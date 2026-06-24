『秘密結社 鷹の爪』、サントリー非提供事件の裏話を監督が初告白　ゲスト・ファイルーズあい、『ガンバレ!中村くん!!』“腹圧”を抑えたオーディション秘話を語る｜SHIBUYA ANIME BASE#89

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、2026年6月19日（金）夜9時～10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#89を生放送しました。今回はMCのハライチ・岩井勇気、アシスタントの徳井青空、仲村宗悟に加え、ゲストに声優のファイルーズあい、天津飯大郎を迎え、話題のアニメ特集や制作スタジオ潜入、さらには驚きのアニメニュースまで盛りだくさんの内容でお届けしました。

番組前半では、ファイルーズあいが出演中のアニメ『ガンバレ!中村くん!!』を大特集。ファイルーズは本作の魅力について、「同性愛を特別視せず、お互いを尊重し合っている世界観」であることを挙げ、「『ただ恋心がある』というところがいいんですよね」と熱弁しました。また、「基本1話完結なので『ちょっと今日はご飯のお供に見ようかな』という楽しみ方もできる」と作品の見やすさもアピールしました。

内気な腐女子・川村ひふみを演じるファイルーズは、本作のオーディションについて「普段から自然に腹式呼吸ができてしまい音圧（腹圧）が強くなってしまうため、なるべくお腹を使わず上澄みだけで喋るように息継ぎを多めに意識した」と独自の役作りを告白。その結果、監督から合格後「音圧を下げた時の高い声が、昭和のアニメの女の子のイメージに近かった」と褒められたという喜びのエピソードを披露しました。

さらに、ファイルーズのお気に入りとして「体育倉庫に閉じ込められるシーン」を紹介。「マイクに3人だけで入ったので、密室感が強調されてキャラの気持ちに寄り添うことができた」とドキドキの収録裏話を語りました。

また番組では、同作を手掛けるアニメスタジオ「ドライブ」へ潜入取材を実施。中村千枝社長が同社を「音楽制作会社として立ち上げた」と語る通り、社内にアニメーターだけでなくプロの音楽制作チームも在籍しているのが大きな特徴です。通常のアニメでは撮り溜めたBGMを映像につけることが多いのに対し、本作では映像の秒数や動き、キャラクターの感情に合わせてカットごとに音楽を作る「フィルムスコアリング」という手法を採用していることが紹介されました。中村社長は「ドライブが作る意味がほしい。何か、本物のエッセンスを1滴その作品に入れる」と独自の作品づくりへの熱い思いを語りました。 さらに、音響監督の岩浪美和氏からも「ファイルーズあいはアスリートでいう日本代表レベル」と絶賛のコメントが寄せられ、ファイルーズが「嬉しい！」と大歓喜する一幕もありました。

続いての「あなたはもう見た？アニメ化するカモ！？トピックス」のコーナーでは、めちゃコミックで配信中の話題作『モブ剣聖、人知れず無双するー雑魚剣士にしか見えないのに、実は世界を救った剣聖ですー』を紹介。本作は、魔王を倒した英雄であるにもかかわらず、魔王の呪いによって世界中の人々から忘れ去られてしまった主人公が、人知れず街を守り続けるという物語。番組独自の“アニメ化するカモポイント”として、「他を圧倒する実力なのに、誰の記憶にも残らない『わびしさ』のギャップ」が挙げられました。さらに、「もしリヒトのように無双しても忘れられちゃうなんてことになったら、どうします？」と聞かれたファイルーズは、「TikTokでバズって、デジタルタトゥーを残す。残ったもん勝ちじゃんっていう（笑）」と斜め上の回答を披露し、スタジオを爆笑の渦に巻き込みました。

続くアニメニュースを伝える「シブアニヘッドライン」のコーナーでは、ファイルーズあいに関するニュースが連発！現在放送中の『Re:ゼロから始める異世界生活』第4期にシャウラ役で出演しているファイルーズですが、なんと自身の役柄を事前に知らされておらず、「インスタに海外のファンからコメントが来て初めて知った」という衝撃の事実を告白。他の女性声優と間違えているのではと思いつつSNSを確認したところ、本当に自分が新キャラとして発表されており大急ぎで履修したという裏話に、スタジオは大きな驚きに包まれました。

番組後半では、先日シブアニで特集した『秘密結社 鷹の爪』のFROGMANから、「サントリー非提供事件」の真相が宇宙初公開されました。これは2009年の第2シリーズ放送時、早い段階でスポンサーに内定していたサントリーから「鷹の爪らしい面白い企画ならやっていい」と打診されたことが発端。当初の企画案がNGになり行き詰まる中、FROGMAN監督が「いっそのことサントリーが提供しない番組にし、毎回クレジットで『サントリーは提供しませんでした』と流す」という前代未聞のアイデアを提案したところ、なんとサントリー側も快諾したと明かしました。さらに驚くべきことに、「サントリーが出資しているのに『提供しない』と放送するのはうそになる」という理由から、「本当にお金をもらわずに放送を続け、最後にスポンサーを獲得する構成にした」と説明。やらせではなく本当にサントリーからお金をもらっていなかったという衝撃の事実が20年越しに告白され、出演者一同「そんなことある！？」と驚愕していました。

さらにエンディングでは、7月1日からタワーレコード新宿店の10階アニメコーナーに「シブアニオリジナルボード」が展示されることが発表され、岩井、徳井、仲村の3人が生放送中に仲良く被りながら直筆サインを書き入れる和やかな場面でお別れとなりました。

次週6月26日（金）放送の#90では、アニメ『ワールド イズ ダンシング』から花守ゆみりが生出演。さらに、牧野由依を迎え、名作アニメ『N・H・Kにようこそ！』を特集するなど盛りだくさんの内容でお届けします。ぜひお楽しみに。

豪華ゲストの素顔や最新アニメの貴重な裏話がたっぷりと語られた『SHIBUYA ANIME BASE』#89は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■「ABEMA」オリジナル アニメ/ポップカルチャー情報レギュラー番組『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ#89

放送日：2026年 6月19日（金）夜 9時～夜10時

放送URL：https://abema.go.link/i3ibn

出演者（敬称略）：

メイン MC：岩井勇気（ハライチ）

徳井青空

仲村宗悟

ゲスト：ファイルーズあい、天津飯大郎

※期間限定無料配信中です。

クールエンディングテーマ曲：浪川大輔『UNSTOPPABLE』

■『SHIBUYA ANIME BASE』#シブアニ

国内発の動画サービスの中でも最大級の利用者数（※）を誇る「ABEMA」が手掛けるアニメ/ポップカルチャー情報番組です。「ABEMA」の独占情報や、今知りたいアニメ・アニソン・ゲーム・漫画、そして最新鋭かつちょっとマニアックな“1 週間のトピックス”をテーマにゲストたちが言いたい放題語りつくします。ほかにも関係者、声優を招いての激レアトークも！？金曜日の夜、アニメ/ポップカルチャーがもっと好きになる1時間を、渋谷よりお届けいたします。

（※）2024 年時点、「ABEMA」調べ

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/