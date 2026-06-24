各界のトップ専門家とも響き合った渾身の組織論『熱量あふれる組織のつくりかた』6月25日出版

大共感！各界のトップ専門家とも響き合った渾身の組織論

Natural Organizations Lab株式会社

経営者、投資家、経済学者、そして「いのち」を探究する実践者。立場も専門も異なる方々が本書の主旨に共鳴。

▪️豪華対談コラム（登場順）

武蔵野大学ウェルビーイング学部客員教授・新井和宏 氏

仕事と人生を分けるのではなく、人生で仕事を包む

大阪大学特任教授・堂目卓生 氏

貨幣錯覚の歴史をたどり、「過剰なお金への思い込み」の根源を学問から照らし出す

パーマカルチャーデザイナー・四井真治 氏

「いのち」の延長線上に作られているものは持続する。「いのち」から探究する真の持続性

九州電力株式会社 代表取締役 社長執行役員 西山勝 氏

人は組織の従属物ではない。一人ひとりの「人生の熱量（Will）」を大切に

経済同友会 筆頭副代表幹事 岩井睦雄 氏

セクターを越えた「共感」から社会を良くする「共助経営」

どうして今、熱量が大切なのか

いま、組織の中の自分に、静かな違和感を抱く人が増えています。「会社にいる自分」と「ほんとうの自分」が、どこかでずれていく。頑張っているのに、日曜の夜になると身体が重くなる――。

その違和感の正体は、「人生の熱量」が組織から失われていくことにあるのかもしれません。本書は、その熱量を取り戻す道のりを、理論と実践の両面からたどります。

なぜ、組織から熱量が枯れていくのか

仕事が早く終わらないかと、時間ばかり気にしている。残業して作った資料に「で？」と言われ、心の糸が切れる。給料は上がったのに、日曜の夜になると身体が鉛のように重くなる――。

ある調査では、就業者のおよそ7割が「仕事への熱意や意欲はないが、必要最低限の業務はこなしている」状態にあると回答しています。ただ、本書が見つめるのは、その奥にある、もっと根本的なことです。わたし達一人ひとりの「人生の熱量」が、組織から失われていることです。

本書では、興味や関心、好奇心から湧きあがるエネルギーを「人生の熱量」と呼びます。それは仕事という枠に収まらず、人生全体にわたるもの。そして、何もないところからではなく、「人とのつながり」から生まれてくるものです。

わたし達は何に縛られているのか。解放の鍵は何か。著者は長く、この問いとともに組織を見つめてきました。本書は、その問いを起点に組織を捉えなおす試みであり、たくさんの方々との出会いと対話から生まれた一冊です。

本書の要諦

・「人生の熱量」を枯らす「過剰なお金への思い込み（マネーバイアス）」と、それを越える視点

・仕事を人生に含めるのでも分けるのでもなく、人生で仕事を包む――「ライフでワークを包む」という転換

・「社員は会社の従属物ではない」――心を持つ人的資本という人間観

・社会的価値で経済的価値を包む――財務的な持続性と「人生の熱量」の共存

・「熱量あふれる組織」を象徴する「3つの風穴」と、役職とは別の軸が共存する「ヘテラルキー」

・組織を「存在」ではなく「生成」として捉える「生成の組織論」という新しい考え方

熱量あふれる組織を実践する企業

成功した結果だけを切り取らず、財務的に厳しい時期や失敗、試行錯誤も含めたプロセスそのものを追っています。

九州電力株式会社

「ずっと先まで、明るくしたい。」――全社員でつくり上げた「Will」を土台に、20年以上の旅路。新規事業がクローズしても「失敗」とせず、次へ活かす人事。一人ひとりの「Will」が、全社のイノベーションへ。

有限会社人事・労務

「コミュニティ経営」――450社の顧問先を持つ社会保険労務士のリーディングカンパニーが、組織を地域や社会に開いていく。「役割を与えられる組織から、場につながることで役割が生まれてくる組織へ」。

株式会社宮田運輸

「いのちを生かし合う」心の経営――ある深刻な出来事を起点に、経営の根本が変わっていく。「おとうさん しごと がんばってね」――こどもの絵がトラックを包み、共感が社会へ広がる。

さらに、丸善雄松堂株式会社（「本を使う人」に主眼を置く学びの場）、社会福祉法人蒼渓会（「その人らしさ」に主眼を置く福祉）、KEIPE株式会社（一人ひとりの「没入ポイント」から遊びが生まれる）のエッセンスもお届けします。

本書の構成

はじめに

第1章 組織から熱量が枯渇していく今、本当に必要な変化とは？

- 仕事への熱量が低下している現状- 「人生の熱量」を生み出す「人とのつながり」- 「過剰なお金への思い込み（マネーバイアス）」で覆われていく組織- 「ライフでワークを包む」視点 ほか

第2章 熱量あふれる組織とは？

- 湧きあがる「人生の熱量」はお金で買えるのか？- 「熱量あふれる組織」を象徴する3つの風穴- つながり循環アート～小さな喜びから始める～- ヒエラルキーからヘテラルキーへ- 対談コラム：生きている組織 ―組織ing―（武蔵野大学ウェルビーイング学部客員教授・新井和宏 氏）

第3章 枯渇していく人生の熱量の背景

- 「人生の熱量」が湧きあがる組織をお金で買えると思っていないか？- 「おかねもち」から「おつながりもち」へ- 対談コラム：貨幣錯覚の歴史的展開 ―ヒューム、スミス、ケインズ―（大阪大学特任教授・堂目卓生 氏）

第4章 個人と組織の新たな関係性と「生成の組織」

- 個人の「自律」と「相互依存」は共存する- 「存在の組織」を内包する「生成の組織」- 熱量フィールド- 「生成の組織論の土台となる ３つの視点」- 対談コラム：40億年続く「いのち」から考える― 混沌の中の秩序のつながりが生む真の持続性 ―（パーマカルチャーデザイナー・四井真治 氏）

第5章 実践ストーリー

- 九州電力株式会社- 有限会社人事・労務- 株式会社宮田運輸- 丸善雄松堂株式会社- 社会福祉法人蒼渓会- KEIPE株式会社- 対談コラム：「Will」と「つながり」が育む組織の力（九州電力株式会社 代表取締役 社長執行役員 西山勝 氏）- 対談コラム：「共助資本主義」を学ぶ（経済同友会 筆頭副代表幹事 岩井睦雄 氏）

第6章 「ライフでワークを包む」はどこから来たのか

- KEIPE株式会社 代表取締役・赤池侑馬 氏との特別対話

おわりに「人生の熱量は続いていく。ライフをAIで包む視点」

こんな方に

・「組織全体の自主性や主体性を、もっと高めたい」と感じている経営者・ミドルマネジャーの方

・人的資本経営やエンゲージメントに取り組む中で、「数値化が先行して、何か大切なものが抜けている」と感じている方

・制度や仕組みを入れても、なぜか熱量が上がらない――その理由を探している方

・そして、立場を問わず、明日からの小さな一歩を踏み出したいと感じているすべての方へ

組織が本当に変わるのは、経営陣やミドルマネジャー自身が変わるとき。メンバーの方が読んでも、明日からの一歩を踏み出せる内容になっています。

6月25日(木)新刊出版

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著者について

吉原史郎（よしはら・しろう）

Natural Organizations Lab(株)共同創業者。循環畑から始まる「循環経営」を実践。神戸大学経営学部卒業後、事業再生下でのリゾートホテル経営、三菱UFJリサーチ&コンサルティングを経てNOL創業。

生命体的組織の研究過程で『ティール組織』(英治出版、2018年)の原著『Reinventing Organizations』(NELSON PARKER、2014年)の日本で初めての要約を経て、フレデリック氏と親交を深め、著書『実務でつかむ!ティール組織』(大和出版、2018年)を出版。「ティール組織&循環畑」の実践はフレデリック・ラルーのエールと共に『Adventures in Reinventing Work』で紹介。

2022年「ライフでワークを包む視点」から経営を探究するため、「ライフソース・プリンシプル&ライフ・マネーワーク」提唱者ピーター・カーニックの自宅に滞在。彼から直接学び、日本初のPKSプラクティショナーとなる。また、トム・ニクソンからの「ダン・プロセス」を受けとる(2023年春)。

現在は製造業の取締役も務めている。著書『実務でつかむ!ティール組織』。共訳書『自主経営組織のはじめ方』(英治出版、2020年)。監訳書『新訳ホラクラシー』(英治出版、2023年)。監訳・翻訳書『MONEY BIAS(マネーバイアス)』(日本能率協会マネジメントセンター、2025年)。

宮慶優子（みやけ・ゆうこ）

Natural Organizations Lab(株)共同創業者。いのちが循環する「循環畑」を実践研究中。京都大学法学部卒業後、関西電力入社。長期成長戦略策定に携わる。2011年オーダー靴の靴職人の修業を開始し、2013年に「ユメノハキゴコチ」を開業。各種メディアで紹介。靴づくりで土に還らないゴミを目の当たりにし、自然の循環とは何かを考え始める。2017年NOL創業。

いのちが循環する「循環畑」を実践。2021年ICC国際コーチング連盟認定資格取得。2022年イギリスのブライトンでもJunkan畑の活動を始動。活動の場は大学や大企業にも広がっている。ピーター・カーニックと親交を深め、日本で2番目の「ライフソース・プリンシプル&ライフ・マネーワーク」のPKSプラクティショナーとなる(2023年秋)。

監訳・翻訳書『MONEY BIAS(マネーバイアス)』(日本能率協会マネジメントセンター、2025年)。

本書概要

タイトル：『熱量あふれる組織のつくりかた ―数字の呪縛（お金への思い込み）からの解放』

発売日 : 2026年6月25日

ページ数：312ページ

定価：本体2,200円＋税

ISBN：9784800594570

Amazon：https://amzn.asia/d/01hp3X6o

版元：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

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