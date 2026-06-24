◆【7/3開催】雇用促進イノベーション創出支援事業セミナー

関西広域連合

本配信では、関西広域連合の構成府県市が実施する産業振興の取組をご紹介します。

大阪府においては、「はたらくに、イノベーションを」をテーマに、雇用促進につながる新サービス等を開発する（関心のある）事業者を応援する、雇用促進イノベーション創出支援事業（EPICS）を展開しております。

本事業では、同テーマのもとセミナーを開催しており、７月３日開催の第1回セミナーでは、『雇用環境を支えるイノベーション』に焦点をあて、ハードウェアプロダクトで雇用課題の解決につながる先行事例や、EPICS採択企業による取組・実例をご紹介します。

また、プログラム後半には会場参加者限定の交流会も予定しています。みなさまのご参加をお待ちしております！

【日 時】令和8年7月3日（金）14時から17時まで

（受付は現地参加13時30分から、

オンラインの方は13時50分から入室可能）

【場 所】会場：Blooming Camp（グラングリーン大阪「JAM BASE」3F）

（大阪市北区大深町6-38）

オンライン：Zoomウェビナー

【内 容】

（１）基調講演 『ハードウェアプロダクトが解決する雇用課題解決の未来』

（２）EPICS採択企業による事例紹介

（３）交流会（会場参加者のみ）

【参加費】無料

【定 員】会場：50名

オンライン：100名（会場、オンライン共に先着順）

【申 込】以下のURLよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/5017321

【主 催】大阪府

【問合せ】合同会社デロイト トーマツ

mail:osaka_epics_inquiry@tohmatsu.co.jp