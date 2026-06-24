【シーホース三河】選手加入のお知らせ(小阪 彰久選手)

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、小阪彰久選手と2026-27シーズンの選手契約が決まりましたので、お知らせいたします。

B.LEAGUE自由交渉選手リストからは、本日15:00に削除されます。

小阪 彰久(Akihisa Kosaka)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1160_1_851f8a0885a3124de95ff5bb33bb0795.jpg?v=202606241052 ]

◆プロフィール

◆#22 小阪彰久選手からのコメント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1160_2_356a3a9ef684ed556168bca4424a72f2.jpg?v=202606241052 ]

はじめまして！

この度、シーホース三河でプレーさせていただくことになりました、小阪彰久と申します。

まず初めにこのような機会をくださった佐古チームディレクターをはじめ、シーホース三河に関わる全ての皆さまに感謝申し上げます。

記念すべきB.PREMIER初年度を、歴史あるシーホース三河の一員として素晴らしい選手達と共に戦えることを非常に嬉しく思います。

チームの勝利のために泥臭く身体を張り、仲間のためにスクリーンをかけ続け、チームファーストの精神で自分の役割を遂行します。

キャリアの集大成として、自分が出来る全てをチームに還元できればと思っています。

また、愛知県には12年前にアレイオンズ(アイシン・エイ・ダブリュアレイオンズ安城)でキャリアをスタートさせており、とてもゆかりのある土地です。

そんな場所に戻ってこれて、非常にワクワクしております！

シーホースブースターの皆さん、最高の青援を送っていただけると嬉しいです！！

会場でお会いできる日を楽しみにしています！