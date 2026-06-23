【東京・北千住】おばんざいと焼鳥を楽しむ、大人の隠れ家酒場『調和』がニューオープン。旬野菜のおばんざいと焼鳥を肴に、ハイボールと焼酎を楽しむ。日常の延長で来れる、少し贅沢な酒場体験をご堪能ください！

株式会社トーヤーマン

ガス火と備長炭のハイブリッドで香ばしく焼き上げる、こだわりの焼鳥。古き良き酒場文化を再解釈・再構築した空間設計。

株式会社トーヤーマン（本社：東京都台東区、代表：當山鯉一）は2026年6月29日、北千住にて同社初となる焼鳥業態の隠れ家酒場『調和』をオープンします｡ 香ばしく焼き上げた焼鳥や気の利いたアテに合わせて、オリジナルハイボールやクラフト焼酎を流し込む。「北千住にこんな焼鳥酒場が欲しかった！」を形にした、楽しい時間を過ごせる酒場です。

1階は活気あるキッチンを囲むカウンター席。2階は古民家の構造を活かした落ち着いた空間が広がる。

昔、酒場には当たり前に焼鳥がありました。焼鳥、刺身、旬の野菜。その日の気分に合わせた気の利いたつまみをつまめる、気軽に来れる楽しい酒場を『調和』は目指しました。こだわりの「焼鳥」を中心に据えて、旬野菜をふんだんに楽しめる「おばんざい全種六種盛り」や、美味しいところをちょっとだけ、が嬉しい「ひとくち」シリーズなど、気の利いたアテを揃えました。さらに〆まで楽しめるように、「〆のわっぱ飯」「二種の鶏そば」「鶏そぼろ丼」もご用意。トータルで楽しめる酒場体験をご提供させていただきます。

季節メニューの最新情報はInstagramをご覧ください｡

▼「調和」インスタグラム： https://www.instagram.com/chowa.kitasenju/(https://www.instagram.com/chowa.kitasenju/)

■「北千住にこんな焼鳥酒場を作りたい！」街の声を読み取り、初の焼鳥業態をオープンするまで

株式会社トーヤーマンは北千住を中心に、東京下町エリアで居酒屋をはじめとした飲食店を運営している会社です。

私たちはかねてより「北千住に、美味しい焼鳥をカジュアルに楽しめる酒場が欲しい！」と思っていました。しかしなかなか物件と機会に恵まれず、構想だけが膨らんでいきました。

そしてついに、駅近かつ古民家の一軒家物件が見つかり、悲願の焼鳥業態にチャレンジしようと決意。

初の焼鳥隠れ家酒場「調和」をオープンする運びとなりました。

「調和」の名物は２つ。

香ばしく焼き上げる「焼鳥」と、旬野菜をふんだんに盛り込んだ「おばんざい全種六種盛り」です。

「手羽ねぎま」手羽先の骨を抜き、長葱を中に詰めた、オリジナルのねぎまです。

ふわふわジューシーな自家製つくねに、パルミジャーノチーズをたっぷり！きんかんを絡めて食べていただく「チーズつくね」

『調和』の焼鳥は、銘柄鶏を部位ごとに使い分けることにより、鶏肉のポテンシャルを最大限に引き出しています。

「塩」は、こだわりの自家製ブレンド塩を使用。「タレ」も部位ごとに使い分け、甘すぎずキレを意識した仕上がりに。

ガス火と備長炭のハイブリッド熱源で焼き上げることで、鶏肉のポテンシャルを最大限に引き出します。香ばしい香りと共に、ジューシーな仕上がりを実現しました。

旬のお野菜をちょっとずつ、色々食べられるのが嬉しい。「おばんざい全種六種盛り」

『調和』に来たら、まずは「おばんざい全種六種盛り」を食べていただきたい!!︎

その時期の旬野菜をふんだんに使用した、見た目にも鮮やかなお料理を6種類。盛り合わせでご用意させていただきます。毎月内容が変わるので、ご来店のたびに、新しいお料理と出会えます。

旬のお味をちょっとずつ、いろいろ食べれるのは嬉しいですよね。毎月変わる前菜を楽しみながら、次のお料理に期待を膨らませるのも楽しみの一つ。

左から「ささみの昆布〆」「ネギトロ」「雲丹レバ」

食べたいお料理が沢山あって困ってしまう…そんな時に嬉しい「ひとくちシリーズ」。「雲丹レバ」「ネギトロ」「炙り〆鯖」など、気の利いたアテをひとくち分だけ食べられます。

鮭とイクラのわっぱ飯

〆も充実のラインナップ。がっつり〆るなら「わっぱ飯」をぜひ！「鮭とイクラ」「牛タタキと実山椒」など、見た目にも美味しい、焼鳥のあとでも食べ疲れしない優しい味わいです。

鶏そぼろ丼

軽く〆ものが食べたい！という方にも、「二種の鶏そば」やお一人サイズの「鶏そぼろ丼」をご用意しております。

お料理に合わせるお酒は、特に「オリジナルハイボール」と「クラフト焼酎」をピックアップ。

「オリジナルハイボール」は全8種類。”神戸式３冷ハイボール”をインスパイアした「本気のハイボール」。大衆酒場の代名詞”ボール”をインスパイアしたオリジナルの「酒場の焼酎ハイボール」。そのほかにも漬け込みウイスキーや産地別銘柄を使用して、ウイスキーのバリエーション豊かな味わいを楽しめます。

全国から取り寄せた「クラフト焼酎」は、厳選した14種類をご用意。焼酎の味わいを引き出し、お料理やお好みに合わせた飲み方をご提案させていただきます。

もちろん時期の日本酒やサワー系も、バランスよく取り揃えております。その時の気分で、色々なお酒を楽しんでみてはいかがでしょうか？

■フードメニュー・ドリンクメニュー（6/22現在）

◆フードメニュー

【おばんざい 全種六種盛り】1,800円(1,980)

フレッシュトマト オクラ梅味噌／丸茄子の唐揚げ 卯の花タルタル／焼きズッキーニ 辛子酢味噌／絹さやとひじきの胡麻和え／ツルムラサキのお浸し／キウイの白掛け 紅茶とマスカルポーネ（6月メニュー。季節によって変更となります）

【刺身】

・旬魚の三種盛り マグロ／伊佐木／タイ 1,530円(1,683)

・鶏タタキ卵黄醤油 900円(990)

【ひとくち】

・雲丹レバ 580円（638）

・ささみの昆布〆 530円（583）

・炙り〆鯖 530円（583）

・ネギトロ 580円（638）

・生しらすと新生姜のお稲荷 530円（583）

【酒肴】

・鯖ポテサラ 680円（748）

・甘海老の塩辛 530円（583）

・燻製ししゃもと明太子 680円（748）

・板わさキューリ 580円（638）

・きくらげ梅水晶 550円（605）

・コーヒー花豆マスカルポーネ 680円（748）

【串焼き・炭焼き 肉】

・砂肝 210円（231）

・ハツ [数量限定] 240円（264）

・レバー 240円（264）

・ヤゲン軟骨 210円（231）

・ささみ 280円（308）

・せせり 280円（308）

・手羽ねぎま [名物] 400円（440）

・むね 330円（363）

・もも 380円（418）

・つくね [名物] 380円（418）

・チーズつくね [数量限定] 480円（528）

・半熟うずら 330円（363）

・レバーペースト 350円（385）

【串焼き・炭焼き 魚・野菜】

・アスパラ 480円（528）

・椎茸 530円（583）

・そら豆 450円（495）

・ズッキーニ 450円（495）

・蓮根 450円（495）

・鰻のくりから [数量限定] 600円（660）

・鰯と梅肉 530円（583）

【温菜】

・栃尾揚げ 辛子ニラ納豆醤油 680円（748）

・雲仙ハムカツ 700円（770）

・塩辛のゼッポリーニ 630円（693）

・フライドポテトゆかり和え 630円（693）

・鰻とクリームチーズの春巻き 500円（550）

・桜海老としらすのピザ 680円（748）

【〆 わっぱ飯】

・鮭とイクラ 1,850円（2,035）

・牛タタキと実山椒 1,780円（1,958）

【〆 麺・丼】

・鶏そば 清湯 980円（1,078）

・鶏そば 白湯 980円（1,078）

・鶏そぼろ丼 [お一人分サイズ] 550円（605）

・お味噌汁・お新香 150円（165）

【甘味】

・昭和のプリン 580円（638）

・無花果バターサンド 500円（550）

◆ドリンクメニュー

【焼酎】

・六代目百合(芋 / 鹿児島)

・だいやめ(芋 / 鹿児島)

・一尚 シルバー(芋 / 鹿児島)

・一尚 ブロンズ(芋 / 鹿児島)

・いも麹 芋(芋 / 鹿児島)

・千本桜(芋 / 宮崎)

・河童九千坊(麦 / 福岡)

・青鹿毛(麦 / 宮崎)

・無一物(麦 / 長崎)

・まんこい(黒糖 / 奄美)

・長雲 一番橋(黒糖 / 奄美)

・ダバダ火振(栗 / 高知)

・七田 純米(米 / 佐賀)

ロック・ソーダ・水割り・お湯割り・ハーフロック 680円（748）

【ビール】

・サッポロ黒ラベル 生ビール 650円（715）

・和山椒ビール 700円（770）

・赤星 中瓶 680円（748）

【ハイボール】

・本気のハイボール 580円（638）

・焼酎ハイボール 550円（605）

・珈琲ハイボール 600円（660）

・紅茶ハイボール 600円（660）

・馬告ハイボール 650円（715）

・アイリッシュハイボール 730円（803）

・バーボンハイボール 850円（935）

・スコッチハイボール 850円（935）

【サワー】

・生レモンサワー 580円（638）

・塩レモンサワー 600円（660）

・ガリサワー 580円（638）

・梅干しサワー 580円（638）

・山椒金魚ハイ 750円（825）

・だいやめジンジャーハイ 650円（715）

・伊良コーラサワー 680円（748）

【茶割り】

・宇治抹茶割り 580円（638）

・香ばし茶割り 580円（638）

・青烏龍茶割り 580円（638）

・ジャワティー割り 580円（638）

・濃い珈琲割り 600円（660）

・濃い紅茶割り 600円（660）

【果実酒】

・鳳凰美田（栃木） 梅酒／桃／みかん／柚子 750円（825）

【ディオニーの自然派ワイン】

赤／白／オレンジ 750円（825）

【国産スピリッツ】

・カルダモン TAKE7 (スパイス / 熊本) 700円（770）

・知覧Tea酎 (緑茶 / 鹿児島) 700円（770）

・AKAYANE (山椒 / 鹿児島) 750円（825）

・越後薬草 THE HERBALIST (ジン / 新潟) 800円（880）

・越後薬草 YASO GIN ORANGE (ジン / 新潟) 800円（880）

・レキオ ヤンバル・スパイスド・ラム (ラム / 沖縄) 800円（880）

・レキオ スモーキー・ウマミ・ラム (ラム / 沖縄) 800円（880）

【日本酒】

・写楽(福島 / 純米酒)

・尾瀬の雪どけ(群馬 / 夏吟 純米大吟醸）

・光栄菊(佐賀 / 特別純米 清海)

・刈穂(秋田 / 純米吟醸 Summer Mist)

・雨後の月(広島 / 特別純米 超辛口)

・天美(山口 / 特別純米 辛天)

・奥播磨(兵庫 / 純米吟醸 超辛口）

・大七(福島 / 純米生酛)

グラス 600円（660）／一合 1,200円（1,200）

【ノンアルコール】

・サッポロ ノンアルコールビール 630円（693）

・越後薬草 ノンアルコールジン 750円（825）

・徳島県産クラフトジンジャーエール 580円（638）

・伊良コーラ 600円（660）

・クラフトジンジャーエール 600円（660）

・青烏龍茶 580円（638）

・アイスコーヒー 580円（638）

・伊藤農園のみかんジュース 700円（700）

・ココファーム ぶどうジュース 700円（770）

※記事の公開時点では、ラインナップが変わっている場合がございます。最新情報はInstagramをご覧ください。

▼「調和」インスタグラム： https://www.instagram.com/chowa.kitasenju/(https://www.instagram.com/chowa.kitasenju/)

■『調和』が大切にしていること

★『北千住にこんな焼鳥酒場が欲しかった』北千住の皆さんの声に寄り添い、おしゃれな店内で気軽に美味しい焼鳥と気の利いたアテを楽しんでいただけるように。

「目配り・気配り・心配り」を実践し、「いつ来ても気持ちがいい、居心地がいいお店にしよう」と取り組んでいる酒場です。

★『調和』は、昔ながらの酒場が持っていた良さを再解釈・再構築した酒場です。煙、活気、酒、人の距離感を楽しむ。日常の延長で来れる、少し贅沢な酒場として、こだわり抜いたバランス感覚を大切にしています。

★はしご酒文化の街・北千住にありながら。『調和』では名物の「焼鳥」「おばんざい全種六種盛り」はもちろん、〆のお食事までしっかり楽しんでいただきたいと思っております。「わっぱ飯」「二種の鶏そば」「鶏そぼろ丼」とニーズに合わせた〆ものをご用意しましたので、トータルで楽しめる酒場体験をぜひ楽しんでいただけたらと思います。

★『調和』では是非！全8種類の「オリジナルハイボール」を楽しんでみてください。”神戸式３冷ハイボール”をインスパイアした「本気のハイボール」。大衆酒場の代名詞”ボール”をインスパイアしたオリジナルの「焼酎ハイボール」。そのほかにも漬け込みウイスキーや産地別銘柄を使用して、ウイスキーのバリエーション豊かな味わいを楽しめます。

全国から取り寄せた「クラフト焼酎」は、焼酎の味わいを引き出し、お料理やお好みに合わせた飲み方をご提案させていただきます。お好みに合わせて、お食事とお酒を楽しんでくださいね。

★『調和』は駅近ですが、路地裏の古民家をリノベーションしており、わかりづらい立地のお店です。ぜひお気軽に立ち寄って欲しいのですが、早めの事前予約をおすすめしております。

お電話いただくと状況次第でご案内可能な場合があるので、お気軽にお電話いただければと思います。

最新情報はInstagramから発信しておりますので、詳しくはInstagramをご利用ください。

▼「調和」インスタグラム： https://www.instagram.com/chowa.kitasenju/(https://www.instagram.com/chowa.kitasenju/)

■店舗情報

店舗名 ：調和

住所 ：東京都足立区千住3-68-6

アクセス ：JR北千住駅 西口徒歩2分

東京メトロ北千住駅 西口徒歩2分

つくばエクスプレス北千住駅 西口徒歩2分

【丸井側からお越しの場合】

喫茶店マイウェイさんの右路地を入る。1本目を左折、道なりに進む。

【宿場町通り側からお越しの場合】

バードコートさんの手前路地を入る。道なりに進む。

電話番号 ：03-6812-0329(#)

営業時間 ：平日 17:00~23:30 土日祝 16:00~23:30

（6/22~26まで、プレオープン期間とさせていただきます。）

（無休を目指しておりますが、当面の間は定休日がある場合がございます。詳しくはInstagram、ネット予約フォームをご確認ください。）

▼「調和」インスタグラム： https://www.instagram.com/chowa.kitasenju/(https://www.instagram.com/chowa.kitasenju/)

▼「調和」ネット予約フォーム：https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13320478(https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13320478)

席数 ：27席(1階13席、2階14席)

定休日 ：不定休

オープン日 ：2026年 6月29日

HP：https://tymn.co.jp

■「株式会社トーヤーマン」代表者コメント

株式会社トーヤーマン 代表 當山鯉一

この度株式会社トーヤーマンでは、初の焼鳥業態となる『調和』をオープンいたしました。

ずっとチャレンジしたかった焼鳥業態。実現することができたのも、ホームである北千住の地でたくさんの酒呑の皆さんに愛され、育てていただいたおかげだと思っています。

「北千住にこんな焼鳥酒場が欲しかった！」という皆さんの声に寄り添いながら、美味しいお酒とお料理を、素敵な空間で楽しんでいただけるお店でいられるように。

「目配り・気配り・心配り」を実践し、「いつ来ても気持ちがいい、居心地がいいお店」であるように。

老若男女問わず、多種多様な『酒呑』の皆さんが楽しんでいただける『酒場』を目指して、僕たちは進化し続けています。

これを機に北千住という素敵な街に、『調和』に是非遊びに来ていただけたらと思います。

私たち株式会社トーヤーマンは、【みんなで笑おう】を合言葉に、様々な飲食事業を展開しています。

毎日の生活に、ワクワク、沁みる、楽しい、癒し、刺激的、活力、かっこいい、、、

人々の日々の生活を少し幸せにする、そんな企業を目指しています。

『常にサービス目線で考え続ける』

いつ来ても、誰と来ても楽しめる、

トーヤーマングループの飲食サービスにご期待ください。

株式会社トーヤーマン 代表 當山鯉一

■会社情報

【会社概要】

会社名 株式会社トーヤーマン

代表 當山鯉一

本社 東京都台東区下谷2-21-8 河野ビル1階

電話 03-4291-7771(#)

問合せ先 https://tymn.co.jp/contact/