフォリオ経営- 多文化組織運営- ブリッジリーダー人材育成- 人材×AIによる組織設計- 日本的経営と多文化共創

GTC Labナレッジサイクル - 現場から学び、モデル化し、社会実装する研究所 -

第一弾レポート： 『2030労働力白書 Vol.0』

今回公開した『2030労働力白書 Vol.0』では、2030年の労働力不足を単なる採用課題としてではなく、組織設計の課題として捉え直し、企業が今から向き合うべき視点をまとめました。

主な内容

・2030年労働力不足の現状整理

・人材ポートフォリオ経営という考え方

・業界別人材ポートフォリオモデル

・Culture Gap / Standard Gap / Trust Gap理論

・ブリッジリーダーモデル

・地域別Gapマップ

・2030年に向けた組織設計への提言

白書ダウンロード： 2030労働力白書 Vol.0(https://gtclab.org/library/2026/06/whitepaper_vol0/)

今後公開予定の白書シリーズ

GTC Labでは、継続的な研究成果として以下の白書シリーズを公開予定です。

Vol. タイトル

Vol.0 2030労働力白書

Vol.1 外国人材活躍白書

Vol.2 多文化組織運営白書

Vol.3 外国人材が辞める会社白書

【本プロジェクトによって期待される効果】

人材不足議論の再整理

採用や確保だけではなく、「組織をどう設計するか」という視点を社会に提示します。

現場知見の蓄積と共有

企業現場で起きている課題を研究資産として蓄積し、実践的な知見として発信します。

多文化共創型組織モデルの構築

外国人材だけでなく、女性・シニア・AIを含めた新しい組織運営モデルの研究を進めます。

産学官連携の促進

企業、自治体、支援機関、教育機関との連携を通じて、社会実装を推進します。

代表のコメント

相澤 恵 Founder/CEO （BeBiz株式会社 代表取締役）

これまで様々な国や地域の企業・現場と関わる中で、人材に関わる課題を数多く見てきました。その中でも、日本で特に強く感じるのは、外国人材の話になると採用や制度の議論は多く語られます。しかし現場では、「伝わらない」「育たない」「管理職が抱え込む」といった課題が繰り返されていることです。

私たちは、これらを外国人材だけの課題とは考えていません。 女性、シニア、障がいのある方、外国人材、AIなどの技術。そのような多様な人材と技術が当たり前になる時代に、日本企業がどのような組織をつくっていくのか。 GTC Labは、その問いを現場から学び、研究し、社会に還元していくための研究所です。

GTC Labでは、企業・専門家・教育機関・支援機関・外国人材コミュニティなど、一人の専門家が答えを出すのではなく、多様な人材と専門家が学び合いながら知見を蓄積し、社会に還元していくことを目指しています。

今後の展開

今後は以下のような展望を持って活動を推進してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143204/table/8_1_d812400b2c6a8ab5d9b323e4d4573141.jpg?v=202606241052 ]

GTC Labでは、白書やレポートの発行に加え、企業・外国人材・支援者・教育機関等が共に学び合う公開セミナーやコミュニティ活動、企業との共同研究を通じて、多文化共創型組織の成功モデルを研究し、社会実装してまいります。

GTC Labについて

名称：外国人材キャリア研究所（GTC Lab）

英語表記：Global Talent Career & Culture Lab

Vision

「日本企業を、世界から選ばれる組織へ。」

活動内容

- 多文化組織運営に関する研究- 白書・レポート発行- コミュニティ運営- イベント開催- 企業との共同研究- 人材育成プログラムの開発・実装

公式サイト：https://gtclab.org/

【運営会社概要】

社名：BeBiz株式会社

本社所在地：神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1クロスゲート7F

代表取締役：相澤恵

事業内容： 経営支援、組織開発、人材育成、多文化共創支援事業等

設立： 2022年