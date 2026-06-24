座る時も快適に！【昭和西川】大規模プレゼントキャンペーン第2弾大人気のムアツクッションをもらえるチャンス！？

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昭和西川株式会社

MuAtsu（ムアツ）を中心に様々な寝具を販売している昭和西川株式会社（本社：東京都中央区、代表：西川元一朗）が運営し、睡眠や寝具にまつわる情報をお届けしている公式Instagramでは、「夏の大感謝祭」として全4回にわたって快眠グッズが当たるプレゼントキャンペーンを開催中。


第2弾である今回は看板商品である大人気マットレス「ムアツ」シリーズからクッションを10名様にプレゼント！デスクワークの方はもちろん、折りたためるので車や飛行機など長時間の移動にもおすすめです！
この機会にフォローして、快適な座り心地を体験してみませんか？




【キャンペーン名】

昭和西川公式Instagram


夏の大感謝祭


プレゼントキャンペーン




【期間】

〈第2弾〉2026年6月24日（水）～7月3日（金）21:00まで




全4回開催予定なので是非フォローして続報をお待ちください！





【概要】

昭和西川公式Instagramアカウント（@showanishikawa.official）をフォローの上、


キャンペーンの投稿にいいね＋希望の商品をコメントで応募完了！
さらにシェアで当選確率UP！


抽選で10名様に以下の景品をプレゼントします！




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ムアツクッション 10名


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【応募方法】

〈Step.１〉


昭和西川公式Instagramアカウント（@showanishikawa.official）をフォロー


https://www.instagram.com/showanishikawa.official/


※既にフォローしている方はSTEP2からでOK！



〈Step.2〉


以下の投稿に「いいね」！


https://www.instagram.com/p/DZ8p_P7k_80/



〈Step.3〉


どちらの商品がいいかコメント！


さらにシェアで当選確率アップ！


※その他応募要項は該当のInstagram投稿をご確認ください。




【公式Instagram】


https://www.instagram.com/showanishikawa.official/



【キャンペーン投稿】
https://www.instagram.com/p/DZ8p_P7k_80/



【会社概要】


会社名：昭和西川株式会社


本社所在地：〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町1-4-15


代表者：西川 元一朗


URL：https://www.showanishikawa.co.jp/